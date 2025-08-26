A Liverpool azzal a tudattal léphetett pályára a Newcastle ellen, hogy egy győzelem esetén csatlakozik az Arsenal és a Tottenham mellé a tabellán, mint hibátlan mérlegű együttes a második forduló végével. Nem volt könnyű dolga Arne Slot csapatának, mivel jobbhátvéd poszton a sérülések miatt nem maradt bevethető ember. Így a vezetőedző végül Szoboszlai Dominikra bízta ezt a posztot, aki 80 percen keresztül kiválóan végezte el a dolgát, ráadásul a 100. percben az ő labda átlépésének köszönhetően szerezte meg a Liverpool a győztes, harmadik találatát a 3-2-re végződött mérkőzésen.

A Liverpool sztárja, Virgil van Dijk komoy rúgást kapott a meccsen

Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Liverpool sztárja jól viselte a rúgást

Az első félidő ráadásában a Newcastle egyik játékosa, Gordon indokolatlanul durván csúszott rá Virgil van Dijk támasztó lábára. A játékvezető elsőre sárga lapot adott, aztán a VAR segítségét igénybe véve kiment a pálya szélére és megnézte alaposabban is az esetet, majd felülvizsgálta a döntését, és a sárgát pirosra cserélte. Ahogy a lenti fotón megfigyelhető, szemmel is jól látható nyomot hagyott van Dijk lábán Gordon. Még szerencse, hogy a rutinos holland focista megúszta ennyivel és nem lett komolyabb baja.