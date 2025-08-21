Alexander Isak kedd este érdekes bejegyzéssel jelentkezett a közösségi médiában. A Newcastle-tól a Liverpool csapatába vágyódó csatára azt írta: „Amikor az ígéretek összetörnek és a bizalom elveszik, ott a kapcsolatot nem lehet folytatni.” Isak szerint mindkét fél számára a váltás lenne a legelőnyösebb, de úgy tűnik a Newcastle ebben nem partner. De akkor mi lesz ennek a vége?
„Büszke vagyok arra, hogy kollégáim elismertek azzal, hogy helyet kaptam a 2024/25-ös szezon legjobbjai között. Először is szeretném megköszönni csapattársaimnak és a Newcastle United minden tagjának, akik végig támogattak. Ma este nem vagyok ott az ünnepségen. A jelenlegi helyzetben nem tartottam helyesnek, hogy ott legyek. Hosszú ideig hallgattam, míg mások beszéltek. Ez a hallgatás lehetővé tette, hogy az emberek a saját verziójukat terjesszék, annak ellenére, hogy tudják, hogy az nem tükrözi azt, ami valójában a zárt ajtók mögött elhangzott. A valóság az, hogy ígéretek születtek... és a klub már régóta ismeri az álláspontomat. Most úgy tenni, mintha ezek a kérdések csak most merülnének fel, félrevezető” – fakadt ki a még mindig a Newcastle kötelekéhez tartozó játékos.
Az előző idényben 34 meccsen 23 gólt szerző Alexander Isak is bekerült tehát az Év csapatába az angol profi labdarúgók szervezeténél (PFA), ahol az angol bajok Liverpool öt játékossal képviselteti magát, többet között Kerkez Milossal, ám az önkéntes száműzetésben lévő 25 éves csatár a Manchesterben tartott keddi ünnepségen sem vett részt.
Lassan három hét telt el azóta, hogy a Liverpool 110 millió fontos összeget ajánlott Isakért, amit a Newcastle visszadobott.
Isak azóta nem szerepelt a csapatban, a csapattársaktól külön edz, angol lapok pedig arról írnak, hogy Isak abban a hitben volt, hogy a megfelelő klubtól érkező megfelelő ajánlat esetén távozhat.
Isak posztjára a klubja is „reagált”, szintén a közösségi oldalakon. A Newcastle erős üzentben tudatta Isakkal, hogy továbbra is élő szerződése van a klubbal és kijelentette, hogy csalódtak a játékosukban, mivel állításuk szerint nem tettek ígéretet arra vonatkozóan, hogy engedélyezik a nyári távozását. Majd hozzátették: „Ahogy Alexnek és az ügynökének is elmondtuk, minden döntésünk hátterében a csapat és a szurkolóink érdekeit kell figyelembe vennünk, és egyértelműen jeleztük, hogy a klubváltás feltételei még nem valósultak meg. Egyelőre nem látjuk, hogy ezek a feltételek teljesülni fognak-e még a nyáron” – állt a közleményben.
Isak esete és története egészen bizarr, és a nyári átigazolási időszak egyik legkellemetlenebb sagája. Igazolni szeptember 1-ig lehet, de a Newcastle nyara egyelőre nem egy sikertörténet. A Szarkák nyilván egy komolyabb ajánlatra vártak a Liverpooltól, de egyelőre az nem érkezett meg. A Vörösök kivárnak, hiszen a Newcastle csak akkor fog lépni, ha Isakot megfelelően sikerül pótolni. Ehhez képest egyelőre csak két játékos érkezett a közelmúltban. Jacob Ramsey a középpályára érkezett az Aston Villától 40 millió fontért, Malick Thiaw pedig az AC Milant hagyta el 35 millió font körüli összegért. Júliusban jött 55 millióért a Nottingham Foresttől Anthony Elanga, Aaron Ramsdale pedig kölcsönkapusként.
A lényeg hogy a Newcastle még egyetlen csatárt sem igazolt
és a jól értesült angliai újságírók szerint még mindig két csatárt akarnak venni a Szarkák. Callum Wilson távozása miatt nyilván azért kettőt, mert akkor Isakot is el tudják adni. A Liverpool kivár: ha érkezik erősítés a Newcastle csapatába, akkor jönnek majd egy minimum 120 millió fontos ajánlattal, ha nem, akkor könnyen lehet, hogy Isak még minimum fél évig durcáskodik majd.
A Newcastle eközben folyamatosan bénázik a piacon. Nagyon szeretnék Yoane Wissát a Brentfordtól, de nem akarnak érte 40 millió fontot adni, miközben az afrikai támadó bármikor menne, ha mehetne. Jorgen Strand Larsen is a Newcastle radarján van, őt a Wolves nem engedi, hiszen csak nemrég véglegesítették a megszerzését. Ebből is látszik, hogy augusztus végén már nem annyira könnyű üzletet kötni. A Newcastle olyan sztárokat nézett ki magának, mint Hugo Ekitike, Benjamin Sesko vagy Joao Pedro, de végül mind nagyobb klubokat választottak (Liverpool, Manchester United, Chelsea).
A Newcastle legnagyobb baja az, hogy könnyen hoppon maradhat. A csatárok, akiket a klubok el tudtak engedni, javarészt már elkeltek, akik nem, azoknak az idő rövidsége miatt biztosan emelkedni fog az áruk. Az biztos, hogy a Newcastle sehogy nem fog jól járni idén. Ha elengedik Isakot, kapnak egy csomó pénzt, de szinte biztosan nem lesz olyan „megfelelő” játékos, akire el tudják majd költeni.
Adódik a kérdés, hogy hogy lehet majd őt visszaépíteni. Könnyen lehet, hogy sehogy.
Eddie Howe, a Newcastle United menedzsere jó politikusként mindig elmondja, az ajtó nyitva áll, ha Isak a visszatérés mellett döntene – egyelőre ugye nem is edz a csapattal. Howe szerint minden a csatáron múlik, de ha ez igaz, akkor könnyen lehet, hogy nem élne a lehetőséggel, annak ellenére, hogy a Newcastle közleménye kiemelte, hogy a klub egy nagy család, aminek Alex is a tagja, és bármikor visszatérhet, ha úgy érzi, hogy készen áll csatlakozni a társaihoz.
A szurkolók ehhez képest egy kissé más állásponton vannak, ugyanis a Newcastle első bajnokiján a szurkolók pénzéhesnek és patkánynak nevezték Isakot.
Újabb adalékot jelenthet az ügyhöz, hogy a közösségi oldalán jelentkezett a Newcastle játékosa, azaz Isak csapattársa, Bruno Guimaraes. Guimaraes nem sokkal Isak posztja után tett ki egy képet, amin Newcastle-mezben feszít a klub címere előtt, amivel sokak szerint az elkötelezettségét jelezte – Isakkal ellentétben. Guimaraes eddig is a szurkolók kedvence volt, ezek után nyilván pláne az lesz.
Sajtóhírek szerint a Szarkák öltözője is megosztott – egy része támogatja Isakot a csapatváltásban, a másik pedig úgy érzi, hogy a svéd támadó cserben hagyja a csapatát.
Egy biztos, mindenki akkor járna a legjobban, ha a lehető leghamarabb sikerülne lezárni az ügyet. Alexander Isakot a Newcastle United szurkolói minden bizonnyal nem fogják egy darabig szeretni, akkor sem ha megy, és akkor sem ha marad. Ha végül elengedik, akkor pedig a Liverpoolban kell bizonyítania, hogy rászolgált a 120 millió fontos vételárára és nem csak egy kiugró szezonra képes. A bajnoki címvédőnél magasan van a mérce, és nemcsak azért, mert már a zsákban van Kerkez Milos, Jeremie Frimpong és Pécsi Ármin mellett Hugo Ekitike és Florian Wirtz is.
Mi pedig várunk türelemmel.