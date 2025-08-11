Az Independent részletes portrét közölt a tiniről, akit már most a nyár egyik legizgalmasabb liverpooli jelenségének tartanak, pedig a klub mintegy 300 millió fontot költött új játékosokra, köztük Florian Wirtzre, Hugo Ekitikére, Kerkez Milosra és Jeremie Frimpongra.
Augusztus 4-én a Liverpool két barátságos mérkőzést is játszott az Athletic Bilbao ellen, eltérő kezdőcsapatokkal, hogy Arne Slot minél több játékosát megnézhesse akció közben. Rio Ngumoha a nap első találkozóján kapott lehetőséget, és alig két perc kellett neki, hogy meghálálja a bizalmat. Alexis Mac Allister szerzett a középpályán labdát, előretette a fiatal támadónak, aki lendületből, magabiztosan vitte be a tizenhatoson belülre, majd higgadtan a hosszú alsóba gurított. Alig telt el három perc, és már gólpassza is volt: Darwin Nunez elé tálalt tökéletesen időzítéssel.
A lelátón robbant a hangulat:
Rio, Rio, Rio!
– zúgta az Anfield, mintha máris klubikon lenne a srác, akinek még Premier League-meccse sincsen. De a szurkolók érzik: itt valami különleges van készülőben.
Ngumoha nigériai származású, bal szélről indulva szeret cselezni és középre húzva veszélyeztetni a kaput. Nyolc évet töltött a Chelsea akadémiáján, mielőtt a Liverpool lecsapott rá. A londoni klub nem vette jó néven az átigazolást: generációs tehetséget láttak benne, és még egy jogi eljárást is kezdeményeztek, hogy kompenzációt kapjanak az elvesztett gyémántért. Az ügy kimenetele azóta sem került nyilvánosságra, de az biztos, hogy a Vörösök óriási potenciált láttak a játékosban – és eddig nem is csalódtak benne.
Ngumoha Chelsea-től való távozása szeptemberben vihart kavart, különösen, mivel a Liverpool nevetségesen alacsony összegért vitte el a londoniak egyik legjobbnak tartott akadémistáját. A klublegenda John Terry korábbi U18-as edző csak ennyit mondott róla:
Top-, topjátékos. Már most az.
Közben pedig úgy tűnik, Luis Díaz eladása után sem tervez új bal oldali támadót igazolni a klub, és ennek a fő oka Ngumoha látványos fejlődése. A vezetőség nem akarja elzárni előle az utat, hiszen már most képes versenyezni Cody Gakpóval vagy akár Florian Wirtz-cel is azon a poszton.
Arne Slot már tavaly decemberben nevezte őt a Ligakupa-keretbe a Southampton ellen, de akkor még nem lépett pályára. Viszont 2025 januárjában, 16 évesen és 135 naposan megkapta a lehetőséget az FA-kupában: kezdőként lépett pályára az Accrington Stanley elleni 4-0-s győzelem során. Ezzel ő lett a klub történetének legfiatalabb kezdője felnőtt tétmeccsen, és a legfiatalabb Liverpool-játékos az FA-kupában.
A nyári felkészülés alatt az ázsiai túra során robbant be igazán: az AC Milan elleni meccsen gólpasszt adott, majd a Jokohama F. Marinos ellen be is talált. Az utóbbi találkozón a 87. percben lőtt gólt, és egyre egyértelműbbé vált, hogy nem csak egy futó csodáról van szó, hanem egy Premier League-kaliberű játékosról, aki készen áll a következő lépcsőfokra.
A Jokohama F. Marinos ellen 26 percet játszott, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy eldöntse a találkozót: egy kényszerítő után parádés cselsorozatot mutatott be, majd ballal nem kegyelmezett a kapusnak. Mohamed Szalah mosolya a gól után mindent elmondott: az ifjú tehetség már most lenyűgözte a csapat rutinos tagjait is.
Slot a meccs után kiemelte: bár Ngumoha fantasztikus volt, még van mit tanulnia – például volt egy helyzet, amikor jobb döntés lett volna lepasszolni a labdát Mac Allisternek vagy Curtis Jonesnak.
De ha 16 évesen így tudsz hatni egy mérkőzésre, az mindenképp elismerésre méltó
– mondta Slot.
Az Athletic elemzése szerint Ngumoha nem az a típus, aki csak látványos cselekkel próbálja elkápráztatni a közönséget. Trükkjei mögött mindig ott van a szándék: az ellenfél megbontása, a helyzet kialakítása. Kiemelkedő az egyensúlya, a gyorsulása és a helyzetfelismerése. Igazi klasszikus szélső: imádja támadni a védőket, és bátran vállalja az egy az egy elleni párharcokat. Páratlanul gyors lábmunkája és szoros labdakezelése révén könnyedén bolondítja meg az ellenfeleit, majd sebességével végleg elszakad tőlük.
Arne Slot próbálja kordában tartani a körülötte kialakult hype-ot, de maga is elismeri a tinédzser teljesítményét: „Csak két meccset játszottunk itt, nem Premier League-csapatok ellen, de amit az edzéseken és a mérkőzéseken mutat, az ígéretes. Ha ezt tudja hozni minden nap, nem ezek lesznek az utolsó percei a Liverpool felnőttcsapatában.”
Már fél éve velünk van, és minden edzésen látni lehetett a kvalitásait. Dominál egy az egy elleni helyzetekben. Öröm, ha valaki ugyanazt nyújtja a pályán, mint amit nap mint nap látunk tőle az edzéseken.
A srác maga sem sietné el a dolgokat. Éretten és céltudatosan beszélt a céljairól a Marinos elleni meccs után:
„Nem akarok kapkodni, hiszen még nagyon fiatal vagyok. De meg akarom mutatni a menedzsernek, mit tudok. Nem szeretnék elkényelmesedni. Nagyobb dolgokat akarok elérni – magamért és a klubért is.”
Rio Ngumoha nemcsak a stáb és a csapattársak körében keltett feltűnést, hanem a szurkolók között is komoly vitát indított el. A BBC olvasói körében végzett gyors felmérés szerint sokan már most az első csapatban látnák őt, mások viszont óvatosságra intenek.
„Ha valaki elég jó, akkor elég idős is” – írta az egyik kommentelő, míg egy másik szerint jobb lenne kölcsönadni a League Two-ba tapasztalatszerzésre. Van, aki attól fél, hogy túl gyorsan éri a siker, és ez árthat a fejlődésének. Mások úgy látják, Ngumoha játékintelligenciája, mozgása, döntései alapján már most kész lenne a Premier League-re.
A játékos önbizalmával sincs gond, a hosszú távú céljai is megvannak.
Tényleg hiszem, hogy egyszer megnyerhetem az Aranylabdát
– jegyezte meg Ngumoha az Inside the Academy egyik interjújában. „Azt akarom, hogy a világ legjobbjai között tartsanak számon, és hogy legenda legyek a sportág történetében.”
A következő szezon talán vízválasztó lehet az augusztus végén a 17. születésnapját ünneplő játékos számára, aki az eddig mutatott játéka alapján mindenképpen esélyes arra, hogy már idén jelentős mennyiségű játékpercet kapjon a Liverpoolban. A vasárnapi Community Shielden még nem küldték be Ngumohát a kispadról, pedig lehet, jobban jár volna a Liverpool, a mérkőzést ugyanis 2-2-es rendes játékidő után, 11-esekkel elbukta a PL-címvédő a Crystal Palace-szal szemben.