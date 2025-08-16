A magyarok közül tehát Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett, míg Pécsi Ármin ezúttal nem került be a Liverpool keretébe. Kerkez 60 percet kapott, majd Arne Slot beküldte a helyére az elődjét, azaz Andy Robertsont. Szoboszlai végig a pályán volt, de egy komolyabb hibája után szépített és tulajdonképpen visszajött a meccsbe a Bournemouth.

A Liverpool 4-2-re nyerte meg az első meccsét a PL-ben

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool majdnem elszórakozta a sikert

Ebben pedig szerepe volt Szoboszlainak is, aki 2-0-s vezetésnél egy sarkazással adta el a labdát. Ebből indult a vendégek kontrája, aminek a végén Antoine Semenyo szerzett gólt, majd a ghánai 12 perccel később duplázott, így 2-2-re egyenlítette ki Ekitike és Gakpo góljait.

A Vörösöket a csereként beállt Federico Chiesa mentette meg, aki egy kipattanó után lőtt a kapuba technikás mozdulattal, neki ez volt az első PL-gólja. Az utolsó pillanatokban Mohamed Szalah is gólt szerzett, aki így feljött a PL örökös góllövőlistájának negyedik helyére Andy Cole mellé, a Liverpool pedig 4-2-re nyert, Szalah pedig a liverpooli szurkolók előtt zokogott a lefújást követően, miután mindenki a tragikus sorsú Diogo Jota előtt tisztelgett.

Kerkeznek még időre van szüksége

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai hibáját az edzője is kiemelte

A This is Anfield értékelésében Kerkez Milos kapta a legrosszabb, 5-ös osztályzatot, kiemelték, hogy jól zavarta Semenyót, de utána szenvedett, ami egy sárga lapban is megnyilvánult. Az értékelés szerint még időre van szüksége a beilleszkedéshez. A helyére beállt Andy Robertson sem volt sokkal jobb, őt hatalmas üdvrivalgás fogadta.

Szoboszlai 8-as osztályzatot kapott, kiemelték a védekezését és azt, hogy megont hatalmas munkát végzett. A portál szerint a meccs embere Hugo Ekitike lett, aki 9-est kapott a debütáló meccsén.

A meccs után az edzője, Arne Slot kiemelte, hogy feleslegesen trükközött, amikor sarkazni akart az ellenfél térfelén, amiből a kontra indult, és ezzel gyakorlatilag visszahozta a meccsbe a Bournemouth-t.

A Liverpool Echo is 5-öst adott Kerkeznek. „Küzdelmes mérkőzést vívott egykori csapattársa, Semenyo ellen. Sárga lapot kapott, majd lecserélték” – értékelték a balhátvéd teljesítményét. Robertson esetében ők is a hangos fogadtatást, de a minimális hatásfokot emelték ki.