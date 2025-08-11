A Liverpool a Wembley Stadionban 82 ezer néző előtt csapott össze a Crystal Palace-szal az angol Szuperkupáért, ám hiába vezetett kétszer is a meccsen, a trófeát végül az FA-kupa címvédője nyerte meg büntetőpárbajt követően.
A rendes játékidő 2-2-es döntetlent hozott – Szoboszlai Dominik gólpasszt is adott –, a szabályok értelmében pedig a lefújás után már nem a 2x15 perces hosszabbítás, hanem egyből a tizenegyesek következtek. A Liverpool három lövést is elhibázott, Mohamed Szalah az égbe bombázta a labdát, Alexis Mac Allister és Harvey Elliott lövését azonban kivédte Dean Henderson kapus. A Palace focistái két 11-est rontottak el, majd hiába lőtte be Szoboszlai a maga büntetőjét, végül Justin Devenny nem hibázott, így a londoniaké lett a trófea.
A győztes csapat kapusa alaposan felkészült a liverpooli sztárokból, a meccs után kiderült, hogy Henderson vizes palackján részletes segédlet kapott helyet az ellenfél tizenegyesrúgási szokásaival kapcsolatban.
A 28 éves játékos így hőssé vált, hiszen két lövést is kivédett, és nem csak a véletlen műve, hogy mindkét alkalommal sikerült eltalálnia a helyes irányt.
Igen, imádom a nagy pillanatokat. Imádok nyomás alatt lenni, és ezt ma nagyon élveztem. Nagyszerű volt a felkészülés a tizenegyesekre.
Szóval köszönöm mindenkinek, aki a színfalak mögött segített nekem ebben” – mondta Henderson, aki egy törölközőbe rejtette az ominózus palackot, ám a szemfüles tv-sek így is kiszúrták a flakont.
A Liverpoolnak tehát nem sikerült trófeagyőzelemmel indítania az új idényt, Arne Slot együttese innentől már a Premier League-címvédésre koncentrálhat. Az angol bajnokságban augusztus 15-én kezdenek Szoboszlaiék, az első fordulóban Kerkez Milos korábbi klubját, a Bournemouth-ot fogadják az Anfielden.