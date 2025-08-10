A Liverpoolnál minden adott a sikeres rajthoz, de Arne Slot vezetőedző szerint nem a nyári költekezés, hanem a tavalyi teljesítmény teszi a Vörösöket esélyessé.

Sokak szerint Szoboszlai legjobb éve következhet a bivalyerőssé vált Liverpoolban

„Jó futballistákat hoztunk, ahogy amúgy az összes többi csapat is. Ez teszi ezt a bajnokságot ilyen jóvá. Éppen ezért furcsának tartanám, ha csak azért lennénk esélyesek, mert költöttünk egy kicsit új játékosokra, mivel a Premier League minden klubja ugyanezt tette, ráadásul vesztettünk is labdarúgókat” – mondta a 46 éves edző.

A nyári erősítések között ott van Kerkez Milos és Jeremie Frimpong, valamint a támadósorban Florian Wirtz és Hugo Ekitike. Illetőleg a 21 éves magyar kapus, Pécsi Ármin, aki vélhetően a kispadról várhat majd a bevetésre.

A Palace-menedzser szerinte elmaradt az erősítés

A Crystal Palace vezetőedzője, Oliver Glasner a hét közepén elmondta, hogy közel jár a kezdőcsapat kijelöléséhez, és várhatóan a Wembleyben is hasonló tizenegy lép majd pályára, mint az FA-kupa döntőjében. Ugyanakkor a Guardian beszámolója szerint az osztrák tréner a felkészülési időszak után nem rejtette véka alá aggodalmait:

Félő, hogy megismételjük a tavalyi hibákat, ha nem érkeznek időben erősítések. Nekünk négy sorozatban kell helytállnunk, ehhez pedig mély keret kell – nem csak a kezdő.

Glasner ugyanakkor kiemelte, hogy a Wembleyben játszani önmagában is elképesztően motiváló, és szerinte a Palace képes lehet meglepetést okozni.

Pécsi Ármin a felkészülési meccseken átesett a tűzkeresztségen

Gakpo lendületes rajtra számít

A Liverpool holland támadója, Cody Gakpo a klub hivatalos oldalán arról beszélt, hogy a csapatnál mindenki várja már a rajtot.

Mindenki izgatott, hogy újra tétmeccsen léphessünk pályára. Minőségi játékosokra tettünk szert és kiváló ellenféllel találkozunk. Reméljük, győzelemmel kezdünk, és ezzel lendületet adunk az idénynek.

A magyar futball szempontjából rég nem látott figyelem vetülhet a Community Shieldre. Szoboszlai Dominik tavaly kulcsszereplője volt a Liverpool sikereinek, és a szezonnyitó mérkőzésen újabb trófeával kezdheti az évet. Kerkez Milos a nyári átigazolási időszak egyik nagy fogása volt a klubnál, és akár azonnal bemutatkozhat tétmeccsen, ráadásul egy győzelem azonnali kupagyőzelmet jelentene. Pécsi Ármin ugyan valószínűleg nem lép pályára, de számára is óriási tapasztalatszerzést jelenthet, hogy ilyen környezetben készülhet a csapattal egy hamisítatlan kupadöntőre.