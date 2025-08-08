Lisztes Krisztiánt leigazolását 2023 szeptemberében jelentette be a Frankfurt, azonban a magyar támadó csak 2024 nyarán csatlakozott a német csapathoz. A Fradiból kikerülő támadónak nem volt könnyű helyzete Frankfurtban, ugyanis a sorozatos sérülései miatt rengeteget ki kellett hagynia, így nem is mutatkozhatott be a Bundesligában. Mindössze három mérkőzésen tudott pályára lépni a klub negyedosztályú csapatában.

Lisztes Krisztián első frankfurti éve balszerencsésen alakul

Fotó: Arne Dedert/ dpa Picture-Alliance via AFP

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke szerint a tehetséges játékos azért nem tudott gyökeret ereszteni a Bundesliga egyik élcsapatában, mert az utolsó, Fradiban töltött évében nem a profikhoz méltóan készült az új életére.

Lisztes Krisztián gólokkal bizonyítana

A 20 éves támadó egy év után most kölcsönben visszatér a Fradihoz, és gólokkal szeretne bizonyítani.

Fizikálisan és mentálisan is nagyon sokat fejlődtem, nyilván a családtól messze nehezebb érvényesülni, mint itthon. Újra itt vagyok, és mindent megteszek a Ferencvárosért. Gólokat szeretnék rúgni és segíteni a csapaton, ahogy tettem korábban. Minden évben azért megyünk, hogy a BL-ben szerepelhessen a Fradi. Ez a cél”

– nyilatkozta a Fradi Médiának a visszatérő Lisztes Krisztián, aki korábban 46 meccsen 15 gólt és 7 gólpasszt kiosztott a zöld-fehér csapat színeiben.

„Nekem most egy éven belül volt nyolc sérülésem, úgyhogy azt beszéltük a vezetőkkel, hogy azt szeretnénk kiküszöbölni, hogy ez itthon ne történjen meg” – tette hozzá a 20 éves támadó, akiről az Eintracht Frankfurt sportigazgatója elmondta, hogy óriási potenciállal rendelkezik, ezt azonban az első frankfurti évében nem tudta megmutatni.

Hajnal Tamás, a Fradi sportigazgatója

Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Nem ez a legideálisabb helyzet, mert ha minden rendben lett volna az elmúlt évben, akkor most nem lennénk ebben a helyzetben, hogy Krisztiánt visszahozzuk. Folyamatosan kapcsolatban voltunk vele és az apukájával is. Figyeltük, hogyan alakul a sorsra Frankfurtban, mindenről megvoltak az információink, arról is, hogyan történtek a sérülései.

Amikor idén láttuk, hogy ez a szezon sem indul jól ebből a szempontból, akkor a klubon belül az elnök úrral és mindenkivel átbeszéltük a dolgot, hogy ebben a helyzetben hogyan tudnánk segíteni, és hogyan lehetne ez egy win-win szituáció mindenki számára. A magyar labdarúgás számára is fontos, hogy egy ilyen óriási tehetséget visszahozzunk a megfelelő pályára. Remélem, pár héten vagy hónapon belül arról beszélhetünk majd, hogy újra csúcsformában van”

– mondta Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója.