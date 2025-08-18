A 19 éves Ben Doak átigazolása hamarosan hivatalossá válik, a fiatal játékos nem is volt ott a Liverpool meccskeretében a Bournemouth elleni 4-2-es meccsen az első fordulóban. A hatszoros skót válogatott támadó az előző szezonban a Middlesbrough kölcsönjátékosa volt, három gólt és hét gólpasszt ért el a második vonalban.

A Liverpool tehetsége több játéklehetőségre vágyott

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool nem lassít

A Liverpool viszonylag könnyű szívvel mondott le Ben Doakról, akinek az érkezők mellett sok esélye nem lenne játszani, ráadásul szép összeget kapnak érte. Doak a Celtic-től érkezett még 2022-ben, de csak 10 meccs jutott neki a Liverpool mezében. A Liverpool őrült összegekkel dobálózik, az eladások lassan elérik a 200 millió fontot, miközben 270-nél is többet költöttek új játékosokra, és volt egy 110 milliós ajánlatuk még Alexander Isakért a Newcastle-nek, amire egyelőre csak egy nem jött válaszként.

A Liverpool már eladta Luis Diazt a Bayern Münchennek 65,5 millió fontért, Darwin Nunezt az al-Hilalnak (46,3 millió), Jarrell Quansah-t a Bayer Leverkusennek (35 millió). Távozott Caoimhin Kelleher, Tyler Morton és Nat Phillips is, miközben 8,4 milliót a Real Madrid is fizetett Trent Alexander-Arnoldért.

Doak, Phillips, Alexander-Arnold, Kelleher, Quansah és Morton eladása 85 millió fontot hozott, miközben mind ifiként érkeztek a csapathoz, vagy saját nevelések voltak – mindössze 600 ezer fontot költöttek a leigazolásukra.

A túloldalon a Bournemouth-ra rá is fér az erősítés, hiszen eladták Dango Ouattarát a Brentfordnak 42 millió fontért, de Illia Zabarnyi, Dean Huijsen és Kerkez Milos is eligazolt, összesen 150 millió fontért, sorrendben a Paris St-Germain, a Real Madrid és a Liverpool csapataihoz.