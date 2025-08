A klub beilleszkedési programjáról a The Athletic közölt riportot, amelyből kiderül: a Liverpool nemcsak profi szervezet, hanem emberséges, odafigyelő közösség, ahol a legapróbb részletekre is ügyelnek. Az új játékosok beilleszkedését külön csapat, a „player care” részleg segíti. De nem csupán pár technikai teendő elvégzésével, hanem azzal is, hogy valóban otthonná alakítsák a klub környezetét.

Kerkez és Szoboszlai régóta jó barátok

Fotó: instagram.com/liverpoolfc

Kerkez és Szoboszlai: újra együtt Liverpoolban

A 21 éves Kerkez Milos már 2023 óta Angliában futballozik, így számára nem idegen közegbe érkezett idén nyáron.

Ami azonban különösen megkönnyíti az újrakezdést, hogy szoros kapcsolatot ápol Szoboszlai Dominikkal, akivel a magyar válogatottban is meghatározó párost alkotnak.

Számára így nemcsak a nyelv és a futballkultúra, hanem az öltözői légkör is ismerős elemekkel bővült.

A beilleszkedését ugyanakkor nem csak a baráti szálak segítik. A klub gondoskodása kiterjed minden olyan területre, amely egy játékos életét megkönnyíti az első napoktól kezdve: a lakáskereséstől az adminisztrációs ügyekig, a biztosítási háttér rendezésétől a közüzemi számlák elintézéséig.

Mindezt a „player care” részleg koordinálja, amely személyesen foglalkozik minden új érkezővel, figyelembe véve azt is, ha valakinek családtagjai is vele tartanak.

Az is sokat elmond a klub bizalmáról, hogy Richard Hughes sportigazgató már akkor is le akarta igazolni Kerkezt, amikor még a Bournemouth-nál dolgozott. Vagyis, a Liverpool most nem véletlenszerűen csapott le rá, hanem régóta figyelte.

Pécsi Ármin: tanulóév elit környezetben

A nyári érkezők közé tartozik Pécsi Ármin is, aki a Puskás Akadémiától igazolt Liverpoolba. Bár egyelőre nem számítanak rá a felnőtt keretben, a klub már most mindent megtesz a beilleszkedése és a fejlődése érdekében. Ennek egyik jele, hogy a fiatal kapust meghívták az ázsiai túrára, ahol már az első csapattal készülhetett Japánban és Hongkongban. Ezek után az Anfielden, az Athletic Bilbao elleni dupla felkészülési meccs egyikén lehetőséget is kapott, és élt is vele.