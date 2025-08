A Liverpool különleges módját választott a felkészülésnek hiszen hétfő este kétszer is pályára lépett az Athletic Bilbao ellen. Az angolok kihasználták a két meccset, ráadásul mindkettőt meg is nyerték. A Liverpool Jotára is emlékezett az utolsó felkészülési meccseken.

A Liverpool különleges módját választott a felkészülésnek hiszen hétfő este kétszer is pályára lépett az Athletic Bilbao ellen. Az első meccsen a magyarok közül Pécsi Ármin kapott lehetőséget, aki egy ziccert is védett a meccsen, ami az első volt az Anfielden Diogo Jota halála óta. A csapat portugál támadója július 3-án halt meg egy tragikus autóbalesetben. A meccsen ott volt Diogo Jota özvegye is, a 20. percben pedig az egész stadion a portugálra emlékezett. Az első meccset 4-1-re nyerte a Liverpool. Szoboszlai Dominik a mezőny legjobbja volt a második Liverpool-meccsen

Fotó: Darren Staples/AFP A Liverpool egy este két meccset is nyert A Liverpool a második meccsre állította ki az erősebb csapatát, ami 3-2-re tudott nyerni pár órával később. A Premier League-ben bajnoki címvédő Liverpoolban ott volt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőben, valamint az első meccsen becserélt Pécsi Ármin is leülhetett a kispadra. A Liverpool a Mamardashvili - Frimpong, Endo, Konate, Kerkez - Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo - Wirtz, Ekitike, Szalah összeállításban kezdte a meccset, Mohamed Szalah és Cody Gakpo szerezte, utóbbi kétszer is betalált. A Liverpool.com a szokásos értékelésében Szoboszlai Dominiknek és Florian Wirtz-nek adta a legjobb osztályzatot (8). Kerkez egy átlagos 6-ost kapott, ugyanis "nem volt látványos a játéka, de egyszerűen tette a dolgát. Kiemelték még, hogy néhány jó szerelést bemutatott, de előrefelé nem sok mindent nyújtott. Szoboszlai Dominik kapcsán ezúttal is kiemelték, hogy az előző szezonhoz képest mélyebb szerepkörben játszott, és nagyon jól állt neki ez a poszt. Minden liverpooli támadás középpontjában állt, és remek helyzetekbe került. Jól nézett ki Gravenberch mellett, és lehet, hogy ezt gyakrabban láthatjuk majd az elkövetkező hónapokban - írták. Az első meccsen Pécsi Ármin kapcsán a nagy védését emelték ki és azt, hogy először léphetett pályára az Anfielden. „A védés jót tett az önbizalmának, jól tette a dolgát, de nem volt túl elfoglalt.” A This is Anfield külön megemlékezett Kerkezről, aki szerintük hamarosan a szurkolók kedvence lesz. A Liverpoolban – annak ellenére, hogy eddig csak néhány barátságos mérkőzésen lépett pályára – folyamatosan a testi épségét kockáztatja. Az ember kicsit aggódik, hogy a magyar játékos időnként átlépi a határt és esetleg buta szabálytalanságokat követ el, de a szurkolók mindig szeretik azokat, akik abszolút mindent megtesznek a győzelemért” – írták.

Kerkez Milos ezúttal is óriási intenzitással játszott

Fotó: Darren Staples/AFP A Liverpool Echo Hugo Ekitikét és Florian Witz-et emelte ki, de a mezőny legjobbjának Szoboszlai látta. „Sok dolga volt a középpályán, rengeteg munkát végzett és rengeteg támadás indult tőle. Lenyűgöző volt támadásban és védekezésben is, lubickolt a hátrébb vont szerepkörben” – áradoztak a magyar válogatott csapatkapitányáról, aki egyedüli játékosként kapott 8-as osztályzatot.



