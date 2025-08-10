Live
Vasárnap délután a Wembley Stadion ad otthont a 2025-ös Community Shieldnek, amelyben a bajnok Liverpool és az FA Kupa-győztes Crystal Palace csap össze. A mérkőzés magyar szempontból különösen izgalmas: Szoboszlai Dominik újabb trófeával gazdagíthatja liverpooli pályafutását, Kerkez Milos akár első tétmeccsén ünnepelhet kupagyőzelmet, míg a fiatal Pécsi Ármin várhatóan a kispadról várva a bevetésre gyűjthet tapasztalatot a Wembleyben.

A Liverpoolnál minden adott a sikeres rajthoz, de Arne Slot vezetőedző szerint nem a nyári költekezés, hanem a tavalyi teljesítmény teszi a Vörösöket esélyessé.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) vies with Athletic Bilbao's Spanish midfielder #18 Mikel Jauregizar Alboniga during the second of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Sokak szerint Szoboszlai legjobb éve következhet a bivalyerőssé vált Liverpoolban
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

„Jó futballistákat hoztunk, ahogy amúgy az összes többi csapat is. Ez teszi ezt a bajnokságot ilyen jóvá. Éppen ezért furcsának tartanám, ha csak azért lennénk esélyesek, mert költöttünk egy kicsit új játékosokra, mivel a Premier League minden klubja ugyanezt tette, ráadásul vesztettünk is labdarúgókat” – mondta a 46 éves edző.

A nyári erősítések között ott van Kerkez Milos és Jeremie Frimpong, valamint a támadósorban Florian Wirtz és Hugo Ekitike. Illetőleg a 21 éves magyar kapus, Pécsi Ármin, aki vélhetően a kispadról várhat majd a bevetésre.

A Palace-menedzser szerinte elmaradt az erősítés

A Crystal Palace vezetőedzője, Oliver Glasner a hét közepén elmondta, hogy közel jár a kezdőcsapat kijelöléséhez, és várhatóan a Wembleyben is hasonló tizenegy lép majd pályára, mint az FA-kupa döntőjében. Ugyanakkor a Guardian beszámolója szerint az osztrák tréner a felkészülési időszak után nem rejtette véka alá aggodalmait:

Félő, hogy megismételjük a tavalyi hibákat, ha nem érkeznek időben erősítések. Nekünk négy sorozatban kell helytállnunk, ehhez pedig mély keret kell – nem csak a kezdő.

Glasner ugyanakkor kiemelte, hogy a Wembleyben játszani önmagában is elképesztően motiváló, és szerinte a Palace képes lehet meglepetést okozni.

Athletic Bilbao's Spanish striker #12 Gorka Guruzeta (R) scores the team's first goal past Liverpool's Hungarian goalkeeper #41 Armin Pecsi (L) during the first of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Pécsi Ármin a felkészülési meccseken átesett a tűzkeresztségen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Gakpo lendületes rajtra számít

A Liverpool holland támadója, Cody Gakpo a klub hivatalos oldalán arról beszélt, hogy a csapatnál mindenki várja már a rajtot.

Mindenki izgatott, hogy újra tétmeccsen léphessünk pályára. Minőségi játékosokra tettünk szert és kiváló ellenféllel találkozunk. Reméljük, győzelemmel kezdünk, és ezzel lendületet adunk az idénynek.

A magyar futball szempontjából rég nem látott figyelem vetülhet a Community Shieldre. Szoboszlai Dominik tavaly kulcsszereplője volt a Liverpool sikereinek, és a szezonnyitó mérkőzésen újabb trófeával kezdheti az évet. Kerkez Milos a nyári átigazolási időszak egyik nagy fogása volt a klubnál, és akár azonnal bemutatkozhat tétmeccsen, ráadásul egy győzelem azonnali kupagyőzelmet jelentene. Pécsi Ármin ugyan valószínűleg nem lép pályára, de számára is óriási tapasztalatszerzést jelenthet, hogy ilyen környezetben készülhet a csapattal egy hamisítatlan kupadöntőre.

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (L) and Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez warm up ahead of the second of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Wirtz és Kerkez, a két minőségi érkező vasárnap rögtön tétmeccsen bizonyíthat
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Király és Torghelle egykori klubja ellen

A Crystal Palace sem ismeretlen a magyar futballkedvelők számára: Király Gábor 2004-ben, az élvonalba frissen feljutó londoni klubhoz szerződött, és első idényében 32 Premier League-meccsen védett. A szezon során csapata legmegbízhatóbb pontjának számított, a kapusok ranglistáján a második helyen végzett Petr Cech mögött, de a Palace végül kiesett.

Király 2007-ig maradt a klubnál, közben kölcsönben a West Ham Unitednél és az Aston Villánál is védett. Torghelle Sándor szintén 2004-ben érkezett a Crystal Palace-hoz, és bár a Premier League-ben mindössze 12 alkalommal lépett pályára, a Ligakupában gólt szerzett a Charlton Athletic ellen – igaz, tíz perccel később kiállították.

A fogadóirodák Liverpool-győzelmet várnak

A legfrissebb oddsok egyértelműen a Liverpoolt tartják a döntő esélyesének. A hazai győzelemre átlagosan 1,57-es szorzót kínálnak, míg a döntetlenre 4,20-4,30, a Palace-sikerre pedig 5,50 körüli értéket adnak. A bukmékerek szoros, kevés gólos mérkőzést várnak.

A találkozó magyar idő szerint 16 órakor kezdődik a Wembleyben. 

