Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool péntek este a Bournemouth elleni meccsel elkezdte a Premier League 2025/26-os idényét. Az alaposan bevásárló címvédőnél a kezdők között lépett pályára Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is, de az újak közül ott volt a pályán Jeremie Frimpong és Florian Wirtz, valamint Hugo Ekitike is. A Liverpool végül viszonylag simán nyert, de nem lehetett teljesen felhőtlen a hazaiak öröme.

A magyarok közül tehát Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett, míg Pécsi Ármin ezúttal nem került be a Liverpool keretébe. Kerkez 60 percet kapott, majd Arne Slot beküldte a helyére az elődjét, azaz Andy Robertsont. Szoboszlai végig a pályán volt, de egy komolyabb hibája után szépített és tulajdonképpen visszajött a meccsbe a Bournemouth.

Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike (2L) celebrates with teammates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool 4-2-re nyerte meg az első meccsét a PL-ben
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool majdnem elszórakozta a sikert

Ebben pedig szerepe volt Szoboszlainak is, aki 2-0-s vezetésnél egy sarkazással adta el a labdát. Ebből indult a vendégek kontrája, aminek a végén Antoine Semenyo szerzett gólt, majd a ghánai 12 perccel később duplázott, így 2-2-re egyenlítette ki Ekitike és Gakpo góljait.

A Vörösöket a csereként beállt Federico Chiesa mentette meg, aki egy kipattanó után lőtt a kapuba technikás mozdulattal, neki ez volt az első PL-gólja. Az utolsó pillanatokban Mohamed Szalah is gólt szerzett, aki így feljött a PL örökös góllövőlistájának negyedik helyére Andy Cole mellé, a Liverpool pedig 4-2-re nyert, Szalah pedig a liverpooli szurkolók előtt zokogott a lefújást követően, miután mindenki a tragikus sorsú Diogo Jota előtt tisztelgett.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez passes the ball during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkeznek még időre van szüksége
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai hibáját az edzője is kiemelte

A This is Anfield értékelésében Kerkez Milos kapta a legrosszabb, 5-ös osztályzatot, kiemelték, hogy jól zavarta Semenyót, de utána szenvedett, ami egy sárga lapban is megnyilvánult. Az értékelés szerint még időre van szüksége a beilleszkedéshez. A helyére beállt Andy Robertson sem volt sokkal jobb, őt hatalmas üdvrivalgás fogadta.

Szoboszlai 8-as osztályzatot kapott, kiemelték a védekezését és azt, hogy megont hatalmas munkát végzett. A portál szerint a meccs embere Hugo Ekitike lett, aki 9-est kapott a debütáló meccsén.

A meccs után az edzője, Arne Slot kiemelte, hogy feleslegesen trükközött, amikor sarkazni akart az ellenfél térfelén, amiből a kontra indult, és ezzel gyakorlatilag visszahozta a meccsbe a Bournemouth-t.

A Liverpool Echo is 5-öst adott Kerkeznek. „Küzdelmes mérkőzést vívott egykori csapattársa, Semenyo ellen. Sárga lapot kapott, majd lecserélték” – értékelték a balhátvéd teljesítményét. Robertson esetében ők is a hangos fogadtatást, de a minimális hatásfokot emelték ki.

Szoboszlai tőlük 7-est kapott, kiemelték, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya „végig kitartott, és fontos szerepet játszott abban, hogy a Vörösök visszajöttek a mérkőzésbe, miután a Bournemouth egyenlített.

Az Echo szerint is Ekitike volt a legjobb, aki 8-as osztályzatot kapott.

A Liverpool.com 6-ost adott Kerkeznek. „A korábbi klubja ellen debütált a magyar balhátvéd, aki Semenyo ellen nem volt túl erős a levegőben, de összességében elfogadható teljesítményt nyújtott. A félidő vége felé egy késői becsúszásért sárga lapot kapott, és valószínűleg ez volt az oka annak, hogy lecserélték” – írták róla.

Szoboszlai itt 7-est kapott. „Kérlelhetetlen. Ez az egyetlen szó, amellyel le lehet írni, mennyit futott. Üldözött és letámadt, és pont ezért marad kulcsfigurája a Liverpoolnak ebben a szezonban. Azonban egy buta mozdulatával előkészítette Semenyo első gólját a kontrában” – írták itt róla és egy gyenge lövésén is élcelődtek.

Szoboszlai és Kerkez is kezdett, váratlan hős mentette meg a Liverpoolt
Szoboszlai megitta az istenek italát, majd örökbe fogadták
Guardiola beégett Szoboszlaival, a Liverpool most visszavágott – videó

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!