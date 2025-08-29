Live
Rémisztő jövőt jósolnak Európának a kutatók

Hosszú hetek óta Alexander Isak átigazolási huzavonája tartja lázban az angol sajtót. Most úgy fest, pont kerülhet az ügy végére, ugyanis a Newcastle United megállapodott a Stuttgarttal a német válogatott csatár, Nick Woltemade átigazolásáról, ami Isak helyzetét illetően a Liverpool malmára hajthatja a vizet.

Egybehangzó sajtóhírek szerint a Premier League-ben szereplő Newcastle United mindenben megállapodott a Stuttgarttal Nick Woltemade megszerzését illetően. A 23 éves német csatárért állítólag bónuszokkal együtt 85 millió eurót fizet az észak-angliai klub, amely minden bizonnyal ezzel megtalálta a Liverpoolba vágyódó Alexander Isak utódját.

Liverpoolban is örülnek Nick Woltemade Newcastle-be igazolásának
Liverpoolban is örülnek Nick Woltemade Newcastle-be igazolásának
Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Woltemade állítólag már a személyes feltételekről is megállapodott az angolokkal, sőt már a csapattársaitól is elköszönt. A korábban a Bayern Münchennel is szóbahozott kétszeres német válogatott csatár már pénteken Newcastle-be utazik, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon.

A 23 éves, 190 centis támadó az előző idényben 33 mérkőzésen 17 gólt szerzett a Bundesliga-csapat színeiben és betalált a Német Kupa döntőjében is.

Német torony utat tör Isaknak Liverpoolba

A Woltemade-transzferről a Liverpool is beszámolt a hivatalos holnapján, ugyanis a német érkezésével új fordulatot vehet a nyár legnagyobb átigazolási szappanoperája, vagyis Alexander Isak Liverpoolba igazolása. A svéd válogatott támadó hetek óta sztrájkol, ami miatt megharagudtak rá a szurkolók, ám a vezetőség az egyre feszültebb viszony ellenére egyértelművé tette, hogy nem akarja eladni egyik legjobb játékosát, különösen ha nem tudja megoldani a pótlását. A hórihorgas német csatárral viszont ez az akadály már elhárulni látszik, vagyis könnyen lehet, hogy még a nyári átigazolási időszak vége előtt teljesül Isak vágya, és a címvédőhöz igazol. 

Minden bizonnyal Woltemade a hétvégi Leeds United elleni bajnokin még nem mutatkozhat be új csapatába, de Eddie Howe számol vele a Bajnokok Ligájában, ahol a Newcastle majd ősszel többek között a Barcelonával és címvédő PSG-vel is találkozik.

