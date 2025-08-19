A Premier League címvédője a bajnokság első fordulójában a Bournemouth csapatát verte 4-2-re. Ehhez kellett Federico Chiesa is, aki a 2-0-s előny elszórakozása után állt be csereként, majd nem sokkal később ő lőtt be csapata harmadik gólját, ezzel alaposan kivette a részét a Liverpool sikeréből.

A Liverpool-szurkolók imádják, Chiesa marad

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool hőse döntött

Chiesa rögtön a meccs után azt mondta, hamarosan egyeztetnek a klubbal és dönteni fog, de neki az a célja, hogy maradjon és küzdjön a helyéért. Federico Chiesa 2024 nyarán igazolt a Liverpoolhoz, de sokáig nem volt bevethető, és később is csak perceket kapott. A játékos a nyár elején még inkább a távozás mellett állt, ugyanis kimaradt az ázsiai edzőtáborból is, de Luis Diaz és Darwin Nunez távozása után több lehetőséget kaphat majd.

Úgy tűnt, az olasz nem sok időt tölt majd az Anfielden, de a 27 éves támadó mindenkit meglepett az első forduló után.

„Nagyon boldog vagyok Liverpoolban, Beszélni fogok a vezetőkkel, maradni akarok és trófeákért küzdeni” – mondta Chiesa, amire Arne Slot is reagált, miszerint az olasznak van helye a csapatban.

A mindig jól informált Fabrizio Romano szerint Chiesa ügynöke egyeztetett a játékossal és a Liverpoollal is, megszületett a végleges döntés és a korábbi Juventus-játékos marad a Vörösöknél.

Kérdés, mi lesz akkor, ha a Newcastle végre rábólint arra, hogy Alexander Isak is a Liverpool focistája legyen.