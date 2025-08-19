Live
Ijesztő óriáslények szaporodtak el, nagy veszélyt jelentenek

Lassan a Liverpool egyik kultikus hősévé válik Federico Chiesa, aki a kevés játéklehetőséget is egyre inkább meghálálja. A Liverpool olasz támadója döntött is a jövőjéről.

A Premier League címvédője a bajnokság első fordulójában a Bournemouth csapatát verte 4-2-re. Ehhez kellett Federico Chiesa is, aki a 2-0-s előny elszórakozása után állt be csereként, majd nem sokkal később ő lőtt be csapata harmadik gólját, ezzel alaposan kivette a részét a Liverpool sikeréből.

Liverpool's Italian striker #14 Federico Chiesa (R) celebrates with Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo (L) after scoring their third goal during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool-szurkolók imádják, Chiesa marad
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool hőse döntött

Chiesa rögtön a meccs után azt mondta, hamarosan egyeztetnek a klubbal és dönteni fog, de neki az a célja, hogy maradjon és küzdjön a helyéért. Federico Chiesa 2024 nyarán igazolt a Liverpoolhoz, de sokáig nem volt bevethető, és később is csak perceket kapott. A játékos a nyár elején még inkább a távozás mellett állt, ugyanis kimaradt az ázsiai edzőtáborból is, de Luis Diaz és Darwin Nunez távozása után több lehetőséget kaphat majd.

Úgy tűnt, az olasz nem sok időt tölt majd az Anfielden, de a 27 éves támadó mindenkit meglepett az első forduló után.

„Nagyon boldog vagyok Liverpoolban, Beszélni fogok a vezetőkkel, maradni akarok és trófeákért küzdeni” – mondta Chiesa, amire Arne Slot is reagált, miszerint az olasznak van helye a csapatban.

A mindig jól informált Fabrizio Romano szerint Chiesa ügynöke egyeztetett a játékossal és a Liverpoollal is, megszületett a végleges döntés és a korábbi Juventus-játékos marad a Vörösöknél.

Kérdés, mi lesz akkor, ha a Newcastle végre rábólint arra, hogy Alexander Isak is a Liverpool focistája legyen.

 

