Új csodafegyvert teszteltek az oroszok - elképesztő, amit tud

Meglepetéssel ért véget az angol Szuperkupa-döntő, ugyanis büntetőpárbajt követően a Crystal Palace csapatáé lett a trófea. A Liverpool

A Liverpool a Wembley Stadionban 82 ezer néző előtt csapott össze a Crystal Palace-szal az angol Szuperkupáért, ám hiába vezetett kétszer is a meccsen, a trófeát végül az FA-kupa címvédője nyerte meg büntetőpárbajt követően.

Crystal Palace celebrate their victory during the FA Community Shield match between Liverpool and Crystal Palace at Wembley Stadium in London, England, on August 10, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A Crystal Palace 11-esekkel győzte le a Liverpoolt és megnyerte az angol Szuperkupát
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Crystal Palace kapusa felkészült a Liverpool sztárjaiból

A rendes játékidő 2-2-es döntetlent hozott – Szoboszlai Dominik gólpasszt is adott –, a szabályok értelmében pedig a lefújás után már nem a 2x15 perces hosszabbítás, hanem egyből a tizenegyesek következtek. A Liverpool három lövést is elhibázott, Mohamed Szalah az égbe bombázta a labdát, Alexis Mac Allister és Harvey Elliott lövését azonban kivédte Dean Henderson kapus. A Palace focistái két 11-est rontottak el, majd hiába lőtte be Szoboszlai a maga büntetőjét, végül Justin Devenny nem hibázott, így a londoniaké lett a trófea.

A győztes csapat kapusa alaposan felkészült a liverpooli sztárokból, a meccs után kiderült, hogy Henderson vizes palackján részletes segédlet kapott helyet az ellenfél tizenegyesrúgási szokásaival kapcsolatban. 

A 28 éves játékos így hőssé vált, hiszen két lövést is kivédett, és nem csak a véletlen műve, hogy mindkét alkalommal sikerült eltalálnia a helyes irányt.

Igen, imádom a nagy pillanatokat. Imádok nyomás alatt lenni, és ezt ma nagyon élveztem. Nagyszerű volt a felkészülés a tizenegyesekre. 

Szóval köszönöm mindenkinek, aki a színfalak mögött segített nekem ebben” – mondta Henderson, aki egy törölközőbe rejtette az ominózus palackot, ám a szemfüles tv-sek így is kiszúrták a flakont.

A Liverpoolnak tehát nem sikerült trófeagyőzelemmel indítania az új idényt, Arne Slot együttese innentől már a Premier League-címvédésre koncentrálhat. Az angol bajnokságban augusztus 15-én kezdenek Szoboszlaiék, az első fordulóban Kerkez Milos korábbi klubját, a Bournemouth-ot fogadják az Anfielden. 

