A csütörtöki sorsoláson minden BL-főtáblára jutott csapat ellenfelet kapott. Az angol bajnok Liverpool sorsolása rendkívül nehéznek tűnik, hiszen a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray mellett a 15-szörös BEK/BL-győztes Real Madrid, az Atlético Madrid, az Internazionale, az Eintracht Frankfurt, a PSV Eindhoven, az Olympique Marseille, és a selejtező negyedik fordulójában a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag ellen kell pályára lépniük Szoboszlai Dominikéknak.
A két csapat azonban az elmúlt négy évben már hetedszer fog összecsapni, négy madridi győzelem mellett eddig egy döntetlen és egy liverpooli siker született. A Liverpool és a Real Madrid mérkőzése több okból is izgalmasnak tűnik:
Mivel a két gigász idén is találkozik egymással a Bajnokok Ligájában, ráadásul ismét az Anfielden, így lényegében eldőlt, hogy jövőre már akkor sem találkozhatnak a Liverpool pályaválasztásával, ha úgy adódna, hogy újra össze kell csapniuk az alapszakaszban. Legalábbis az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szabálymódosítása szerint.
Az európai szövetség ugyanis egy idény után változtatott a tavaly megújult lebonyolításon, a jelenlegi szabályrendszer szerint pedig két csapat nem találkozhat egymással három egymást követő szezonban ugyanazon együttes pályaválasztásával. Ez azt jelenti, hogyha a Liverpool a 2026/27-es szezonban is megkapná ellenfélnek a Real Madridot, akkor Arne Slot csapata semmiképp sem játszhatna hazai pályán, vagyis a mérkőzésre a Santiago Bernabéuban kerülne sor.
A játéknapok szeptember 16-18., szeptember 30-október 1., október 21-22., november 4-5. és 25-26., december 9-10., január 20-21., valamint január 28. A pontos menetrendet később hozza nyilvánosságra az európai szövetség.
A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.
A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.