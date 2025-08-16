Live
Nincs áttörés, de mindkét fél eredményesnek minősítette a tárgyalást

Pénteken elrajtolt az angol labdarúgó-bajnokság 2025/26-os idénye. Ennek kapcsán a három magyar focistát is foglalkoztató Liverpool vezetőedzője, Arne Slot megnevezte az egyetlen csapatot, amely szerinte képes lehet megakadályozni a Liverpoolt a címvédésben.

Péntek este a Liverpool Bournemouth elleni mérkőzésével indult el a Premier League új idénye, ahol a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Vörösök rendkívül feszült meccsen végül 4-2-re nyertek, így győzelemmel sikerült kezdeni a szezont.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (R) looks on during the English FA Community Shield football match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium, in London on August 10, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
A Liverpool edzője, Arne Slot magabiztosan várja a Premier League új idényét
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az angol bajnok hosszú idő után most először vághatott neki abszolút esélyesként egy szezonnak, különösen annak fényében, hogy PL-csúcsot jelentő 252 millió fontot költött új játékosokra a nyáron, vagyis sikerült tovább erősíteni az amúgy sem gyenge keretét. Kerkez Milos és Pécsi Ármin mellett érkezett még a rekordigazolás, Florian Wirtz, a Bournemouth ellen góllal és gólpasszal debütáló Hugo Ekitike, valamint a grúz kapus, Giorgi Mamardasvili, a holland Jeremie Frimpong és az olasz Giovanni Leoni is.

A Chelsea-től tart leginkább a Liverpool edzője

Azonban nem a Liverpool az egyetlen angol topcsapat, amely komoly igazolásokat hajtott végre a nyáron, így többen is eséllyel pályáznak Szoboszlai Dominikék trónjára. A Vörösök legnagyobb kihívói között elsősorban az elmúlt három idényben második Arsenalt, valamint a 2021 és 2024 között sorozatban négyszer bajnok Manchester Cityt emlegetik, ám Arne Slot szerint egy másik csapat jelenti majd a legnagyobb veszélyt a címvédésükre. 

A holland edző a talkSPORT-nak adott interjújában elárulta, hogy a klubvilágbajnokságot egy hónapja megnyerő Chelsea-t tartja a legnagyobb riválisának.

„Már az előző szezonban is sokat vártam tőlük. Rengeteg minőségi játékossal rendelkeznek, és a szezon elején még jól álltak. Tíz forduló után még versenyben voltak a bajnoki címért, sőt még decemberben is”.

NEW JERSEY, UNITED STATES - JULY 13: Chelsea’s players celebrate the victory with the winner’s trophy following the FIFA Club World Cup 2025 Final match between PSG and Chelsea at MetLife Stadium on July 13, 2025 in New Jersey. Mostafa Bassim / Anadolu (Photo by Mostafa Bassim / Anadolu via AFP)
A Chelsea lehet a Liverpool egyik kihívója a bajnoki címért folytatott versenyfutásban
Fotó: MOSTAFA BASSIM / ANADOLU

„Megvan a mélység és a minőség a keretükben, ráadásul nagyon jó edzőjük van, és bizonyították is képesek trófeát nyerni. Nekünk mindenképpen jól jött tavaly, hogy volt egy időszak, amikor hullámvölgybe kerültek és küszködtek, emiatt pedig nem tudtak végig versenyben maradni a bajnoki címért. Viszont most tovább erősödtek, így véleményem szerint a Chelsea lehet az egyik olyan csapat, amelyik a végső sikerért fog küzdeni” – mondta a Liverpool menedzsere.

A Liverpool mögött a Konferencia-ligát megnyerő és klubvilágbajnok Chelsea-nél költötték a második legnagyobb összeget – több mint 240 millió fontot – új igazolásokra, ami még úgy is sok, hogy a keretből 11-en távoztak. A londoni Kékek vasárnap az FA-kupa- és angol Szuperkupa-győztes Crystal Palace ellen kezdik meg az új idényt a a Stamford Bridge-en.

