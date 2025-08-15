Ez a nap is eljött, elrajtol pénteken este magyar idő szerint 21.00-kor a Premier League 2025/2026-os szezonja. Az új idény nyitómeccsén a regnáló bajnok Liverpool a Bournemouth ellen lép pályára. Ráadásul Arne Slot Szoboszlai mellett Kerkezt is játékba dobja kezdőként, így a fiatal válogatott hátvéd korábbi csapata ellen mutatkozhat be a PL-ben.

A Liverpool kezdőjében ott lesz Kerkez is

A Liverpool beveti az új játékosait

Arne Slot ráadásul Kerkez mellett a többi érkezőnek is lehetőséget adott, ha megnézzük a lenti kezdő tizenegyet, láthatjuk majd a pályán a nyáron érkezett Wirtzet, Frimpongot és Ekitikét is. A veteránok közül a kapus Alissonnak ez lesz a liverpooli klub oldala szerint a 300. mérkőzése minden versenysorozatot figyelembe véve a csapat színeiben.