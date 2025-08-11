Live
Brutális földrengés rázta meg Törökországot

Kevés játékos bemutatkozását várták ennyire tétmeccsen Liverpoolban, mint Rio Ngumoháét. Az Anfield népe láthatott már egyet s mást, de van valami a 16 éves támadóban, ami megmagyarázza, miért beszélnek róla úgy Liverpoolban, mintha a Premier League következő nagy robbanása lenne.

Az Independent részletes portrét közölt a tiniről, akit már most a nyár egyik legizgalmasabb liverpooli jelenségének tartanak, pedig a klub mintegy 300 millió fontot költött új játékosokra, köztük Florian Wirtzre, Hugo Ekitikére, Kerkez Milosra és Jeremie Frimpongra.

Rio Ngumoha Liverpool
Rio a Chelsea-ben nevelkedett, a londoniak most a fejüket verik a falba, amiért elengedték Liverpoolba

Augusztus 4-én a Liverpool két barátságos mérkőzést is játszott az Athletic Bilbao ellen, eltérő kezdőcsapatokkal, hogy Arne Slot minél több játékosát megnézhesse akció közben. Rio Ngumoha a nap első találkozóján kapott lehetőséget, és alig két perc kellett neki, hogy meghálálja a bizalmat. Alexis Mac Allister szerzett a középpályán labdát, előretette a fiatal támadónak, aki lendületből, magabiztosan vitte be a tizenhatoson belülre, majd higgadtan a hosszú alsóba gurított. Alig telt el három perc, és már gólpassza is volt: Darwin Nunez elé tálalt tökéletesen időzítéssel.

A lelátón robbant a hangulat:

Rio, Rio, Rio!

– zúgta az Anfield, mintha máris klubikon lenne a srác, akinek még Premier League-meccse sincsen. De a szurkolók érzik: itt valami különleges van készülőben.

Fotó: AFP / instagram.com/rio_ngumoha
Rio Ngumoha, a Liverpool új csodagyereke

A Chelsea kinevelte, a Liverpool befuttatja? 

Ngumoha nigériai származású, bal szélről indulva szeret cselezni és középre húzva veszélyeztetni a kaput. Nyolc évet töltött a Chelsea akadémiáján, mielőtt a Liverpool lecsapott rá. A londoni klub nem vette jó néven az átigazolást: generációs tehetséget láttak benne, és még egy jogi eljárást is kezdeményeztek, hogy kompenzációt kapjanak az elvesztett gyémántért. Az ügy kimenetele azóta sem került nyilvánosságra, de az biztos, hogy a Vörösök óriási potenciált láttak a játékosban – és eddig nem is csalódtak benne.

Ngumoha Chelsea-től való távozása szeptemberben vihart kavart, különösen, mivel a Liverpool nevetségesen alacsony összegért vitte el a londoniak egyik legjobbnak tartott akadémistáját. A klublegenda John Terry korábbi U18-as edző csak ennyit mondott róla:

Top-, topjátékos. Már most az.

Közben pedig úgy tűnik, Luis Díaz eladása után sem tervez új bal oldali támadót igazolni a klub, és ennek a fő oka Ngumoha látványos fejlődése. A vezetőség nem akarja elzárni előle az utat, hiszen már most képes versenyezni Cody Gakpóval vagy akár Florian Wirtz-cel is azon a poszton.

Meghódított szurkolók az Ázsiai túrán

Arne Slot már tavaly decemberben nevezte őt a Ligakupa-keretbe a Southampton ellen, de akkor még nem lépett pályára. Viszont 2025 januárjában, 16 évesen és 135 naposan megkapta a lehetőséget az FA-kupában: kezdőként lépett pályára az Accrington Stanley elleni 4-0-s győzelem során. Ezzel ő lett a klub történetének legfiatalabb kezdője felnőtt tétmeccsen, és a legfiatalabb Liverpool-játékos az FA-kupában.

A nyári felkészülés alatt az ázsiai túra során robbant be igazán: az AC Milan elleni meccsen gólpasszt adott, majd a Jokohama F. Marinos ellen be is talált. Az utóbbi találkozón a 87. percben lőtt gólt, és egyre egyértelműbbé vált, hogy nem csak egy futó csodáról van szó, hanem egy Premier League-kaliberű játékosról, aki készen áll a következő lépcsőfokra.

A Jokohama F. Marinos ellen 26 percet játszott, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy eldöntse a találkozót: egy kényszerítő után parádés cselsorozatot mutatott be, majd ballal nem kegyelmezett a kapusnak. Mohamed Szalah mosolya a gól után mindent elmondott: az ifjú tehetség már most lenyűgözte a csapat rutinos tagjait is.

Slot a meccs után kiemelte: bár Ngumoha fantasztikus volt, még van mit tanulnia – például volt egy helyzet, amikor jobb döntés lett volna lepasszolni a labdát Mac Allisternek vagy Curtis Jonesnak. 

De ha 16 évesen így tudsz hatni egy mérkőzésre, az mindenképp elismerésre méltó

 – mondta Slot.

Az Athletic elemzése szerint Ngumoha nem az a típus, aki csak látványos cselekkel próbálja elkápráztatni a közönséget. Trükkjei mögött mindig ott van a szándék: az ellenfél megbontása, a helyzet kialakítása. Kiemelkedő az egyensúlya, a gyorsulása és a helyzetfelismerése. Igazi klasszikus szélső: imádja támadni a védőket, és bátran vállalja az egy az egy elleni párharcokat. Páratlanul gyors lábmunkája és szoros labdakezelése révén könnyedén bolondítja meg az ellenfeleit, majd sebességével végleg elszakad tőlük.

Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha controls the ball during the first of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Technikás és remekül, de nem öncélúan cselez
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Arne Slot próbálja kordában tartani a körülötte kialakult hype-ot, de maga is elismeri a tinédzser teljesítményét: „Csak két meccset játszottunk itt, nem Premier League-csapatok ellen, de amit az edzéseken és a mérkőzéseken mutat, az ígéretes. Ha ezt tudja hozni minden nap, nem ezek lesznek az utolsó percei a Liverpool felnőttcsapatában.”

Már fél éve velünk van, és minden edzésen látni lehetett a kvalitásait. Dominál egy az egy elleni helyzetekben. Öröm, ha valaki ugyanazt nyújtja a pályán, mint amit nap mint nap látunk tőle az edzéseken.

Ngumoha tudja, hová tart

A srác maga sem sietné el a dolgokat. Éretten és céltudatosan beszélt a céljairól a Marinos elleni meccs után:

„Nem akarok kapkodni, hiszen még nagyon fiatal vagyok. De meg akarom mutatni a menedzsernek, mit tudok. Nem szeretnék elkényelmesedni. Nagyobb dolgokat akarok elérni – magamért és a klubért is.”

Rio Ngumoha nemcsak a stáb és a csapattársak körében keltett feltűnést, hanem a szurkolók között is komoly vitát indított el. A BBC olvasói körében végzett gyors felmérés szerint sokan már most az első csapatban látnák őt, mások viszont óvatosságra intenek.

Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (L) and Liverpool's English striker Rio Ngumoha take part in a training session at the AXA training centre in Liverpool, north west England, on December 9, 2024, on the eve of their UEFA Champions League football match against Girona. (Photo by Peter POWELL / AFP)
Tapasztalt mentorokban nem lesz hiány
Fotó: PETER POWELL / AFP

„Ha valaki elég jó, akkor elég idős is” – írta az egyik kommentelő, míg egy másik szerint jobb lenne kölcsönadni a League Two-ba tapasztalatszerzésre. Van, aki attól fél, hogy túl gyorsan éri a siker, és ez árthat a fejlődésének. Mások úgy látják, Ngumoha játékintelligenciája, mozgása, döntései alapján már most kész lenne a Premier League-re.

A játékos önbizalmával sincs gond, a hosszú távú céljai is megvannak.

Tényleg hiszem, hogy egyszer megnyerhetem az Aranylabdát

– jegyezte meg Ngumoha az Inside the Academy egyik interjújában. „Azt akarom, hogy a világ legjobbjai között tartsanak számon, és hogy legenda legyek a sportág történetében.”

A következő szezon talán vízválasztó lehet az augusztus végén a 17. születésnapját ünneplő játékos számára, aki az eddig mutatott játéka alapján mindenképpen esélyes arra, hogy már idén jelentős mennyiségű játékpercet kapjon a Liverpoolban. A vasárnapi Community Shielden még nem küldték be Ngumohát a kispadról, pedig lehet, jobban jár volna a Liverpool, a mérkőzést ugyanis 2-2-es rendes játékidő után, 11-esekkel elbukta a PL-címvédő a Crystal Palace-szal szemben

