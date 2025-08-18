Live
A Bournemouth mindenben megegyezett a Liverpoollal, így a Vörösök szélsője, Ben Doak 20 + 5 millió fontért Kerkez Milos korábbi csapatához igazol. A Liverpool így nemcsak a vásárlásokkal, de az eladásokkal is bankot robbant, hiszen lassan eléri a 200 millió fontos bevételt is.

A 19 éves Ben Doak átigazolása hamarosan hivatalossá válik, a fiatal játékos nem is volt ott a Liverpool meccskeretében a Bournemouth elleni 4-2-es meccsen az első fordulóban. A hatszoros skót válogatott támadó az előző szezonban a Middlesbrough kölcsönjátékosa volt, három gólt és hét gólpasszt ért el a második vonalban.

Liverpool Athletic Bilbao's Spanish striker #07 Alex Berenguer (R) vies with Liverpool's Scottish midfielder #50 Ben Doak (C) during the first of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
A Liverpool tehetsége több játéklehetőségre vágyott
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool nem lassít

A Liverpool viszonylag könnyű szívvel mondott le Ben Doakról, akinek az érkezők mellett sok esélye nem lenne játszani, ráadásul szép összeget kapnak érte. Doak a Celtic-től érkezett még 2022-ben, de csak 10 meccs jutott neki a Liverpool mezében. A Liverpool őrült összegekkel dobálózik, az eladások lassan elérik a 200 millió fontot, miközben 270-nél is többet költöttek új játékosokra, és volt egy 110 milliós ajánlatuk még Alexander Isakért a Newcastle-nek, amire egyelőre csak egy nem jött válaszként.

A Liverpool már eladta Luis Diazt a Bayern Münchennek 65,5 millió fontért, Darwin Nunezt az al-Hilalnak (46,3 millió), Jarrell Quansah-t a Bayer Leverkusennek (35 millió). Távozott Caoimhin Kelleher, Tyler Morton és Nat Phillips is, miközben 8,4 milliót a Real Madrid is fizetett Trent Alexander-Arnoldért.

Doak, Phillips, Alexander-Arnold, Kelleher, Quansah és Morton eladása 85 millió fontot hozott, miközben mind ifiként érkeztek a csapathoz, vagy saját nevelések voltak – mindössze 600 ezer fontot költöttek a leigazolásukra.

A túloldalon a Bournemouth-ra rá is fér az erősítés, hiszen eladták Dango Ouattarát a Brentfordnak 42 millió fontért, de Illia Zabarnyi, Dean Huijsen és Kerkez Milos is eligazolt, összesen 150 millió fontért, sorrendben a Paris St-Germain, a Real Madrid és a Liverpool csapataihoz.

 

