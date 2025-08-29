A csütörtöki sorsoláson minden BL-főtáblára jutott csapat ellenfelet kapott. Az angol bajnok Liverpool sorsolása rendkívül nehéznek tűnik, hiszen a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray mellett a 15-szörös BEK/BL-győztes Real Madrid, az Atlético Madrid, az Internazionale, az Eintracht Frankfurt, a PSV Eindhoven, az Olympique Marseille, és a selejtező negyedik fordulójában a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag ellen kell pályára lépniük Szoboszlai Dominikéknak.

Szoboszlai Dominik minden poszton bevethető Liverpoolban

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

Ismét Liverpoolba látogat a Real Madrid

A két csapat azonban az elmúlt négy évben már hetedszer fog összecsapni, négy madridi győzelem mellett eddig egy döntetlen és egy liverpooli siker született. A Liverpool és a Real Madrid mérkőzése több okból is izgalmasnak tűnik:

megismétlődik a 2022-es döntő,

a két csapat tavaly ősszel is találkozott az alapszakaszban, akkor a Liverpool 2-0-ra nyert.

Trent Alexander-Arnold először térhet vissza az Anfieldre azt követően, hogy a nyáron 20 év után elhagyta a Vörösöket.

Újra farkasszemet nézhet a pályán egymással a török válogatott fiatal sztárja, Arda Güler és Szoboszlai Dominik, akik a márciusi magyar-török ​​Nemzetek Ligája meccsen szólalkoztak össze, majd sokáig a pályán kívül is folytatódott az üzengetés.

A Liverpool ismét megkapta a Real Madridot

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Mivel a két gigász idén is találkozik egymással a Bajnokok Ligájában, ráadásul ismét az Anfielden, így lényegében eldőlt, hogy jövőre már akkor sem találkozhatnak a Liverpool pályaválasztásával, ha úgy adódna, hogy újra össze kell csapniuk az alapszakaszban. Legalábbis az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szabálymódosítása szerint.

Az európai szövetség ugyanis egy idény után változtatott a tavaly megújult lebonyolításon, a jelenlegi szabályrendszer szerint pedig két csapat nem találkozhat egymással három egymást követő szezonban ugyanazon együttes pályaválasztásával. Ez azt jelenti, hogyha a Liverpool a 2026/27-es szezonban is megkapná ellenfélnek a Real Madridot, akkor Arne Slot csapata semmiképp sem játszhatna hazai pályán, vagyis a mérkőzésre a Santiago Bernabéuban kerülne sor.