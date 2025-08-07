Az utóbb napokban a Ferencvárossal hírbe hozott Lisztes Krisztián helyzete egyre nehezebb az Eintracht Frankfurtnál, ugyanis a Bundesliga-csapat bejelentette, hogy leigazolt a japán válogatott támadót, Doan Ricut.

Lisztes Krisztián távozhat Frankfurtból?

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Lisztes Krisztián újabb riválisa

A 27 éves focista

a Freiburgtól érkezett a klubhoz, előző csapatánál a legutóbbi szezonban tíz találattal házigólkirályként nagy szerepet játszott abban, hogy az ötödik helyen végzett a Bundesligában

- írja az MTI.

A Lisztes Krisztiánt és Fenyő Noah-t is foglalkoztató frankfurti egyesület az ázsiai futballistával szeretné elsősorban pótolni a francia Hugo Ekitikét, akit az angol bajnok Liverpoolnak - ahol Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin játszik - adott el közel 100 millió euróért.