A Liverpool vasárnap 16 órától a Wembley Stadionban játszik az angol Szuperkupáért a Crystal Palace ellen. Arne Slot egy órával a meccs előtt kihirdette kezdőcsapatát, melyben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott.

A nyáron alaposan megerősödött Liverpool vasárnap játssza első tétmérkőzését a 2025/2026-os idényben. A Premier League címvédője az FA-kupa előző kiírásának győztesével, a Crystal Palace együttesével csap össze 16 órától a londoni Wembley Stadionban. Arne Slot vezetőedző erős kezdőcsapatot küld pályára, melyben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepel.

The FA Community Shield trophy is pictured pitch-side ahead of the English FA Community Shield football match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium, in London on August 10, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Az angol Szuperkupa (Community Shield) az első trófea, amit a Liverpool máris megnyerhet az új idényben
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpool kezdőjében ott van Szoboszlai és Kerkez

Arne Slot úgy döntött, hogy a nyáron szerződtetett játékosok közül több futballistának, köztük Kerkez Milosnak, Florian Wirtznek, Hugo Ekitikének és Jeremie Frimpongnak is lehetőséget ad. Szoboszlai Dominik is bekerült a kezdőbe, a Puskás Akadémiától igazolt Pécsi Ármin viszont ezúttal a cserepadon sem lesz ott. 

Íme, a Liverpool kezdőcsapata:

Alisson – Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez – Szoboszlai, Jones, Wirtz – Szalah, Gakpo, Ekitike.

A Crystal Palace ezzel a kezdőcsapattal áll fel a kupadöntőben:

Henderson – Munoz, Richards, Lacroix, Guéhi – Mitchell, Wharton, Kamada – Eze, Sarr, Mateta. 

Az angol Szuperkupa döntője magyar idő szerint 16 órakor kezdődik a Wembleyben, a mérkőzést Chris Kavanagh vezeti. 

