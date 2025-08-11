A három vezető liverpooli portál alapvetően jó osztályzatokat adott a Liverpool két magyarjának: Kerkez Milos három 6-ost gyűjtött be, míg Szoboszlai Dominik egy 7-est, egy 6-ost és egy 5-öst is elkönyvelhet.

Kerkez (6-os mezben) bemutatkozása jól sikerült a Liverpoolban

Fotó: YUNUS DALGIC / ANADOLU

Kerkez: biztató nyitány – 6, 6, 6

A fiatal magyar balhátvéd debütálása több szép mozzanatot hozott, de a védekezésben még érezhető, hogy a beilleszkedési szakaszban van. Az első percekben határozott felfutásokkal próbálta zavarba hozni a Palace jobb oldalát, a második félidő elején pedig egy precíz beadással kínálta meg Hugo Ekitikét, a francia azonban nem tudta gólra váltani az ajtó-ablak helyzetet.

A This Is Anfield szerint Kerkez „alapvetően stabil” volt, de időnként „hézagos” a védekezése, és a Virgil van Dijk kapitánnyal való összhang hiánya Ismaila Sarr egyenlítő találatánál látványosan megmutatkozott. A Liverpool Echo megjegyezte, hogy a magyar szárnyvédő főként védekező feladatokra kényszerült az első játékrészben, majd a 84. percben lecserélték. A Liverpool.com kiemelte, hogy támadásban bátran felzárkózott, több előretörő indítás után is próbálkozott, és a hajrában egy kulcsfontosságú blokkal akadályozta meg Sarr győztes gólját.

Kerkezt mindhárom lap 6-osra értékelte, egyetértve abban, hogy Kerkezben komoly potenciál van, de még meg kell találnia a helyét a Liverpool védelmi rendszerében.

Szoboszlai: tele energiával, de hibázott is – 7, 6, 5

A magyar középpályás munkabírása most is kimagasló volt: nagy lendülettel vitte előre a labdát, a Frimpong-gól előtti hosszú keresztlabdája pontosan érkezett, és több alkalommal is próbálta megbontani a Palace szervezett védekezését.

A This Is Anfield 7-essel jutalmazta, hangsúlyozva, hogy a tavalyi fitt állapotában tért vissza, és a sokoldalúságát mutatta, amikor Mac Allister beállása után előrébb tolódott. A Liverpool Echo viszont 6-osra értékelte a teljesítményét, főként a második félidőben eladott labdái miatt, amelyek közül az egyikből komoly Palace-helyzet alakult ki.

A Liverpool.com volt a legszigorúbb: 5-öst adott Szoboszlainak, kiemelve, hogy a védekezés támogatása helyenként hiányzott, és néhány pontatlan passza veszélyes helyzetet teremtett.

Ennek ellenére mindhárom forrás szerint Szoboszlai lendülete és jelenléte nélkül sokkal kevésbé lett volna dinamikus a Liverpool középpályája