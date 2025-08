A Liverpool nemrég bejelentette, hogy a nyáron érkezett sztárigazolásai – köztük Kerkez Milos – milyen mezszámot viselnek majd a következő idényben. A Premier League címvédője egyúttal azt is felfedte, hogyan festenek a vadonatúj szerelések.

A Liverpool felfedte, hogy milyen mezeket viselnek majd Szoboszlai Dominikék az új idényben

Fotó: ZHU WEI / XINHUA

Bemutatta az új mezeket a Liverpool

Az angol bajnok az új idénytől szponzort vált, a játékosok ismét az Adidas szereléseit viselik majd. A két globális sportikon újraegyesülését még márciusban jelentették be, és a szurkolók most már hivatalosan is megvásárolhatják az új mezeket.

A Liverpool 10 éves együttműködést kötött a világhírű sportszergyártó céggel,

így hosszú ideig a német márka által gyártott dresszekben fognak feszíteni a csapat sztárjai.

Mo and Flo 😮‍💨 pic.twitter.com/gncLr8g9xi — Liverpool FC (@LFC) August 1, 2025

A hivatalos mezbemutatón a keret tagjai közül többek között Virgil van Dijk, Mohamed Szalah és Florian Wirtz is részt vett, csatlakozva olyan klublegendákhoz,

mint Sir Kenny Dalglish, Ian Rush, John Barnes, Robbie Fowler és Jamie Carragher.

A hazai és idegenbeli mezeket a pénteki naptól lehet megvásárolni az LFC hivatalos online áruházában, az LFC Store alkalmazásban házhozszállítással, valamint a hivatalos LFC üzletekben (az Egyesült Királyságban és nemzetközi szinten).

A Liverpool története során ez a harmadik alkalom, hogy a patinás angol klub az Adidas mezeit hordja. Először 1985 és 1996 között, majd 2006 és 2012 között viselte a csapat a német gyártó által készített szereléseket.

