A tavalyi idényben bajnoki címet nyert Liverpool péntek este hazai pályán, a Bournemouth ellen kezdi a szezont. Minden bajnoki mérkőzés előtt egyperces csenddel tisztelegnek majd a testvérpár emléke előtt, a játékosok pedig fekete karszalagot viselnek.

A Liverpool szurkolói tisztelegtek a 2025. július 3-án elhunyt portugál játékos Diogo Jota előtt

Fotó: GLYN KIRK / Glyn KIRK / AFP

Az Anfielden különleges szurkolói mozaik várja a csapatot, és a klub bejelentette: emlékszobrot állítanak Jotának a stadion területén. A Liverpool játékosai az idény során a „Forever 20” jelvényt viselik majd mezükön és kabátjukon, utalva Jota 20-as mezszámára, amelyet a klub minden szinten visszavon.

Jota örökre a Liverpool-szurkolók szívében marad

A portugál válogatott támadó 2020-ban érkezett a Wolverhampton Wandererstől, és 182 tétmérkőzésen 65 gólt szerzett a Liverpool színeiben. Júliusban, a spanyolországi Zamorában történt balesetben hunyt el 28 évesen, testvére, a portugál másodosztályú Penafiel játékosa, André Silva pedig 25 éves volt.

A vasárnapi Community Shield-döntő előtt a Wembley-ben is megemlékeztek róluk, bár a csendet sajnálatos módon idő előtt megtörte a közönség zaja. Arne Slot, a Liverpool menedzsere szerint ebben nem volt rosszindulat.

A The Athletic értesülései szerint a Chelsea – a friss klubvilágbajnoki cím után kifizetett játékosprémiumok egy részéből – anyagi támogatást nyújt Jota és Silva családjának.