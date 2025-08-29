A hétvégén jön az év első csúcsrangadója a Premier Lague-ben, ugyanis vasárnap a három magyar focistát is foglalkoztató angol bajnok Liverpool a tavalyi ezüstérmes Arsenalt fogadja az Anfielden.
Bár a Liverpool játéka egyelőre nem túl meggyőző, Szoboszlai Dominikék a Bournemouth és a Newcastle United ellen is nyerni tudtak, míg az Arsenal a Manchester United felett aratott egygólos győzelme után 5-0-ra ütötte ki az újonc Leeds Unitedet, vagyis mindkét csapat hibátlanul várhatja a hétvégi mérkőzést. A bajnokság ezen szakaszában korai lenne azt állítani, hogy a meccs döntő fontosságú lehet a bajnoki címért folytatott küzdelemben, ugyanakkor egy esetleges siker mindkét félnek nagy lökést adhatna a folytatásra.
A címvédő edzője, Arne Slot péntek délelőtt megtartotta a mérkőzése előtti sajtótájékoztatóját, ahol általánosságban beszélt az együtteséről, valamint arról is, hogy úgy érzi, a Premier League idei szezonja még a tavalyinál is kiélezettebb lesz. A hétvégi meccs kapcsán pedig Slot elmondta, nem vár különösebben más játékot az Arsenaltól, mint tavaly, annak ellenére, hogy Mikel Arteta együttese több játékost is igazolt a nyáron.
„Szerintem van hasonlóság a két csapat között. Az Arsenal játékstílusa nem változott sokat. Új csatáruk van ebben a szezonban, Gyökeres kicsit más kaliberű játékos, mint Havertz, aki inkább egy hamis kilences, de szerintem a csapat stílusa ugyanaz maradt” – vélekedett a holland szakember.
„Normális, hogy a csapatok nem hozzák a legjobb formájukat a bajnokság elején, hacsak nem tartják meg a teljes keretüket. Ha azt nézzük, hogy kissé átalakult a csapatunk, akkor normális, hogy még nem vagyunk topformában, de néhány hét múlva sokkal jobbak leszünk. A szezon közben el lehet veszíteni néhány meccset, nem sokat, de azért meglepődnék, ha megdőlne a pontrekord ebben a szezonban.”
A sajtótájékoztatón szóba került a csapat új csatára, Hugo Ekitike, aki két meccsen két gólt szerzett eddig, emellett kiosztott egy gólpasszt is.
„Már most nagy hatással van a játékunkra, de nemcsak a góljai miatt, hanem a helyzetek kialakításával is. A legegyszerűbb válasz arra, hogy min javíthat még az az, hogy a fittségén. Azt várom tőle, hogy sokkal, sokkal többet tudjon majd hozzátenni a támadásokhoz a labda nélküli játékával is, ami teljesen normális, hiszen később csatlakozott csak hozzánk az előszezonban, ráadásul ez egy másik liga és más játékstílus, mit amiben eddig játszott.
Mivel éppen a rangadó napján zárul majd az idei nyári átigazolási időszak, így a Liverpool menedzserét nem meglepő módon a Newcastle Unitedtől elvágyódó Alexander Isak helyzetéről is faggatták az újságírók, különösen azután, hogy a „szarkák” megállapodtak a Stuttgarttal Nick Woltemade átigazolásáról, aki a svéd válogatott csatárt pótolhatja.
„Mielőtt válaszolnék...mit reggeliztél? Egy másik csapat fánkjával jöttél be a Liverpool sajtótájékoztatójára, amiben túl sok a kalória – viccelődött a Liverpool mestere. – Ha minden igaz, a Newcastle igazolt egy új 9-est, ami nagyon jó a számára, mert Gordon eltiltott, Isak pedig nem játszik. Szóval ez jó hír nekünk is. A hétfő esti meccs után is elmondtam, hogy örülök annak, hogy Federico és Rio személyébe olyan játékosok ülnek a padon, akiket ha becserélek hatással tudnak lenni a játékra. Mint mindig, most is megpróbálunk olyan játékosokat igazolni, akik segíthetnek nekünk, de nincs okunk panaszra az első két meccs után. Ha tudunk erősíteni, akkor meg fogjuk próbálni megszerezni a megfelelő játékost a számunkra megfelelő összegért. Meglátjuk, mit tehetünk.”
Bár Alexis Mac Allister kihagyta a Newcastle elleni meccset, Slot elárulta, hogy nincsenek sérültjei, mivel a világbajnok középpályás már újra edzésbe állt, vagyis minden kulcsjátékosára számíthat a hétvégi rangadón.