A hétvégén jön az év első csúcsrangadója a Premier Lague-ben, ugyanis vasárnap a három magyar focistát is foglalkoztató angol bajnok Liverpool a tavalyi ezüstérmes Arsenalt fogadja az Anfielden.

A Liverpool edzője, Arne Slot szoros bajnokiversenyfutsára számít a Premier League-ben

Bár a Liverpool játéka egyelőre nem túl meggyőző, Szoboszlai Dominikék a Bournemouth és a Newcastle United ellen is nyerni tudtak, míg az Arsenal a Manchester United felett aratott egygólos győzelme után 5-0-ra ütötte ki az újonc Leeds Unitedet, vagyis mindkét csapat hibátlanul várhatja a hétvégi mérkőzést. A bajnokság ezen szakaszában korai lenne azt állítani, hogy a meccs döntő fontosságú lehet a bajnoki címért folytatott küzdelemben, ugyanakkor egy esetleges siker mindkét félnek nagy lökést adhatna a folytatásra.

A címvédő edzője, Arne Slot péntek délelőtt megtartotta a mérkőzése előtti sajtótájékoztatóját, ahol általánosságban beszélt az együtteséről, valamint arról is, hogy úgy érzi, a Premier League idei szezonja még a tavalyinál is kiélezettebb lesz. A hétvégi meccs kapcsán pedig Slot elmondta, nem vár különösebben más játékot az Arsenaltól, mint tavaly, annak ellenére, hogy Mikel Arteta együttese több játékost is igazolt a nyáron.

„Szerintem van hasonlóság a két csapat között. Az Arsenal játékstílusa nem változott sokat. Új csatáruk van ebben a szezonban, Gyökeres kicsit más kaliberű játékos, mint Havertz, aki inkább egy hamis kilences, de szerintem a csapat stílusa ugyanaz maradt” – vélekedett a holland szakember.

Szoboszlai Dominikék májusban 2-2-es döntetlent értek el az Arsenal ellen az Anfielden

„Normális, hogy a csapatok nem hozzák a legjobb formájukat a bajnokság elején, hacsak nem tartják meg a teljes keretüket. Ha azt nézzük, hogy kissé átalakult a csapatunk, akkor normális, hogy még nem vagyunk topformában, de néhány hét múlva sokkal jobbak leszünk. A szezon közben el lehet veszíteni néhány meccset, nem sokat, de azért meglepődnék, ha megdőlne a pontrekord ebben a szezonban.”

A sajtótájékoztatón szóba került a csapat új csatára, Hugo Ekitike, aki két meccsen két gólt szerzett eddig, emellett kiosztott egy gólpasszt is.

„Már most nagy hatással van a játékunkra, de nemcsak a góljai miatt, hanem a helyzetek kialakításával is. A legegyszerűbb válasz arra, hogy min javíthat még az az, hogy a fittségén. Azt várom tőle, hogy sokkal, sokkal többet tudjon majd hozzátenni a támadásokhoz a labda nélküli játékával is, ami teljesen normális, hiszen később csatlakozott csak hozzánk az előszezonban, ráadásul ez egy másik liga és más játékstílus, mit amiben eddig játszott.