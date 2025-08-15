Az Origón is beszámoltunk arról augusztus elején, hogy a labdarúgó Fizz Ligában bajnoki címvédő Ferencváros kölcsönvette a német Eintracht Frankfurttól Lisztes Krisztiánt. A 20 éves Lisztes egy évvel azután tér vissza a Fradiba, hogy Németországba igazolt. A fiatal támadó elmondta, hogy gólokkal szeretné segíteni a Fradit. Augusztus közepén az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás mesélt arról a klub hivatalos Facebook-oldalán, hogy mi a helyzet most a játékossal.

Lisztes Krisztián egy év után visszatért a Fradihoz

Fotó: Fradi Média

Lisztes Krisztián visszatérése is szóba került

Hajnal Tamás az alábbiakat mondta a Fradi médiának Lisztes kapcsán: „Krisztián nagyon sok pozíciót tud játszani, szinte minden pozíciót a támadó szekcióban, egy nagyon gólerős játékos, aki nagyon jó sebességgel rendelkezik, nagyon jó befejezéssel, úgyhogy a képességeiben száz százalékig biztosak vagyunk. Itt az a legfontosabb, hogy mind mentális oldalról, hozzáállás, az egyéb dolgok, illetve a fitnesz terén is, hogy jó állapotba kerüljön, akkor biztosak vagyunk benne, hogy a Fradinak is nagy erőssége tud lenni újra.”