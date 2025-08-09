Live
Az Origón is beszámoltunk arról, hogy egy tragikus autóbalesetben meghalt Diogo Jota és a testvére. A korábbi Liverpool-játékos, illetve az ő mezének eladásai kapcsán a klub most egy fontos bejelentést tett.

Az MTI számolt be róla, hogy a Liverpool FC jótékonysági célra fordítja a Diogo Jota nevével ellátott mezek eladásából származó bevételeket – jelentette be az angol futballklub. A portugál csatár, aki 2020 óta játszott az idén bajnokságot nyert csapatban, július 3-án 28 évesen, autóbalesetben hunyt el. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klub az időközben végleg visszavonultatott, 20-as számú mezek értékesítéséből befolyó pénzeket az LFC Alapítványnak, a Liverpool FC karitatív szervezetének ajánlotta fel.

Liverpool, Diogo Jota
A Liverpool-szurkolók a 20. percben ezúttal is megemlékeztek Diogo Jotáról
Fotó: Darren Staples/AFP

A Liverpool-szurkolói nem felejtették el Diogo Jotát

A Jota nevével ellátott mezek jelenleg a második helyen állnak a megrendelések számát tekintve. Az élen az újonnan igazolt német középpályás, Florian Wirtz nevét viselő mezek állnak.

 

