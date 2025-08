Kerkez Milos egyre nagyobb szerepet kap Arne Slottól a Premier League címvédőjénél: két felkészülési mérkőzésen (a Preston, illetve a Milan ellen) csereként szerepelt, majd a harmadikon (a Jokohama ellen) már a kezdőben kapott helyet. A The Athletic szerint a magyar válogatott védő akár Andy Robertson örököse is lehet. Slot közben egy másik Liverpool-tehetségről, a mindössze 16 éves Rio Ngumoháról is elismerően nyilatkozott.

A Liverpool számára időszerű volt megtalálni Andy Robertson hosszú távú utódját a védelem bal oldalán - írja a The Athletic, hozzátéve, hogy Kerkez gyorsaságával, lendületes játékával és aktív támadómunkájával tökéletesen illeszkedik a klub filozófiájába. Kerkez Milosra (j) izgalmas év vár Liverpoolban

Fotó: PETER PARKS / AFP Arne Slot az ázsiai túrát lezáró sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a bajnokcsapat gerince megmaradt, de a nyári érkezők, köztük Kerkez is, fontos szerepet tölthetnek be: Előfordult már olyan is korábban, hogy 14 játékost kellett pótolnom egyszerre. Ez most nem az az eset. Természetesen egy kicsit igazítani kell a játékunkat az érkezők képességeihez, de nem sokat változtattunk – nyilatkozta Slot. A jövő Liverpoolja formálódik A 116 millió font körüli összegért szerződtetett Florian Wirtz már az első meccseken meghatározó embernek tűnt, miközben a 16 éves Rio Ngumoha is lenyűgözte a stábot, szinte berobbant a Liverpool felnőttkeretébe. Az angol utánpótlás-válogatott támadó a Milan és a Jokohama Marinos elleni meccseken is pályára lépett, utóbbin egy gólt is szerzett. Arne Slot külön kiemelte, hogy Ngumoha a teljesítménye alapján akár már a most következő idény során szerepet kaphat a felnőttcsapatban: Látom, hogyan edz, látom, hogyan játszik – és az, amit eddig mutatott, nagyon biztató. Ha így folytatja, akkor biztosan nem ez volt az utolsó alkalom, hogy pályára lépett – mondta Slot a játékosról, aki támadó középpályásként vagy szélsőként is bevethető. Technikás, gyors, jól cselező futballista, akit az angol sajtó „koraérett zseniként” emleget. Gólöröm 16 évesen a Liverpool felnőttcsapatában

Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP A The Athletic szerint a klub nem tervezi kölcsönadni a fiatal támadót, mivel játékintelligenciája, sebessége és hozzáállása alapján már most hasznos lehet az első csapat számára. Főként csereként, a fáradó védelmek ellen. Ngumoha a Liverpool akadémiájának a legújabb gyöngyszeme, akit a stáb ismer, becsül, és óvatosan, de tudatosan igyekszik beépíteni a felnőtt keretbe. Minden követ megmozgatni Isakért Luis Diaz távozása után a bal oldalon Kerkez mellett Cody Gakpo, Wirtz, Ngumoha és Ekitike is szerepet kaphat. A The Athletic úgy tudja, a klub nem tervez újabb bal oldali igazolást, viszont mindent megtesz, hogy megszerezze Alexander Isakot a Newcastle Unitedtől. A Liverpool egyik sajátossága, hogy ha jó lehetőséget látunk a piacon, akkor nem habozunk cselekedni – fogalmazott a menedzser. Még több cikk

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!