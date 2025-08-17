A Liverpool hiába nyert hazai pályán 4-2-re a Bournemouth ellen egy végig izgalmas és fordulatos mérkőzésen a Premier League pénteki nyitányán, senki nem a gólokról beszél, hanem a meccsen történt rasszista incidensről.

Anthony Taylor játékvezető a rasszista incidens miatt meg is állította a Liverpool és a Bournemouth meccsét

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Rasszista támadás a Liverpool meccsén

Az első félidő 29. percébben Phil Taylor játékvezető megszakította a mérkőzést miután a vendég csapatból jelentették neki, hogy ghánai csatárukat, Antoine Semenyót rasszista sértésekkel inzultálta egy hazai szurkoló. A mozgássérültek számára a reklámtábla mögött fenntartott helyen egy középkorú, kerekesszékes férfi sértegette a Bournemouth csatárát egy bedobás előtt.

A férfit villámgyorsan eltávolították a biztonságiak, illetve a rendőrség helyszínen tartózkodó egységei, és a találkozó után közölték, hogy szigorúan fognak eljárni. Ami így is történt: szombaton este a BBC már arról írt, hogy a 47 éves férfit őrizetbe vették, méghozzá „a közrend rasszizmustól vezérelt megzavarása” vádjával.

Kapcsolódó cikkek: