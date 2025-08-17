A címvédő Liverpool pénteki Bournemouth elleni győzelmével vette kezdetét a Premier League 2025/26-os idénye, amelynek első szombati mérkőzésén a Newcastle United 0-0-s döntetlent ért el az Aston Villa vendégeként.

A Liverpool kiszemeltét, Alexander Isakot szidták a Newcastle United szurkolói

Az előző bajnokságban hatodik házigazdák a 66. perctől emberhátrányban futballoztak, de sikerült otthon tartaniuk az egyik pontot. Az Aston Villa sorozatban 22. hazai mérkőzésén maradt veretlen (15 győzelem, 7 döntetlen). Ez a leghosszabb ilyen szériája a Villa Parkban 1976 szeptembere és 1977 májusa között elért 24 mérkőzés óta.

Nem lépett pályára a Liverpool kiszemeltje, a szurkolók megharagudtak rá

A Szarkáknál hiányzott a Premier League egyik leggólerősebb támadója, Alexander Isak, aki állítólag sérülés miatt nem állhatott Eddie Howe rendelkezésére, ám egyes hírek szerint munkamegtagadással próbálja kicsikarni, hogy elengedjék Newcastle-ből a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpoolhoz, amely legutóbb 138 millió eurós ajánlatot tett a PL előző idényének második legeredményesebb játékosáért, ám a szaúdi pénzből gazdálkodó észak-angliai klub ezt elutasította. A Vörösök viszont továbbra sem mondtak le a 25 éves csatárról, akinek még három évre van érvényes szerződése jelenlegi csapatával, vagyis a Newcastle-nek nem létfontosságú, hogy megköttessen az üzlet.

A kialakult helyzet miatt nagy most a feszültség a St. James' Parkban, a Newcastle szurkolói pedig a szezonnyitó után sem feledkeztek meg hangot adni a nemtetszésüknek. Isak hiánya miatt egyelőre Anthony Gordon a csapat első számú gólfelelőse, s miután az angol támadó interjút adott a lefújás után a TNT Sports kamerái előtt, a háttérből hallani lehetett, amint a drukkerek nyomdafestéket nem tűrő stílusban szidalmazták a svéd válogatott csatárt, aki május óta nem lépett pályára és jelenleg nem is edz együtt a csapattársaival.

Csak egy pénzéhes s.ggfej vagy”

– skandálták a szurkolók, egyértelműen Isaknak üzenve.

A mérkőzés után Eddie Howe vezetőedző reményét fejezte, hogy hamarosan lezárul az ügy Isak átigazolási hercehurcája kapcsán