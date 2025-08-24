Live
Kosztasz Cimikasz az átigazolási ablak utolsó hetében távozhat a Liverpooltól. Az angol bajnok egyenesen Olaszországból, a Romától kaphat ajánlatot a görög balhátvédért, aki Kerkez Milos posztriválisa is a Liverpool csapatánál.

Szombat este győzelemmel indult a Gasperini-éra az AS Romának. A Farkasok 2023 után győzték le újra a Bolognát, a találkozó egyetlen gólját a nyári érkező Wesley Franca szerezte a második félidőben. A Roma viszont a jó kezdés után is tovább erősítené a keretet, a Liverpool ketyvesztett védője van a lista elején.

Kosztasz Cimikasz (balra) a távozás küszöbén a Liverpooltól
Kosztasz Cimikasz (balra) a távozás küszöbén a Liverpooltól
Fotó: AFP/Paul Ellis

Jó hírt kaphat a Liverpool Olaszországból

Gasperini érkezésével a Roma keretében is jelentős változások történtek. Az említett brazil mellett kölcsönben érkezett két játékos a Premier League-ből. Leon Bailey az Aston Villából, míg az ír Evan Ferguson a Brightontól. S a legfrissebb hírek szerint újabb játékos érkezett a szigetországból kölcsön. 

Gianluca Di Marzio, a Sky Sports Italia sportújságírója írta meg, hogy a Roma kölcsönvenné a Liverpool görög balhátvédjét, Kosztasz Cimikaszt.

A Liverpool eddig is szívesen túladott volna Cimikaszon, de egy klub sem vitte el eddig a keret egyik mókamesterét, úgyhogy a klub álláspontja megváltozott, most már kölcsönbe is elengedné őt, és a görög is menne.

A 29 éves bal hátvéd szerződése 2027 nyaráig szól a Vörösökkel, ugyanakkor a nyáron Kerkez Milos érkezésével már csak a harmadik számú jelölt Arne Slotnál, miután a skót Andy Robertson is előtte van a sorban. Cimikasz a felkészülés alatt még a Liverpoolban elvétve játszott, de sokatmondó volt, hogy a Crystal Palace elleni angol szuperkupa-meccsen és a Bournemouth elleni első Premier League-mérkőzésen sem volt a Liverpool keretében.

Cimikasz még 2020-ban, 13 millió euróért érkezett a görög Olimpiakosztól a Liverpoolhoz. A hátvéd Angliában mindent megnyert a csapattal, 2022-ben ő értékesítette az utolsó büntetőt a Chelsea elleni FA-kupa-döntőben, amellyel 11 év után nyerte meg a legendás sorozatot Jürgen Klopp együttese.

Az átigazolási ablak szeptember elsején zárul Angliában és Olaszországban is.

