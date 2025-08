A Liverpool új csillaga, Rio Ngumoha már korábban is villantott: betalált a Yokohama ellen, gólpasszt adott az AC Milan elleni találkozón, de az igazi áttörést az Athletic Bilbao elleni meccs hozta el számára.

A Liverpool dörzsölheti a tenyerét, hogy elhappolta a Chelsea-től Rio Ngumohát

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Rio Ngumoha a Liverpool és a focivilág nagy sztárja lehet

A fiatal támadó saját térfeléről indulva cselezte át magát a baszkok védelmén, majd egy látványos gólt lőtt.

16 YEAR OLD RIO NGUMOHA CANNOT STOP SCORING IN LIVERPOOL'S PRESEASON 😤



What a run. What a finish. pic.twitter.com/PRmGRfKOww — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 4, 2025

Az ifjú tehetség már most elképesztő önbizalommal és technikai tudással rendelkezik – ennek fényében nem meglepő, hogy a Chelsea-nél nagyon dühösek, hogy elveszítették a futball egyik legnagyobb reménységét.

Ngumoha 2024 szeptemberében igazolt a Chelsea akadémiájáról Liverpoolba, a váltás pedig hatalmas port kavart a szigetországban. Olyannyira, hogy a Chelsea azóta megtiltotta a Liverpool megfigyelőinek, hogy részt vegyenek a Cobham akadémiáján rendezett mérkőzéseken.

A döntés nem meglepő annak fényében, hogy a londoni klub több korábbi, világklasszissá fejlődött játékost is elvesztett korábban — például Mohamed Szalah-t vagy éppen Kevin De Bruyne-t.

A szurkolók nem is hagyták szó nélkül a történteket, beindult a trollkodás.

„Chelsea megint elengedett egy világsztárt – újabb Szalah-ügy.”

„Ez a fiú topjátékos lesz. Fogták, és kiengedték a kezeik közül.”

„Chelsea már megint elhibázta – úgy, mint KdB, Szalah, Lukaku idején.”

A Liverpool-menedzser, Arne Slot is gyorsan felismerte Ngumoha tehetségét. Még januárban be is dobta őt a mélyvízbe: az FA-kupa harmadik fordulójában csereként küldte pályára az Accrington Stanley ellen, ezzel ő lett a Liverpool történetének egyik legfiatalabb debütánsa.

Azóta a nyári felkészülés során végig az első csapattal készült, és nagyon jól érzi magát. Mint elmondta:

Robbo (Andy Robertson) rengeteget segített nekem. Tapasztalt játékos, és szerintem a világ egyik legjobb balhátvédje. Nagyon sokat tanulok tőle – fantasztikus, hogy mögöttem játszik.

A Bilbao elleni 4-1-es győzelem alkalmával Ngumoha mellett Darwin Núnez és Harvey Elliott is eredményes volt, míg a negyedik találat egy öngól formájában született. A meccsen pályára lépett Pécsi Ármin is, aki bravúrral hívta fel magára a figyelmet. A másik Liverpool-Bilbao (3-2) találkozón pedig Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt az angol együttes kezdőjében.