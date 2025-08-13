Kerkez a megosztott 49. helyen nyitja az idényt, Antonee Robinsonnal holtversenyben. A 21 éves balhátvéd idén nyáron érkezett a Mersey-partiakhoz, és az ESPN szerint fiatal kora, sebessége és állóképessége miatt óriási fejlődési potenciál rejlik benne. Már most kiemelkedő fizikális paraméterekkel rendelkezik, és ha gyorsan beilleszkedik, hosszú távon is meghatározó lehet a Liverpool védelmében.

Szoboszlai az előkelő 26. helyen végzett, de nem nyugodhat meg, hiszen a posztriválisai is a közvetlen élmezőny tagjai

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai egyes statisztikáival mindenkit legyűr

A magyar szempontból azonban a legnagyobb figyelem természetesen Szoboszlai Dominikra irányul, aki a rangsor 26. helyén szerepel.

Az ESPN értékelése szerint Szoboszlai kulcsszerepet játszott a Liverpool előző idénybeli fejlődésében Arne Slot irányítása alatt.

Szalah mellett az egyik legnagyobb hatású játékos volt: 40 alkalommal törte át labdacipeléssel az ellenfél védelmi vonalát (holtversenyben a legtöbb a ligában), és 221 olyan passzt kapott, amely átlépte az ellenfél támadósorát — ez 50-nel több, mint bárki másnál. A magyar középpályás különlegessége, hogy képes egyszerre lassítani és gyorsítani a játékot: ez lehetővé tette, hogy a Liverpool türelmesebb labdabirtoklást valósítson meg, miközben megőrizte a Klopp-érában megszokott, nagy tempójú átmeneti támadásokat is.

A „labdás előretörések” mutatóban Szoboszlai Dominik a Premier League teljes mezőnyének az élén áll, holtversenyben az Arsenal sztárjával, Bukayo Sakával: mindketten 40 alkalommal törtek át a védelmi vonalon az előző idényben. Ez a szám kiemelkedő, hiszen közvetlen mögöttük olyan szélsők következnek, mint Kaoru Mitoma (38) és Jack Grealish (35), akik kifejezetten az egy az egy elleni helyzetekre és a támadóterület feltörésére specializálódtak.

Szélsőket megszégyenítő adatok

Szoboszlai esetében az érték különösen figyelemre méltó, mivel ő alapvetően középpályásként játszik, és nem szélsőként, mégis a liga legjobbjai közé tartozik ebben a támadásépítést döntően befolyásoló mutatóban.

Ez jól mutatja, hogy képes egyéni megoldásokkal felborítani az ellenfél védekezését, ami a Liverpool játékában kulcsfontosságú fegyver.