A magyarok közül tehát Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdett, míg Pécsi Ármin ezúttal nem került be a Liverpool keretébe. Kerkez 60 percet kapott, majd Arne Slot beküldte a helyére az elődjét, azaz Andy Robertsont. Szoboszlai végig a pályán volt, de egy komolyabb hibája után szépített és tulajdonképpen visszajött a meccsbe a Bournemouth.
Ebben pedig szerepe volt Szoboszlainak is, aki 2-0-s vezetésnél egy sarkazással adta el a labdát. Ebből indult a vendégek kontrája, aminek a végén Antoine Semenyo szerzett gólt, majd a ghánai 12 perccel később duplázott, így 2-2-re egyenlítette ki Ekitike és Gakpo góljait.
A Vörösöket a csereként beállt Federico Chiesa mentette meg, aki egy kipattanó után lőtt a kapuba technikás mozdulattal, neki ez volt az első PL-gólja. Az utolsó pillanatokban Mohamed Szalah is gólt szerzett, aki így feljött a PL örökös góllövőlistájának negyedik helyére Andy Cole mellé, a Liverpool pedig 4-2-re nyert, Szalah pedig a liverpooli szurkolók előtt zokogott a lefújást követően, miután mindenki a tragikus sorsú Diogo Jota előtt tisztelgett.
A This is Anfield értékelésében Kerkez Milos kapta a legrosszabb, 5-ös osztályzatot, kiemelték, hogy jól zavarta Semenyót, de utána szenvedett, ami egy sárga lapban is megnyilvánult. Az értékelés szerint még időre van szüksége a beilleszkedéshez. A helyére beállt Andy Robertson sem volt sokkal jobb, őt hatalmas üdvrivalgás fogadta.
Szoboszlai 8-as osztályzatot kapott, kiemelték a védekezését és azt, hogy megont hatalmas munkát végzett. A portál szerint a meccs embere Hugo Ekitike lett, aki 9-est kapott a debütáló meccsén.
A meccs után az edzője, Arne Slot kiemelte, hogy feleslegesen trükközött, amikor sarkazni akart az ellenfél térfelén, amiből a kontra indult, és ezzel gyakorlatilag visszahozta a meccsbe a Bournemouth-t.
A Liverpool Echo is 5-öst adott Kerkeznek. „Küzdelmes mérkőzést vívott egykori csapattársa, Semenyo ellen. Sárga lapot kapott, majd lecserélték” – értékelték a balhátvéd teljesítményét. Robertson esetében ők is a hangos fogadtatást, de a minimális hatásfokot emelték ki.
Szoboszlai tőlük 7-est kapott, kiemelték, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya „végig kitartott, és fontos szerepet játszott abban, hogy a Vörösök visszajöttek a mérkőzésbe, miután a Bournemouth egyenlített.
Az Echo szerint is Ekitike volt a legjobb, aki 8-as osztályzatot kapott.
A Liverpool.com 6-ost adott Kerkeznek. „A korábbi klubja ellen debütált a magyar balhátvéd, aki Semenyo ellen nem volt túl erős a levegőben, de összességében elfogadható teljesítményt nyújtott. A félidő vége felé egy késői becsúszásért sárga lapot kapott, és valószínűleg ez volt az oka annak, hogy lecserélték” – írták róla.
Szoboszlai itt 7-est kapott. „Kérlelhetetlen. Ez az egyetlen szó, amellyel le lehet írni, mennyit futott. Üldözött és letámadt, és pont ezért marad kulcsfigurája a Liverpoolnak ebben a szezonban. Azonban egy buta mozdulatával előkészítette Semenyo első gólját a kontrában” – írták itt róla és egy gyenge lövésén is élcelődtek.