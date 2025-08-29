Live
Emberre is veszélyes ez a halálos húsevő lárva –mutatjuk, hogyan védekezhet ellene

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata nehéz sorsolást kapott a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Az angol bajnok Liverpool többek között ismét találkozik majd ősszel a Real Madriddal, ám egy UEFA szabály miatt a 15-szörös BEK/ BL -győztes rekorder gyakorlatilag biztos, hogy a 2026/27-es idényben nem léphet pályára az Anfielden.

A csütörtöki sorsoláson minden BL-főtáblára jutott csapat ellenfelet kapott. Az angol bajnok Liverpool sorsolása rendkívül nehéznek tűnik, hiszen a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray mellett a 15-szörös BEK/BL-győztes Real Madrid, az Atlético Madrid, az Internazionale, az Eintracht Frankfurt, a PSV Eindhoven, az Olympique Marseille, és a selejtező negyedik fordulójában a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag ellen kell pályára lépniük Szoboszlai Dominikéknak.

Szoboszlai Dominik minden poszton bevethető Liverpoolban
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Ismét Liverpoolba látogat a Real Madrid

A két csapat azonban az elmúlt négy évben már hetedszer fog összecsapni, négy madridi győzelem mellett eddig egy döntetlen és egy liverpooli siker született. A Liverpool és a Real Madrid mérkőzése több okból is izgalmasnak tűnik:

  • megismétlődik a 2022-es döntő,
  • a két csapat tavaly ősszel is találkozott az alapszakaszban, akkor a Liverpool 2-0-ra nyert.
  • Trent Alexander-Arnold először térhet vissza az Anfieldre azt követően, hogy a nyáron 20 év után elhagyta a Vörösöket.
  • Újra farkasszemet nézhet a pályán egymással a török válogatott fiatal sztárja, Arda Güler és Szoboszlai Dominik, akik a márciusi magyar-török ​​Nemzetek Ligája meccsen szólalkoztak össze, majd sokáig a pályán kívül is folytatódott az üzengetés.
LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 27: Jude Bellingham central midfield of Real Madrid and England andRyan Gravenberch central midfield of Liverpool and Netherlands compete for the ball during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 27, 2024 in Liverpool, England. Jose Hernandez / Anadolu (Photo by Jose HERNANDEZ / Anadolu via AFP)
A Liverpool ismét megkapta a Real Madridot
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Mivel a két gigász idén is találkozik egymással a Bajnokok Ligájában, ráadásul ismét az Anfielden, így lényegében eldőlt, hogy jövőre már akkor sem találkozhatnak a Liverpool pályaválasztásával, ha úgy adódna, hogy újra össze kell csapniuk az alapszakaszban. Legalábbis az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szabálymódosítása szerint. 

Az európai szövetség ugyanis egy idény után változtatott a tavaly megújult lebonyolításon, a jelenlegi szabályrendszer szerint pedig két csapat nem találkozhat egymással három egymást követő szezonban ugyanazon együttes pályaválasztásával. Ez azt jelenti, hogyha a Liverpool a 2026/27-es szezonban is megkapná ellenfélnek a Real Madridot, akkor Arne Slot csapata semmiképp sem játszhatna hazai pályán, vagyis a mérkőzésre a Santiago Bernabéuban kerülne sor.

A játéknapok szeptember 16-18., szeptember 30-október 1., október 21-22., november 4-5. és 25-26., december 9-10., január 20-21., valamint január 28. A pontos menetrendet később hozza nyilvánosságra az európai szövetség. 

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.  

A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától. 

