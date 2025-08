A Liverpool pénteken mutatta be a vadonatúj hazai és idegenbeli szerelését, amely már az Adidasszal kötött rekordösszegű megállapodás keretében készült.

A Liverpool-szurkolók aggódnak Darwin Núnez lehetséges távozása miatt

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Darwin Núnez távozik Liverpoolból?

A szurkolók a mez hivatalos debütálását hétfőn láthatják majd, amikor a Liverpool Arne Slot vezetésével az Atlético Bilbao ellen lép pályára – ez lesz az utolsó felkészülési mérkőzés a Crystal Palace elleni Community Shield előtt.

A mezbemutatónak többek között Mohamed Szalah, Florian Wirtz és Ryan Gravenberch is részese volt, ám Darwin Núnez látványosan kimaradt, ami sok rajongóban kérdéseket vetett fel.

A közösségi médiát hamar elárasztották a találgatások:

„Núnez nincs benne egyik új mezbemutató képen sem. Eladás előtt áll?” – írta egy Twitter-felhasználó. Egy másik így fogalmazott: „Nem látom sehol az új mezben Nunezt. Vagy csak én nem találom?” Egy harmadik kommentelő feltette a kérdést: „Hol van Núnez az új mezbemutatón?” Volt, aki már biztosra vette: „Núnez távozóban, nem volt tagja a bemutatócsapatnak.”

Az uruguayi csatár helyzete egyébként is kérdéses Liverpoolban. Korábbi edzője, Jürgen Klopp regnálása alatt is egyre kevesebb lehetőséghez jutott, és az új menedzser, Arne Slot sem találta még meg számára az ideális szerepkört.

Slot januárban így beszélt a játékosról:

Darwin egy olyan támadó, akit bizonyos módon kell használnunk, és eddig nem sikerült kihoznunk belőle a legjobbat. Rengeteg gyorsasággal rendelkezik, ami akkor érvényesül, ha az ellenfél feljebb tolja a védekezését. A legtöbb csapat azonban mélyen védekezik ellenünk. Ilyenkor nehezebb megtalálni számára a megfelelő pozíciót.

A szakember emlékeztetett arra is, hogy Núnez egyik legemlékezetesebb gólja az Aston Villa ellen esett, amikor gyors kontrát követően a kapust is kicselezte. Slot hangsúlyozta, dolgoznak azon, hogy az ilyen helyzetekből többet hozzanak ki, de ehhez a csapat játékának is illeszkednie kell hozzá.

A kérdés tehát adott: vajon a fotózásból való kimaradás valóban a közelgő eligazolás jele, vagy csupán a véletlen műve?