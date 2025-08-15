Három hónappal azután, hogy a Liverpool megnyerte a Premier League-et, Arne Slot csapata péntek este az előző idény kilencedik helyezettje, a Brighton lépett pályára az angol bajnokság 2025/26-os idényének nyitófordulójában.

Szoboszlai Dominik ismét kezdőként lépett pályára a Liverpoolban, és végig játszotta a meccset

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A nyáron alaposan megerősödött a Liverpool amúgy sem gyenge kerete, hiszen PL-csúcsot jelentő 252 millió fontot költött a klub új játékosokra: Kerkez Milos és Pécsi Ármin mellett érkezett még Florian Wirtz, Hugo Ekitike és Giorgi Mamardasvili is.

Nem sikerült tökéletesen a címvédő főpróbája, ugyanis múlt vasárnap tizenegyesekkel kikapott a Crystal Palace-tól az angol szuperkupadöntőben, a bajnoki rajtot ugyanakkor így is toronymagas esélyesként várhatta a teljes védelmét elveszítő Bournemouth ellen.

Szoboszlai és Kerkez a Liverpool kezdőjében

Bár Pécsi Ármin ezúttal nem került be a meccskeretbe, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ismét a kezdőben kapott helyet, ami történelmi pillanat, hiszen korábban még soha nem kezdett két magyar egy PL-csapatban. Utóbbi számára extra motivációt jelenthetett, hogy éppen korábbi csapata ellen lépett pályára. Mellettük a rekordigazolás, Florian Wirtz, Frimpong és Ekitike is lehetőséget kapott, akárcsak a kapuban Alisson, akinek ez volt a 300. tétmérkőzése a Liverpool színeiben.

Megemlékezéssel kezdődött a mérkőzés az Anfielden, ugyanis a kezdés előtti percek a Livepool korábbi játékosáról és testvéréről, a közúti balesetben július elején meghalt Diogo Jotáról és André Silváról szóltak.

Ahogy az várható volt az első komolyabb lehetőség a hazaiak előtt adódott, a PL előző idényének legjobb játékosa, Mohamed Szalah tette próbára Petrovics kapust, ám ezt követően sokkal kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés. A 13. Percben Ekitike indult volna meg a felezőpályáról, de Senesi szerelte, majd úgy tűnt, kézzel eltolta a labdát, azonban megúszta a piros lapot. Bár a következő percekben kevés izgalom történt a pályán, a 20. percben ismét megemlékeztek a drukkerek Diogo Jotáról, akinek a klub által visszavonultatott 20-as mezét többen is a magasba emelték.