Alexander Isak kedd este érdekes bejegyzéssel jelentkezett a közösségi médiában. A Newcastle-tól a Liverpool csapatába vágyódó csatára azt írta: „Amikor az ígéretek összetörnek és a bizalom elveszik, ott a kapcsolatot nem lehet folytatni.” Isak szerint mindkét fél számára a váltás lenne a legelőnyösebb, de úgy tűnik a Newcastle ebben nem partner. De akkor mi lesz ennek a vége?

Alexander Isak és a Newcastle pont a Liverpool ellen nyerte meg az előző szezonban a Ligakupát

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Alexander Isak a Liverpool helyett a Newcastle edzéseit kapja?

„Büszke vagyok arra, hogy kollégáim elismertek azzal, hogy helyet kaptam a 2024/25-ös szezon legjobbjai között. Először is szeretném megköszönni csapattársaimnak és a Newcastle United minden tagjának, akik végig támogattak. Ma este nem vagyok ott az ünnepségen. A jelenlegi helyzetben nem tartottam helyesnek, hogy ott legyek. Hosszú ideig hallgattam, míg mások beszéltek. Ez a hallgatás lehetővé tette, hogy az emberek a saját verziójukat terjesszék, annak ellenére, hogy tudják, hogy az nem tükrözi azt, ami valójában a zárt ajtók mögött elhangzott. A valóság az, hogy ígéretek születtek... és a klub már régóta ismeri az álláspontomat. Most úgy tenni, mintha ezek a kérdések csak most merülnének fel, félrevezető” – fakadt ki a még mindig a Newcastle kötelekéhez tartozó játékos.

Az előző idényben 34 meccsen 23 gólt szerző Alexander Isak is bekerült tehát az Év csapatába az angol profi labdarúgók szervezeténél (PFA), ahol az angol bajok Liverpool öt játékossal képviselteti magát, többet között Kerkez Milossal, ám az önkéntes száműzetésben lévő 25 éves csatár a Manchesterben tartott keddi ünnepségen sem vett részt.

Lassan három hét telt el azóta, hogy a Liverpool 110 millió fontos összeget ajánlott Isakért, amit a Newcastle visszadobott.

Isak azóta nem szerepelt a csapatban, a csapattársaktól külön edz, angol lapok pedig arról írnak, hogy Isak abban a hitben volt, hogy a megfelelő klubtól érkező megfelelő ajánlat esetén távozhat.

Isak posztjára a klubja is „reagált”, szintén a közösségi oldalakon. A Newcastle erős üzentben tudatta Isakkal, hogy továbbra is élő szerződése van a klubbal és kijelentette, hogy csalódtak a játékosukban, mivel állításuk szerint nem tettek ígéretet arra vonatkozóan, hogy engedélyezik a nyári távozását. Majd hozzátették: „Ahogy Alexnek és az ügynökének is elmondtuk, minden döntésünk hátterében a csapat és a szurkolóink érdekeit kell figyelembe vennünk, és egyértelműen jeleztük, hogy a klubváltás feltételei még nem valósultak meg. Egyelőre nem látjuk, hogy ezek a feltételek teljesülni fognak-e még a nyáron” – állt a közleményben.