A három vezető liverpooli portál alapvetően jó osztályzatokat adott a Liverpool két magyarjának: Kerkez Milos három 6-ost gyűjtött be, míg Szoboszlai Dominik egy 7-est, egy 6-ost és egy 5-öst is elkönyvelhet.
A fiatal magyar balhátvéd debütálása több szép mozzanatot hozott, de a védekezésben még érezhető, hogy a beilleszkedési szakaszban van. Az első percekben határozott felfutásokkal próbálta zavarba hozni a Palace jobb oldalát, a második félidő elején pedig egy precíz beadással kínálta meg Hugo Ekitikét, a francia azonban nem tudta gólra váltani az ajtó-ablak helyzetet.
A This Is Anfield szerint Kerkez „alapvetően stabil” volt, de időnként „hézagos” a védekezése, és a Virgil van Dijk kapitánnyal való összhang hiánya Ismaila Sarr egyenlítő találatánál látványosan megmutatkozott. A Liverpool Echo megjegyezte, hogy a magyar szárnyvédő főként védekező feladatokra kényszerült az első játékrészben, majd a 84. percben lecserélték. A Liverpool.com kiemelte, hogy támadásban bátran felzárkózott, több előretörő indítás után is próbálkozott, és a hajrában egy kulcsfontosságú blokkal akadályozta meg Sarr győztes gólját.
Kerkezt mindhárom lap 6-osra értékelte, egyetértve abban, hogy Kerkezben komoly potenciál van, de még meg kell találnia a helyét a Liverpool védelmi rendszerében.
A magyar középpályás munkabírása most is kimagasló volt: nagy lendülettel vitte előre a labdát, a Frimpong-gól előtti hosszú keresztlabdája pontosan érkezett, és több alkalommal is próbálta megbontani a Palace szervezett védekezését.
A This Is Anfield 7-essel jutalmazta, hangsúlyozva, hogy a tavalyi fitt állapotában tért vissza, és a sokoldalúságát mutatta, amikor Mac Allister beállása után előrébb tolódott. A Liverpool Echo viszont 6-osra értékelte a teljesítményét, főként a második félidőben eladott labdái miatt, amelyek közül az egyikből komoly Palace-helyzet alakult ki.
A Liverpool.com volt a legszigorúbb: 5-öst adott Szoboszlainak, kiemelve, hogy a védekezés támogatása helyenként hiányzott, és néhány pontatlan passza veszélyes helyzetet teremtett.
Ennek ellenére mindhárom forrás szerint Szoboszlai lendülete és jelenléte nélkül sokkal kevésbé lett volna dinamikus a Liverpool középpályája
A megújult Liverpool legfényesebb csillagai ezen a meccsen Florian Wirtz és Hugo Ekitike voltak. A német irányító rögtön gólpasszal mutatkozott be – pazar ütemben ugratta ki a francia támadót –, és végig kreatívan, lendületesen irányította a támadásokat. Osztályzatai 7-től 9-ig terjedtek, az egyik lap a meccs emberének választotta.
Ekitike maga a frissesség és az energia volt: már a negyedik percben betalált, folyamatosan célpontként szolgált, és a Palace védői nehezen tudták tartani. A második félidőben azonban két nagy helyzetet is kihagyott, így az értékelései 7 és 9 között mozogtak.
Virgil van Dijk hibái döntőnek bizonyultak: előbb szabálytalankodott Sarr ellen a tizenhatoson belül, majd rossz ütemben lépett fel lesen tartani ugyanazt a játékost a második Palace-gól előtt.
Van Dijk értékelései 4-es és 5-ös között mozogtak – ritka, hogy a kapitány ennyire gyenge napot fogjon ki. Mohamed Szalah sem tudta a megszokott szintet hozni: nem volt igazán veszélyes kapura, és a tizenegyesét a lelátóra lőtte.
Jeremie Frimpong a jobb oldalon folyamatosan robogott fel-le, a találatát egyesek Messi egyik góljához hasonlították, bár volt, aki szerint beadásnak szánta, és valószínűleg ez is az igazság. Ibrahima Konaté több fontos mentést is bemutatott, de nem tudta teljesen zárni a területét. Alisson többször bravúrral tartotta meccsben a csapatot, egyszer pedig látványosan, lábbal mentett Eze lövésénél.
A mérkőzés utáni hozzászólásokban a legtöbb szó a középpályáról és a védelemről esett. Sokan úgy érezték, hogy Szoboszlai és Jones párosa nem tudta uralni a meccset: a magyar játékos hosszú passzai ugyan veszélyt hordoztak, de több labdavesztése is majdnem végzetes lett, míg Jones túl óvatosan játszott, és nem mozgatta elég gyorsan a labdát. Akadt olyan szurkoló, aki Endóhoz hasonló, agresszívebb és folyamatosan passzoló középpályást látna szívesen a kezdőben.
Kerkezt többen is ígéretesnek tartják, különösen támadásban, ugyanakkor visszatérő vélemény, hogy védekezésben még rutint kell szereznie, és a rivális edzők valószínűleg ki fogják használni a mögötte hagyott területeket. Egyesek szerint jelenleg Robertson vagy Cimikasz stabilabb megoldás lenne, amíg a fiatal bekk teljesen be nem épül.
A támadósorban szinte egyhangú a lelkesedés Wirtz és Ekitike párosáért: többen kiemelték, hogy a két új igazolás között már most működik az összhang, és folyamatosan képesek helyzeteket kialakítani.
Ugyanakkor a védelem sebezhetősége aggodalomra ad okot: sok hozzászóló sürget legalább egy, de inkább két új középhátvéd igazolását, mivel Van Dijk formája bizonytalan, Konaté sérülékeny, Matip pedig távozott.
Többen Gravenberch hiányát is kulcsfontosságúnak tartották: a frissen apává vált holland középpályás hiányában a Liverpool nem tudott elég stabilitást adni a középpályának. Felmerült, hogy mire viheti Szalah a folytatásban, miután a csatár ezen a meccsen nem talált be, és a tizenegyesét is elhibázta. A szurkolók összességében optimisták a támadójáték jövőjét illetően, de sürgősnek tartják a védelem megerősítését.