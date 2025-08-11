Live
A Liverpool 2-2-es döntetlent játszott a Crystal Palace ellen a Wembleyben rendezett Community Shield-döntőben, majd a tizenegyespárbajt 3-2-re elveszítette. A mérkőzésen Arne Slot több új szerzeménye is jó benyomást keltett, ugyanakkor a rutinos liverpooli mag egyes tagjai gyengén teljesítettek.

A három vezető liverpooli portál alapvetően jó osztályzatokat adott a Liverpool két magyarjának: Kerkez Milos három 6-ost gyűjtött be, míg Szoboszlai Dominik egy 7-est, egy 6-ost és egy 5-öst is elkönyvelhet.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 10: Hugo Ekitike (22) of Liverpool in seen during the 2025 FA Community Shield match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium on August 10, 2025 in London, England. Yunus Dalgic / Anadolu (Photo by Yunus Dalgic / Anadolu via AFP)
Kerkez (6-os mezben) bemutatkozása jól sikerült a Liverpoolban
Fotó: YUNUS DALGIC / ANADOLU

Kerkez: biztató nyitány – 6, 6, 6

A fiatal magyar balhátvéd debütálása több szép mozzanatot hozott, de a védekezésben még érezhető, hogy a beilleszkedési szakaszban van. Az első percekben határozott felfutásokkal próbálta zavarba hozni a Palace jobb oldalát, a második félidő elején pedig egy precíz beadással kínálta meg Hugo Ekitikét, a francia azonban nem tudta gólra váltani az ajtó-ablak helyzetet.

A This Is Anfield szerint Kerkez „alapvetően stabil” volt, de időnként „hézagos” a védekezése, és a Virgil van Dijk kapitánnyal való összhang hiánya Ismaila Sarr egyenlítő találatánál látványosan megmutatkozott. A Liverpool Echo megjegyezte, hogy a magyar szárnyvédő főként védekező feladatokra kényszerült az első játékrészben, majd a 84. percben lecserélték. A Liverpool.com kiemelte, hogy támadásban bátran felzárkózott, több előretörő indítás után is próbálkozott, és a hajrában egy kulcsfontosságú blokkal akadályozta meg Sarr győztes gólját.

Kerkezt mindhárom lap 6-osra értékelte, egyetértve abban, hogy Kerkezben komoly potenciál van, de még meg kell találnia a helyét a Liverpool védelmi rendszerében.

Szoboszlai: tele energiával, de hibázott is – 7, 6, 5

A magyar középpályás munkabírása most is kimagasló volt: nagy lendülettel vitte előre a labdát, a Frimpong-gól előtti hosszú keresztlabdája pontosan érkezett, és több alkalommal is próbálta megbontani a Palace szervezett védekezését.

A This Is Anfield 7-essel jutalmazta, hangsúlyozva, hogy a tavalyi fitt állapotában tért vissza, és a sokoldalúságát mutatta, amikor Mac Allister beállása után előrébb tolódott. A Liverpool Echo viszont 6-osra értékelte a teljesítményét, főként a második félidőben eladott labdái miatt, amelyek közül az egyikből komoly Palace-helyzet alakult ki.

A Liverpool.com volt a legszigorúbb: 5-öst adott Szoboszlainak, kiemelve, hogy a védekezés támogatása helyenként hiányzott, és néhány pontatlan passza veszélyes helyzetet teremtett.

Ennek ellenére mindhárom forrás szerint Szoboszlai lendülete és jelenléte nélkül sokkal kevésbé lett volna dinamikus a Liverpool középpályája

A legjobbak: Wirtz és Ekitike

A megújult Liverpool legfényesebb csillagai ezen a meccsen Florian Wirtz és Hugo Ekitike voltak. A német irányító rögtön gólpasszal mutatkozott be – pazar ütemben ugratta ki a francia támadót –, és végig kreatívan, lendületesen irányította a támadásokat. Osztályzatai 7-től 9-ig terjedtek, az egyik lap a meccs emberének választotta.

Liverpool players look forward to the penalty shoot out during the English FA Community Shield football match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium, in London on August 10, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Ez a döntő nem volt az igazi a Liverpool szempontjából
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Ekitike maga a frissesség és az energia volt: már a negyedik percben betalált, folyamatosan célpontként szolgált, és a Palace védői nehezen tudták tartani. A második félidőben azonban két nagy helyzetet is kihagyott, így az értékelései 7 és 9 között mozogtak.

A csalódások: Van Dijk és Szalah

Virgil van Dijk hibái döntőnek bizonyultak: előbb szabálytalankodott Sarr ellen a tizenhatoson belül, majd rossz ütemben lépett fel lesen tartani ugyanazt a játékost a második Palace-gól előtt.

Van Dijk értékelései 4-es és 5-ös között mozogtak – ritka, hogy a kapitány ennyire gyenge napot fogjon ki. Mohamed Szalah sem tudta a megszokott szintet hozni: nem volt igazán veszélyes kapura, és a tizenegyesét a lelátóra lőtte.

Mások, akikre érdemes figyelni

Jeremie Frimpong a jobb oldalon folyamatosan robogott fel-le, a találatát egyesek Messi egyik góljához hasonlították, bár volt, aki szerint beadásnak szánta, és valószínűleg ez is az igazság. Ibrahima Konaté több fontos mentést is bemutatott, de nem tudta teljesen zárni a területét. Alisson többször bravúrral tartotta meccsben a csapatot, egyszer pedig látványosan, lábbal mentett Eze lövésénél.

A Liverpool-szurkolók véleménye

A mérkőzés utáni hozzászólásokban a legtöbb szó a középpályáról és a védelemről esett. Sokan úgy érezték, hogy Szoboszlai és Jones párosa nem tudta uralni a meccset: a magyar játékos hosszú passzai ugyan veszélyt hordoztak, de több labdavesztése is majdnem végzetes lett, míg Jones túl óvatosan játszott, és nem mozgatta elég gyorsan a labdát. Akadt olyan szurkoló, aki Endóhoz hasonló, agresszívebb és folyamatosan passzoló középpályást látna szívesen a kezdőben.

Kerkezt többen is ígéretesnek tartják, különösen támadásban, ugyanakkor visszatérő vélemény, hogy védekezésben még rutint kell szereznie, és a rivális edzők valószínűleg ki fogják használni a mögötte hagyott területeket. Egyesek szerint jelenleg Robertson vagy Cimikasz stabilabb megoldás lenne, amíg a fiatal bekk teljesen be nem épül.

A támadósorban szinte egyhangú a lelkesedés Wirtz és Ekitike párosáért: többen kiemelték, hogy a két új igazolás között már most működik az összhang, és folyamatosan képesek helyzeteket kialakítani.

Ugyanakkor a védelem sebezhetősége aggodalomra ad okot: sok hozzászóló sürget legalább egy, de inkább két új középhátvéd igazolását, mivel Van Dijk formája bizonytalan, Konaté sérülékeny, Matip pedig távozott.

Többen Gravenberch hiányát is kulcsfontosságúnak tartották: a frissen apává vált holland középpályás hiányában a Liverpool nem tudott elég stabilitást adni a középpályának. Felmerült, hogy mire viheti Szalah a folytatásban, miután a csatár ezen a meccsen nem talált be, és a tizenegyesét is elhibázta. A szurkolók összességében optimisták a támadójáték jövőjét illetően, de sürgősnek tartják a védelem megerősítését.

