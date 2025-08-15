Három hónappal azután, hogy a Liverpool megnyerte a Premier League-et, Arne Slot csapata péntek este az előző idény kilencedik helyezettje, a Brighton lépett pályára az angol bajnokság 2025/26-os idényének nyitófordulójában.
A nyáron alaposan megerősödött a Liverpool amúgy sem gyenge kerete, hiszen PL-csúcsot jelentő 252 millió fontot költött a klub új játékosokra: Kerkez Milos és Pécsi Ármin mellett érkezett még Florian Wirtz, Hugo Ekitike és Giorgi Mamardasvili is.
Nem sikerült tökéletesen a címvédő főpróbája, ugyanis múlt vasárnap tizenegyesekkel kikapott a Crystal Palace-tól az angol szuperkupadöntőben, a bajnoki rajtot ugyanakkor így is toronymagas esélyesként várhatta a teljes védelmét elveszítő Bournemouth ellen.
Bár Pécsi Ármin ezúttal nem került be a meccskeretbe, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ismét a kezdőben kapott helyet, ami történelmi pillanat, hiszen korábban még soha nem kezdett két magyar egy PL-csapatban. Utóbbi számára extra motivációt jelenthetett, hogy éppen korábbi csapata ellen lépett pályára. Mellettük a rekordigazolás, Florian Wirtz, Frimpong és Ekitike is lehetőséget kapott, akárcsak a kapuban Alisson, akinek ez volt a 300. tétmérkőzése a Liverpool színeiben.
Megemlékezéssel kezdődött a mérkőzés az Anfielden, ugyanis a kezdés előtti percek a Livepool korábbi játékosáról és testvéréről, a közúti balesetben július elején meghalt Diogo Jotáról és André Silváról szóltak.
Ahogy az várható volt az első komolyabb lehetőség a hazaiak előtt adódott, a PL előző idényének legjobb játékosa, Mohamed Szalah tette próbára Petrovics kapust, ám ezt követően sokkal kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés. A 13. Percben Ekitike indult volna meg a felezőpályáról, de Senesi szerelte, majd úgy tűnt, kézzel eltolta a labdát, azonban megúszta a piros lapot. Bár a következő percekben kevés izgalom történt a pályán, a 20. percben ismét megemlékeztek a drukkerek Diogo Jotáról, akinek a klub által visszavonultatott 20-as mezét többen is a magasba emelték.
Szűk félóra elteltével pár perces kényszerszünet szakította félbe a meccset, mert Antoine Semenyót rasszista szavakkal provokálták a lelátóról a liverpooli szurkolók.
Az első félidőben finoman szólva sem remekeltek a jóval esélyesebb hazaiak, sok volt a pontatlanság és helyzetük is alig akadt, ennek ellenére a 37. percben megtört a jég és megszerezte a vezetést a Liverpool Hugo Ekitike találatával.
Sőt, alig két perccel később Ekitike duplázhatott volna, de centikkel a jobb felső fölé fejelt.
A szünet után nem kellett sokat várni a második hazai találatra, ugyanis Ekitike passza után Cody Gakpo növelte a Liverpool előnyét.
Érdekesség, hogy a gólja után Jota előtt tisztelgő holland támadó ezzel azon kevesek közé került, aki a hét minden egyes napján szerzett már gólt a Liverpool mezében, Ekitike pedig a nyáron távozott Darwin Núnez után mindössze a második liverpooli játékos, aki góllal és gólpasszal mutatkozott be a PL-ben.
Ezt követően érezhetően sokkal nagyobb tempóra a Pool, de Alisson kapuja előtt is akadtak veszélyes szituációk.
A 60. percben Arne Slot lecserélte a két szélső hátvédjét, Frimpongot, illetve Kerkezt, utóbbi az első félidőben sárga lapot kapott. Majd alig egy perccel azt követően, hogy Szoboszlai kis híján gólpasszt adott Wirtznek, a Bournemouth Semenyo révén szépített. Sőt a ghánai válogatott támadó egy kontra végén másodszor is bevette a hazaiak kapuját, így 2022 óta ő az első játékos, aki angol bajnokin duplázni tudott az Anfielden.
A hajrára kapkodóvá vált a játék, ám a mérkőzés még így is tartogatott fordulatokat, ugyanis a 88. percben a csereként beállt Federico Chiesa góljával ismét megszerezte a vezetést a Liverpool. A meccset végigjátszó Szoboszlai passza után Szalah adott be a jobb oldalról, a sokat kritizált olasz támadó pedig a bal sarokba lőtt, ezzel megszerezve első gólját az angol bajnokságban. A végeredményt a 94. percben Alisson kirúgása után Szalah állította be, ezzel a Liverpool nehezen ugyan, de győzelemmel kezdte az idényt. Az egyiptomi támadó pályafutása 12. találatát szerezte a Bournemouth ellen, a Premier League nyitófordulóiban pedig tizedszer volt eredményes, ezzel saját rekordját növelte.
Premier League, 1. forduló:
FC Liverpool-Bournemouth 4-2 (1-0)
gólszerző: Ekitike (37.), Gakpo (48.), Chiesa (88.), Szalah (90+4.) illetve Semenyo (64., 76.)
Sárga lap: Kerkez (43.), illetve Brooks (14.), Evanilson (81.)