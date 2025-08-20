Alexander Isak nemrég nyilvánvalóvá tette, hogy távozni szeretne a Premier League-ben szereplő Newcastle Unitedtől a Liverpool kedvéért. A svéd válogatott támadó ezért sztrájkba lépett, hogy megpróbálja kikényszeríteni az észak-angliai klub vezetőit, hogy engedjék el a Szoboszlai Dominokot, Kerkez Milost és Pécsi Ármit is foglalkoztató címvédőhöz. Isak az Aston Villa elleni nyitófordulóban sem állt csapata rendelkezésére, ami után a csapat szurkolói megharagudtak rá.

Alexander Isak Liverpoolba akar igazolni

Fotó: MEHMET FUTSI / ANADOLU

A Liverpool kiszemeltje megtörte a csendet

Az előző idényben 34 meccsen 23 gólt szerző Alexander Isak is bekerült az Év csapatába az angol profi labdarúgók szervezeténél (PFA), ahol az angol bajok Liverpool öt játékossal képviselteti magát, többet között Kerkez Milossal, ám az önkéntes száműzetésben lévő 25 éves csatár a Manchesterben tartott keddi ünnepségen sem vett részt. Isak a gála után a közösségi médiában törte meg a csendet és elmagyarázta távolmaradásának okát, valamint a távozásával kapcsolatos hírekre is reagált.

„Büszke vagyok rá, hogy profi kollégáim szavazatai alapján kiérdemeltem az elismerést, hogy bekerüljek a Premier League előző szezonjának év csapatába. Szeretnék köszönetet mondani a csapattársaimnak és mindenkinek a Newcastle Unitednél, aki végig támogatott. Nem vettem részt az ünnepségen, mivel nem éreztem helyénvalónak, hogy ott legyek” – indokolta döntését az Instagramon Isak.

A svéd válogatott csatár a távozásával kapcsolatban elmondta, szerinte a csapata megszegte az ígéretét, ezért még a nyári átigazolási időszak vége előtt szeretne távozni Newcastle-ből.

„Sokáig hallgattam, miközben mások beszéltek rólam. Sokan a saját nézőpontjuk szerint alkottak véleményt, annak ellenére, hogy tudták, az nem a valóságot tükrözi. A valóság az, hogy a zárt ajtók mögött nekem ígéretet tettek, a klub már régóta ismeri az álláspontomat. Félrevezető úgy tenni, mintha ezek a problémák új keletűek lennének. Amikor az ígéreteket megszegik, elvész a bizalom és a kapcsolat nem tud tovább működni. A dolgok most itt tartanak – a klubváltás mindenkinek a legjobb lenne, nem csak nekem” – fogalmazott egyértelműen a jövőjét illetően Isak.