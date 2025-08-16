Péntek este a Liverpool Bournemouth elleni mérkőzésével indult el a Premier League új idénye, ahol a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Vörösök rendkívül feszült meccsen végül 4-2-re nyertek, így győzelemmel sikerült kezdeni a szezont.

A Liverpool edzője, Arne Slot magabiztosan várja a Premier League új idényét

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az angol bajnok hosszú idő után most először vághatott neki abszolút esélyesként egy szezonnak, különösen annak fényében, hogy PL-csúcsot jelentő 252 millió fontot költött új játékosokra a nyáron, vagyis sikerült tovább erősíteni az amúgy sem gyenge keretét. Kerkez Milos és Pécsi Ármin mellett érkezett még a rekordigazolás, Florian Wirtz, a Bournemouth ellen góllal és gólpasszal debütáló Hugo Ekitike, valamint a grúz kapus, Giorgi Mamardasvili, a holland Jeremie Frimpong és az olasz Giovanni Leoni is.

A Chelsea-től tart leginkább a Liverpool edzője

Azonban nem a Liverpool az egyetlen angol topcsapat, amely komoly igazolásokat hajtott végre a nyáron, így többen is eséllyel pályáznak Szoboszlai Dominikék trónjára. A Vörösök legnagyobb kihívói között elsősorban az elmúlt három idényben második Arsenalt, valamint a 2021 és 2024 között sorozatban négyszer bajnok Manchester Cityt emlegetik, ám Arne Slot szerint egy másik csapat jelenti majd a legnagyobb veszélyt a címvédésükre.

A holland edző a talkSPORT-nak adott interjújában elárulta, hogy a klubvilágbajnokságot egy hónapja megnyerő Chelsea-t tartja a legnagyobb riválisának.

„Már az előző szezonban is sokat vártam tőlük. Rengeteg minőségi játékossal rendelkeznek, és a szezon elején még jól álltak. Tíz forduló után még versenyben voltak a bajnoki címért, sőt még decemberben is”.

A Chelsea lehet a Liverpool egyik kihívója a bajnoki címért folytatott versenyfutásban

Fotó: MOSTAFA BASSIM / ANADOLU

„Megvan a mélység és a minőség a keretükben, ráadásul nagyon jó edzőjük van, és bizonyították is képesek trófeát nyerni. Nekünk mindenképpen jól jött tavaly, hogy volt egy időszak, amikor hullámvölgybe kerültek és küszködtek, emiatt pedig nem tudtak végig versenyben maradni a bajnoki címért. Viszont most tovább erősödtek, így véleményem szerint a Chelsea lehet az egyik olyan csapat, amelyik a végső sikerért fog küzdeni” – mondta a Liverpool menedzsere.