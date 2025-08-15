Live
A Premier League a 2025-26-os szezon nyitófordulóján országszerte megemlékezést tart a júliusban tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota és öccse, André Silva tiszteletére. A Liverpool stadionjában szobrot is emelnek a portugál csatár tiszteletére.

A tavalyi idényben bajnoki címet nyert Liverpool péntek este hazai pályán, a Bournemouth ellen kezdi a szezont. Minden bajnoki mérkőzés előtt egyperces csenddel tisztelegnek majd a testvérpár emléke előtt, a játékosok pedig fekete karszalagot viselnek.

Liverpool fans display a banner to pay tribute to Liverpool's Portuguese forward Diogo Jota ahead of the English FA Community Shield football match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium, in London on August 10, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
A Liverpool szurkolói tisztelegtek a 2025. július 3-án elhunyt portugál játékos Diogo Jota előtt
Fotó: GLYN KIRK / Glyn KIRK / AFP

Az Anfielden különleges szurkolói mozaik várja a csapatot, és a klub bejelentette: emlékszobrot állítanak Jotának a stadion területén. A Liverpool játékosai az idény során a „Forever 20” jelvényt viselik majd mezükön és kabátjukon, utalva Jota 20-as mezszámára, amelyet a klub minden szinten visszavon.

Jota örökre a Liverpool-szurkolók szívében marad

A portugál válogatott támadó 2020-ban érkezett a Wolverhampton Wandererstől, és 182 tétmérkőzésen 65 gólt szerzett a Liverpool színeiben. Júliusban, a spanyolországi Zamorában történt balesetben hunyt el 28 évesen, testvére, a portugál másodosztályú Penafiel játékosa, André Silva pedig 25 éves volt.

A vasárnapi Community Shield-döntő előtt a Wembley-ben is megemlékeztek róluk, bár a csendet sajnálatos módon idő előtt megtörte a közönség zaja. Arne Slot, a Liverpool menedzsere szerint ebben nem volt rosszindulat.

A The Athletic értesülései szerint a Chelsea – a friss klubvilágbajnoki cím után kifizetett játékosprémiumok egy részéből – anyagi támogatást nyújt Jota és Silva családjának.

