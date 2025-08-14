A Liverpool új középső hátvédje már úton van Angliába, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon. Giovanni Leoniról van szó, aki 2024-ben érkezett a Balogh Botondot is foglalkoztató Parmához. Leoni mindössze 18 éves, és 196 centis magasságával fejpárbajokban kiemelkedő. A Liverpool a sajtóhírek szerint 35 millió eurót fizet a játékosért.

Giovanni Leoni (balra) a Liverpool játékosa lesz a következő napokban Fotó: DOMENICO CIPPITELLI

Leoni tehetségéről sokat elmond, hogy már 2023 márciusában, 16 évesen és három hónaposan debütált a felnőttek között – akkor még a harmadosztályban szereplő Padova játékosaként –, ezzel a 2023/2024-es idényben Leoni volt a legfiatalabb debütáló Olaszországban. Azzal, hogy már az előző idényben 17 meccsen játszott a Parma színeiben, az olasz futball egyik nagy ígéretének tartják, posztján pedig a legnagyobbnak.

A Magyar Nemzet emellett azt is írja, hogy Leoni példaképe a Vörösök csapatkapitánya, Virgil van Dijk. Komoly esély van rá, hogy ő lesz majd a jelenleg 34 éves holland sztár utódja. Leonit egyébként a nagy olasz csapatok, így a Milan és az Inter is figyelte, de amint képbe került a Liverpool, onnantól a két nagy olasz csapatnak esélye sem volt. A játékos is a Vörösöket preferálta. Arrigo Sacchi, az olasz futball egyik legnagyobb hatású edzője, a Milannal két BEK-győzelmet elért tréner ezt szóvá is tette az átigazolás kapcsán.

Miért tűnik lehetetlennek, hogy egy olasz klub 40 millió eurót fizessen egy védőért, miközben a Liverpool gond nélkül megteszi?

– tette fel a kérdést Sacchi, majd hozzátette, tavasszal figyelemmel kísérte Leoni játékát, és szerinte is nagy jövő áll az ifjú olasz előtt.

A Liverpool még mindig nem végzett a piacon

Az angol bajnokság címvédője Leoni mellett még egy védőt igazolni, miután a nyáron eladta a fiatal Jarell Quansaht a Bayer Leverkusennek. A kiszemelt a Crystal Palace hátvédje, Marc Guéhi, akinek a szerződése 2026 nyarán jár le. A Liverpool már felvette a kapcsolatot a Sasokkal, és a hírek szerint Guéhi is szívesen játszana a Mersey-parton, emellett a Palace is szeretne még pénzt keresni a játékosból. S akkor még ott van Alexander Isak, aki sztrájkol a Newcastle Unitednál, hogy a Liverpoolhoz igazolhasson.