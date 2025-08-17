Live
Tovább gyűrűzik a Liverpool pénteki Premier League-meccsén kitört rasszista botrány. A Bournemouth játékosát sértegető kerekesszékes hazai szurkolót szombaton őrizetbe vette a rendőrség.

A Liverpool hiába nyert hazai pályán 4-2-re a Bournemouth ellen egy végig izgalmas és fordulatos mérkőzésen a Premier League pénteki nyitányán, senki nem a gólokról beszél, hanem a meccsen történt rasszista incidensről.

English referee Anthony Taylor (R) speaks with both coaches and the stadium safety officer after a member of the crowd shouted abuse at Bournemouth's Ghanaian striker #24 Antoine Semenyo during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Anthony Taylor játékvezető a rasszista incidens miatt meg is állította a Liverpool és a Bournemouth meccsét
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Rasszista támadás a Liverpool meccsén

Az első félidő 29. percébben Phil Taylor játékvezető megszakította a mérkőzést miután a vendég csapatból jelentették neki, hogy ghánai csatárukat, Antoine Semenyót rasszista sértésekkel inzultálta egy hazai szurkoló. A mozgássérültek számára a reklámtábla mögött fenntartott helyen egy középkorú, kerekesszékes férfi sértegette a Bournemouth csatárát egy bedobás előtt.

A férfit villámgyorsan eltávolították a biztonságiak, illetve a rendőrség helyszínen tartózkodó egységei, és a találkozó után közölték, hogy szigorúan fognak eljárni. Ami így is történt: szombaton este a BBC már arról írt, hogy a 47 éves férfit őrizetbe vették, méghozzá „a közrend rasszizmustól vezérelt megzavarása” vádjával.

