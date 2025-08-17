Live
Az Aston Villa gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán a Newcastle United csapatával az angol labdarúgó-bajnokság nyitófordulójának szombati játéknapján. A mérkőzés után a Newcastle Liverpoolba tartó támadója, Alexander Isak annak ellenére főszereplő lett, hogy pályára sem lépett.

A címvédő Liverpool pénteki Bournemouth elleni győzelmével vette kezdetét a Premier League 2025/26-os idénye, amelynek első szombati mérkőzésén a Newcastle United 0-0-s döntetlent ért el az Aston Villa vendégeként.

Liverpool Newcastle United's Swedish striker #14 Alexander Isak reacts after a missed chance during the English Premier League football match between Newcastle United and Everton at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on May 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool kiszemeltét, Alexander Isakot szidták a Newcastle United szurkolói
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Az előző bajnokságban hatodik házigazdák a 66. perctől emberhátrányban futballoztak, de sikerült otthon tartaniuk az egyik pontot. Az Aston Villa sorozatban 22. hazai mérkőzésén maradt veretlen (15 győzelem, 7 döntetlen). Ez a leghosszabb ilyen szériája a Villa Parkban 1976 szeptembere és 1977 májusa között elért 24 mérkőzés óta. 

Nem lépett pályára a Liverpool kiszemeltje, a szurkolók megharagudtak rá

A Szarkáknál hiányzott a Premier League egyik leggólerősebb támadója, Alexander Isak, aki állítólag sérülés miatt nem állhatott Eddie Howe rendelkezésére, ám egyes hírek szerint munkamegtagadással próbálja kicsikarni, hogy elengedjék Newcastle-ből a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpoolhoz, amely legutóbb 138 millió eurós ajánlatot tett a PL előző idényének második legeredményesebb játékosáért, ám a szaúdi pénzből gazdálkodó észak-angliai klub ezt elutasította. A Vörösök viszont továbbra sem mondtak le a 25 éves csatárról, akinek még három évre van érvényes szerződése jelenlegi csapatával, vagyis a Newcastle-nek nem létfontosságú, hogy megköttessen az üzlet.

A kialakult helyzet miatt nagy most a feszültség a St. James' Parkban, a Newcastle szurkolói pedig a szezonnyitó után sem feledkeztek meg hangot adni a nemtetszésüknek. Isak hiánya miatt egyelőre Anthony Gordon a csapat első számú gólfelelőse, s miután az angol támadó interjút adott a lefújás után a TNT Sports kamerái előtt, a háttérből hallani lehetett, amint a drukkerek nyomdafestéket nem tűrő stílusban szidalmazták a svéd válogatott csatárt, aki május óta nem lépett pályára és jelenleg nem is edz együtt a csapattársaival.

Csak egy pénzéhes s.ggfej vagy”

 – skandálták a szurkolók, egyértelműen Isaknak üzenve.

A mérkőzés után Eddie Howe vezetőedző reményét fejezte, hogy hamarosan lezárul az ügy Isak átigazolási hercehurcája kapcsán

„Bízom benne, hogy az Isak-sztori gyorsan megoldódik, mert nincs jó hatással ránk nézve. A játékosoknak szerencsére sikerült kizárniuk ezt, és jól teljesítettek, így is kell folytatnunk a szezont. Meg kell birkóznunk a helyzettel, aélkül hogy rosszul jönnénk ki belőle”fogalmazott a szakember. 

Angol sajtóhírek szerint amennyiben Isak valóban távozik a klubtól, várhatóan a Brentford támadója, Yoane Wissa pótolhatja.

