Technikás és remekül, de nem öncélúan cselez

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Arne Slot próbálja kordában tartani a körülötte kialakult hype-ot, de maga is elismeri a tinédzser teljesítményét: „Csak két meccset játszottunk itt, nem Premier League-csapatok ellen, de amit az edzéseken és a mérkőzéseken mutat, az ígéretes. Ha ezt tudja hozni minden nap, nem ezek lesznek az utolsó percei a Liverpool felnőttcsapatában.”

Már fél éve velünk van, és minden edzésen látni lehetett a kvalitásait. Dominál egy az egy elleni helyzetekben. Öröm, ha valaki ugyanazt nyújtja a pályán, mint amit nap mint nap látunk tőle az edzéseken.

Ngumoha tudja, hová tart

A srác maga sem sietné el a dolgokat. Éretten és céltudatosan beszélt a céljairól a Marinos elleni meccs után:

„Nem akarok kapkodni, hiszen még nagyon fiatal vagyok. De meg akarom mutatni a menedzsernek, mit tudok. Nem szeretnék elkényelmesedni. Nagyobb dolgokat akarok elérni – magamért és a klubért is.”

Rio Ngumoha nemcsak a stáb és a csapattársak körében keltett feltűnést, hanem a szurkolók között is komoly vitát indított el. A BBC olvasói körében végzett gyors felmérés szerint sokan már most az első csapatban látnák őt, mások viszont óvatosságra intenek.

Tapasztalt mentorokban nem lesz hiány

Fotó: PETER POWELL / AFP

„Ha valaki elég jó, akkor elég idős is” – írta az egyik kommentelő, míg egy másik szerint jobb lenne kölcsönadni a League Two-ba tapasztalatszerzésre. Van, aki attól fél, hogy túl gyorsan éri a siker, és ez árthat a fejlődésének. Mások úgy látják, Ngumoha játékintelligenciája, mozgása, döntései alapján már most kész lenne a Premier League-re.

A játékos önbizalmával sincs gond, a hosszú távú céljai is megvannak.

Tényleg hiszem, hogy egyszer megnyerhetem az Aranylabdát

– jegyezte meg Ngumoha az Inside the Academy egyik interjújában. „Azt akarom, hogy a világ legjobbjai között tartsanak számon, és hogy legenda legyek a sportág történetében.”

A következő szezon talán vízválasztó lehet az augusztus végén a 17. születésnapját ünneplő játékos számára, aki az eddig mutatott játéka alapján mindenképpen esélyes arra, hogy már idén jelentős mennyiségű játékpercet kapjon a Liverpoolban. A vasárnapi Community Shielden még nem küldték be Ngumohát a kispadról, pedig lehet, jobban jár volna a Liverpool, a mérkőzést ugyanis 2-2-es rendes játékidő után, 11-esekkel elbukta a PL-címvédő a Crystal Palace-szal szemben.