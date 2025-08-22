Live
Saját szolgálati fegyverével lőttek le egy rendőrt Németországban

Tovább gyűrűzik az idei átigazolási időszak legnagyobb szappanoperája, vagyis, hogy mi lesz Alexander Isak sorsa. A Liverpoolba tartó svéd válogatott csatár visszatért önkéntes száműzetéséből a Newcastle Unitedhez, ám továbbra is egyedül edz.

Alexander Isak eltökélt szándéka, hogy Liverpoolba igazoljon a nyáron, ezért sztrájkba lépett, hogy megpróbálja kikényszeríteni a Newcastle United vezetőit, hogy engedjék el a Szoboszlai Dominokot, Kerkez Milost és Pécsi Ármit is foglalkoztató címvédőhöz. A svéd válogatott csatár a múlt hévégi Aston Villa elleni nyitófordulóban sem állt csapata rendelkezésére, ami után a csapat szurkolói megharagudtak rá.

Liverpool Newcastle United's Swedish striker #14 Alexander Isak arrives for the English Premier League football match between Newcastle United and Ipswich Town at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on April 26, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Alexander Isak egyértelművé tette, hogy Liverpoolba akar igazolni
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Isak a hét elején nyílt levélben közölte, hogy távozni szeretne, ugyanis szerint elveszett a bizalom, így mindkét fél számára a váltás lenne a legelőnyösebb, de úgy tűnik a Newcastle ebben nem partner. Az észak-angliai klub szerint soha nem tettek ígéretet arra vonatkozóan, hogy elengedik a nyáron Isakot, akiről nem hajlandóak lemondani.

A nyilvános vita után a feszültség most még inkább tapintható Newcastle-ben. A 25 éves svéd támadó – akit akár kötelezettségszegés miatt pénzbírsággal is sújthat a klubja – szerdán visszatért a Darsley Park-i központba, ahol a csapattársaktól távol, magányosan edzett. A beszámolók szerint meglehetősen frusztráltnak tűnt, az NUFC szurkolói blog szerint az egyik utánpótlásedzőt kérték meg, hogy eddzen a csatárral.

„Isak nem csinált mást, mint a laza kocogás után egyérintőzött, majd az üres kapura lőtt. Az egész kicsit szomorú látvány volt”.

Jelenleg igencsak valószínűtlennek tűnik, hogy a megromlott viszony után Isak marad a St James' Parkban, annak ellenére, hogy 2028 nyaráig érvényes szerződése van a Newcastle-lel, amely látszólag hajlandó lenne megbocsátani a távozni akaró játékosnak.

A közösségi médiában közben megjelent a #FreeIsak-mozgalom, amivel a szurkolók azért lobbiznak, hogy a lehető leghamarabb megoldódjon a Newcastle-ből elvágyódó támadó helyzete.

A Newcastle és a Liverpool korábbi focistája kiáll Isak mellett

A Liverpool egykori aranylabdás legendája, Michael Owen, aki játékosként a Newcastle Unitedben is fordult, a védelmébe vette Isakot.

Isak kiterítette a lapjait az asztalra, igaz? Egyértelmű, hogy távozni akar. Hogy a Newcastle szurkolói megbocsájtanak-e majd neki, az nagy kérdés. Nem tudom. Az biztos, hogy a csapat legjóbbjává nőtte ki magát, nyertek egy trófeát és bejutottak a Bajnokok Ligájába is. A nyilatkozatával egyértelműen teljesítette az egyezség rá eső részét. Most úgy érzi, hogy elég volt, de minden jel arra mutat, hogy nincs lehetősége távozni, lehet ha bizonyos feltételek teljesülnek, akkor szabadon elmehet, de a Newcastle nem játszik tisztességesen. 

Ez az egész ügy azért is érdekes, mert egy klubváltásnál tíz esetből kilencszer a klub kényszeríti ki a játékos távozást, és az senkit sem zavar. Senki nem szól egy szót sem, még akkor sem, ha annak a játékosnak vannak iskolába járó gyerekei, vagy a családja már letelepedett a környéken. Egy focista senkit sem érdekel igazán. De nagyon érdekes látni, hogy fordított esetben, vagyis ha egy játékos akar távozni, akkor az egész világ felháborodik, mondván, hogy merészeli a klub fölé helyezni magát? Én nem fogom ezért kritizálni Isakot.

Én magam biztosan nem tettem volna ilyet, de megértem őt. Nagyszerű játékos, aki a legmagasabb szinten akar játszani, és nyilvánvalóan nem kapja meg amire kétségbeesetten vágyik. Szomorú ez helyzet, nyilvánvalóan nem mutat jól, hogy ezért van vele tele a világsajtó, ez nem tesz jót a hírnevének” – fogalmazott Owen.

