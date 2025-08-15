Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump és Putyin is megérkezett Alaszkába - videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar főszereplőkkel kezdődött meg a Premier League új idénye. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool ugyanis 4-2-re legyőzte hazai pályán a Bournemouth együttesét az angol labdarúgó bajnokság első fordulójában.

Három hónappal azután, hogy a Liverpool megnyerte a Premier League-et, Arne Slot csapata péntek este az előző idény kilencedik helyezettje, a Brighton lépett pályára az angol bajnokság 2025/26-os idényének nyitófordulójában. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) vies with Bournemouth's English-born Welsh midfielder #07 David Brooks (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik ismét kezdőként lépett pályára a Liverpoolban, és végig játszotta a meccset
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A nyáron alaposan megerősödött a Liverpool amúgy sem gyenge kerete, hiszen PL-csúcsot jelentő 252 millió fontot költött a klub új játékosokra: Kerkez Milos és Pécsi Ármin mellett érkezett még Florian Wirtz, Hugo Ekitike és Giorgi Mamardasvili is. 

Nem sikerült tökéletesen a címvédő főpróbája, ugyanis múlt vasárnap tizenegyesekkel kikapott a Crystal Palace-tól az angol szuperkupadöntőben, a bajnoki rajtot ugyanakkor így is toronymagas esélyesként várhatta a teljes védelmét elveszítő Bournemouth ellen.

Szoboszlai és Kerkez a Liverpool kezdőjében

Bár Pécsi Ármin ezúttal nem került be a meccskeretbe, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ismét a kezdőben kapott helyet, ami történelmi pillanat, hiszen korábban még soha nem kezdett két magyar egy PL-csapatban. Utóbbi számára extra motivációt jelenthetett, hogy éppen korábbi csapata ellen lépett pályára. Mellettük a rekordigazolás, Florian Wirtz, Frimpong és Ekitike is lehetőséget kapott, akárcsak a kapuban Alisson, akinek ez volt a 300. tétmérkőzése a Liverpool színeiben. 

Megemlékezéssel kezdődött a mérkőzés az Anfielden, ugyanis a kezdés előtti percek a Livepool korábbi játékosáról és testvéréről, a közúti balesetben július elején meghalt Diogo Jotáról és André Silváról szóltak.

Ahogy az várható volt az első komolyabb lehetőség a hazaiak előtt adódott, a PL előző idényének legjobb játékosa, Mohamed Szalah tette próbára Petrovics kapust, ám ezt követően sokkal kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés. A 13. Percben Ekitike indult volna meg a felezőpályáról, de Senesi szerelte, majd úgy tűnt, kézzel eltolta a labdát, azonban megúszta a piros lapot. Bár a következő percekben kevés izgalom történt a pályán, a 20. percben ismét megemlékeztek a drukkerek Diogo Jotáról, akinek a klub által visszavonultatott 20-as mezét többen is a magasba emelték.

Szűk félóra elteltével pár perces kényszerszünet szakította félbe a meccset, mert Antoine Semenyót rasszista szavakkal provokálták a lelátóról a liverpooli szurkolók.

Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike celebrates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Hugo Ekitike szenzációsan mutatkozott be a Premier League-ben
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Góllal és gólpasszal debütált a Liverpool új sztárfocistája 

Az első félidőben finoman szólva sem remekeltek a jóval esélyesebb hazaiak, sok volt a pontatlanság és helyzetük is alig akadt, ennek ellenére a 37. percben megtört a jég és megszerezte a vezetést a Liverpool Hugo Ekitike találatával. 

  • A francia csatár a 15. olyan Pool-játékos, aki az első Premier League-mérkőzésén betalált. 

Sőt, alig két perccel később Ekitike duplázhatott volna, de centikkel a jobb felső fölé fejelt.

A szünet után nem kellett sokat várni a második hazai találatra, ugyanis Ekitike passza után Cody Gakpo növelte a Liverpool előnyét. 

Érdekesség, hogy a gólja után Jota előtt tisztelgő holland támadó ezzel azon kevesek közé került, aki a hét minden egyes napján szerzett már gólt a Liverpool mezében, Ekitike pedig a nyáron távozott Darwin Núnez után mindössze a második liverpooli játékos, aki góllal és gólpasszal mutatkozott be a PL-ben.

Kis híján elszórakozta a győzelmet a Liverpool

Ezt követően érezhetően sokkal nagyobb tempóra a Pool, de Alisson kapuja előtt is akadtak veszélyes szituációk.

A 60. percben Arne Slot lecserélte a két szélső hátvédjét, Frimpongot, illetve Kerkezt, utóbbi az első félidőben sárga lapot kapott. Majd alig egy perccel azt követően, hogy Szoboszlai kis híján gólpasszt adott Wirtznek, a Bournemouth Semenyo révén szépített. Sőt a ghánai válogatott támadó egy kontra végén másodszor is bevette a hazaiak kapuját, így 2022 óta ő az első játékos, aki angol bajnokin duplázni tudott az Anfielden.

Liverpool's Italian striker #14 Federico Chiesa celebrates after scoring their third goal during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Federico Chiesa megszerezte első angol bajnoki gólját
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A hajrára kapkodóvá vált a játék, ám a mérkőzés még így is tartogatott fordulatokat, ugyanis a 88. percben a csereként beállt Federico Chiesa góljával ismét megszerezte a vezetést a Liverpool. A meccset végigjátszó Szoboszlai passza után Szalah adott be a jobb oldalról, a sokat kritizált olasz támadó pedig a bal sarokba lőtt, ezzel megszerezve első gólját az angol bajnokságban. A végeredményt a 94. percben Alisson kirúgása után Szalah állította be, ezzel a Liverpool nehezen ugyan, de győzelemmel kezdte az idényt. Az egyiptomi támadó pályafutása 12. találatát szerezte a Bournemouth ellen, a Premier League nyitófordulóiban pedig tizedszer volt eredményes, ezzel saját rekordját növelte.

Premier League, 1. forduló: 
FC Liverpool-Bournemouth 4-2 (1-0)
gólszerző: Ekitike (37.), Gakpo (48.), Chiesa (88.), Szalah (90+4.) illetve Semenyo (64., 76.)
Sárga lap: Kerkez (43.), illetve Brooks (14.), Evanilson (81.)

Kapcsolódó cikkek:

A Premier League drasztikus lépésre szánta el magát Szoboszlaiék meccse előtt
Szoboszlai megitta az istenek italát, majd örökbe fogadták
Liverpoolban nem felejtenek, róla fog szólni az egész szezon
Guardiola beégett Szoboszlaival, a Liverpool most visszavágott – videó
Mindenki Szoboszlai Dominikékra vadászik majd a tragikus nyári szünet után a Premier League-ben
Diogo Jota halála után hihetetlen dolgot tettek a Chelsea játékosai
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!