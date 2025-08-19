Live
A Liverpool első bajnokija után, a Bournemouth elleni 4-2-es siker után sorra jönnek a vélemények a csapat új felállása kapcsán. Nem maradt ki a sorból a Liverpool korábbi játékosa, a német Didi Hamann sem.

A Bournemouth elleni siker alkalmával Arne Slot négy új szerzeménynek is ehetőséget adott, köztük Kerkez Milos is ott volt a Liverpool kezdőjében, de a korábbi német válogatott focista nem volt elégedett vele.

Liverpool 's Hungarian defender #06 Milos Kerkez reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A kritika ellenére a Liverpool nem kapott gólt, amíg Kerkez a pályán volt
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Hamann nem elégedett az új védőkkel a Liverpool első bajnokija után

„Ha megnézzük a 90 percet, szerintem soha nem éreztük úgy, hogy igazán irányították a mérkőzést. Ez az, amiben szerintem a tavalyi nagyon jók voltak. Ez végig kiélezett mérkőzés volt. Nehezen alakítottak ki helyzeteket, és elég sokat engedtek az ellenfélnek. Ha nem tudod irányítani a játékot labda nélkül, akkor még nehezebb irányítani labdával. Kerkez eddig mindkét mérkőzésen szenvedett. Frimpong, minden erőfeszítése és sebessége ellenére nem jobbhátvéd. Szerintem részben ez volt az oka, hogy védekezésben elég gyengék voltak, ahogy a Palace ellen is” – mondta Hamann.

„Szerintem ezt meg kell oldaniuk, mert Trent Alexander-Arnold eligazolásával a csapat dinamikája megváltozott” – utalt arra a német, hogy Alexander-Arnold 21 év után elhagyta a klubot, és júniusban a Real Madridhoz igazolt.

„A másik dolog, hogy a labdabirtoklás terén is nagyon jók voltak a tavalyi szezonban, mert kimerítették az ellenfelet, és akkor szereztek gólt, amikor az már elfáradt” – mondta Hamann, aki szerint ezért is hiányzik a csapatból Alexander-Arnold, aki elől visszahúzódtak az ellenfelek.

„Ez egy kicsit több időt adott a csapat többi tagjának a középpályán és a támadósorban is, mert visszahúzódtak a csapatok, féltek a passzától. Ez ebben a szezonban nem lesz meg, mert Frimpong egy teljesen más játékos” – mondta Hamann.

Ha a tényeket nézzük, akkor Frimpong és Kerkez is lehozta a meccset kapott gól nélkül, hiszen a vendégek csak a páros lecserélése után lőttek két gólt, a 60. perc után.

„Kerkez Milos minden párharcba úgy megy bele, mintha az élete múlna rajta, ami egy nagyszerű tulajdonság, de ha egy olyan jó szélső ellen játszol, mint Antoine Semenyo, és már van egy sárga lapod, az kockázatos. Különösen akkor, ha tudod, hogy Andy Robertson is velünk van, ez a magyarázat a cseréjére” – mondta Arne Slot Kerkez Milosról, talán arra utalva, hogy miután egy már sokszor bizonyító klublegenda Kerkez egyik posztriválisa, könnyen elveszítheti a helyét a kezdőben, ha nem lesz fegyelmezettebb.

