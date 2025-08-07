Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
A német labdarúgó-bajnokságban szereplő Eintracht Frankfurt a japán válogatott Doan Ricuval erősítette meg keretét. Ezzel Lisztes Krisztián újabb riválist kapott.

Az utóbb napokban a Ferencvárossal hírbe hozott Lisztes Krisztián helyzete egyre nehezebb az Eintracht Frankfurtnál, ugyanis a Bundesliga-csapat bejelentette, hogy leigazolt a japán válogatott támadót, Doan Ricut. 

Lisztes Krisztián, 09 July 2025, Hesse, Frankfurt/Main: Tuta (l) and Krisztian Lisztes run together during individual training at the Eintracht Frankfurt stadium at the start of training. Photo: Arne Dedert/dpa (Photo by ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Lisztes Krisztián távozhat Frankfurtból? 
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Lisztes Krisztián újabb riválisa

A 27 éves focista

a Freiburgtól érkezett a klubhoz, előző csapatánál a legutóbbi szezonban tíz találattal házigólkirályként nagy szerepet játszott abban, hogy az ötödik helyen végzett a Bundesligában

 - írja az MTI.

A Lisztes Krisztiánt és Fenyő Noah-t is foglalkoztató frankfurti egyesület az ázsiai futballistával szeretné elsősorban pótolni a francia Hugo Ekitikét, akit az angol bajnok Liverpoolnak - ahol Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin játszik - adott el közel 100 millió euróért.

Itt az újabb fordulat Lisztes Krisztián körül
Szaúd-Arábiába igazol a Liverpool legdrágább játékosa
Új fotót mutattak Szoboszlai Dominikék, mindig erről álmodtak
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!