A Liverpool a Wembley Stadionban 82 ezer néző előtt csapott össze a Crystal Palace-szal az angol Szuperkupáért, ám hiába vezetett kétszer is a meccsen, a trófeát végül az FA-kupa címvédője nyerte meg büntetőpárbajt követően.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Crystal Palace kapusa felkészült a Liverpool sztárjaiból

A rendes játékidő 2-2-es döntetlent hozott – Szoboszlai Dominik gólpasszt is adott –, a szabályok értelmében pedig a lefújás után már nem a 2x15 perces hosszabbítás, hanem egyből a tizenegyesek következtek. A Liverpool három lövést is elhibázott, Mohamed Szalah az égbe bombázta a labdát, Alexis Mac Allister és Harvey Elliott lövését azonban kivédte Dean Henderson kapus. A Palace focistái két 11-est rontottak el, majd hiába lőtte be Szoboszlai a maga büntetőjét, végül Justin Devenny nem hibázott, így a londoniaké lett a trófea.

A győztes csapat kapusa alaposan felkészült a liverpooli sztárokból, a meccs után kiderült, hogy Henderson vizes palackján részletes segédlet kapott helyet az ellenfél tizenegyesrúgási szokásaival kapcsolatban.

A 28 éves játékos így hőssé vált, hiszen két lövést is kivédett, és nem csak a véletlen műve, hogy mindkét alkalommal sikerült eltalálnia a helyes irányt.

Dean Henderson had info of Liverpool's penalty takers on his water bottle during the Community Shield.



Liverpool missed three penalties including two that were saved by Henderson 🔥



The water bottle and Henderson coming up clutch for Palace 🏆 pic.twitter.com/Jkd4te3Z74 — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2025

Igen, imádom a nagy pillanatokat. Imádok nyomás alatt lenni, és ezt ma nagyon élveztem. Nagyszerű volt a felkészülés a tizenegyesekre.

Szóval köszönöm mindenkinek, aki a színfalak mögött segített nekem ebben” – mondta Henderson, aki egy törölközőbe rejtette az ominózus palackot, ám a szemfüles tv-sek így is kiszúrták a flakont.

A Liverpoolnak tehát nem sikerült trófeagyőzelemmel indítania az új idényt, Arne Slot együttese innentől már a Premier League-címvédésre koncentrálhat. Az angol bajnokságban augusztus 15-én kezdenek Szoboszlaiék, az első fordulóban Kerkez Milos korábbi klubját, a Bournemouth-ot fogadják az Anfielden.

