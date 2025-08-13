Live
Az ESPN kihirdette a Premier League 2025-26-os idényrajt előtti top 50-es listáját, amelyen két magyar is helyet kapott. Szoboszlai Dominik nemcsak bekerült az elitbe, hanem egy mutatóban – a labdás előretörések számában – holtversenyben első lett a teljes ligában. Kerkez Milos pedig új liverpooli igazolásként máris a rangsorban nyit.

Kerkez a megosztott 49. helyen nyitja az idényt, Antonee Robinsonnal holtversenyben. A 21 éves balhátvéd idén nyáron érkezett a Mersey-partiakhoz, és az ESPN szerint fiatal kora, sebessége és állóképessége miatt óriási fejlődési potenciál rejlik benne. Már most kiemelkedő fizikális paraméterekkel rendelkezik, és ha gyorsan beilleszkedik, hosszú távon is meghatározó lehet a Liverpool védelmében.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai looks on during the pre-season friendly football match between Preston North End and Liverpool at Deepdale stadium in Preston, north-west England on July 13, 2025. Liverpool are to retire Diogo Jota's number 20 shirt in honour of the Portugal forward who was killed in a car crash this month. The club return to action for the first time since the July 3 tragedy at English Championship side Preston today. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai az előkelő 26. helyen végzett, de nem nyugodhat meg, hiszen a posztriválisai is a közvetlen élmezőny tagjai
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai egyes statisztikáival mindenkit legyűr

A magyar szempontból azonban a legnagyobb figyelem természetesen Szoboszlai Dominikra irányul, aki a rangsor 26. helyén szerepel.

Az ESPN értékelése szerint Szoboszlai kulcsszerepet játszott a Liverpool előző idénybeli fejlődésében Arne Slot irányítása alatt.

Szalah mellett az egyik legnagyobb hatású játékos volt: 40 alkalommal törte át labdacipeléssel az ellenfél védelmi vonalát (holtversenyben a legtöbb a ligában), és 221 olyan passzt kapott, amely átlépte az ellenfél támadósorát — ez 50-nel több, mint bárki másnál. A magyar középpályás különlegessége, hogy képes egyszerre lassítani és gyorsítani a játékot: ez lehetővé tette, hogy a Liverpool türelmesebb labdabirtoklást valósítson meg, miközben megőrizte a Klopp-érában megszokott, nagy tempójú átmeneti támadásokat is.

A „labdás előretörések” mutatóban Szoboszlai Dominik a Premier League teljes mezőnyének az élén áll, holtversenyben az Arsenal sztárjával, Bukayo Sakával: mindketten 40 alkalommal törtek át a védelmi vonalon az előző idényben. Ez a szám kiemelkedő, hiszen közvetlen mögöttük olyan szélsők következnek, mint Kaoru Mitoma (38) és Jack Grealish (35), akik kifejezetten az egy az egy elleni helyzetekre és a támadóterület feltörésére specializálódtak.

Szélsőket megszégyenítő adatok

Szoboszlai esetében az érték különösen figyelemre méltó, mivel ő alapvetően középpályásként játszik, és nem szélsőként, mégis a liga legjobbjai közé tartozik ebben a támadásépítést döntően befolyásoló mutatóban.

Ez jól mutatja, hogy képes egyéni megoldásokkal felborítani az ellenfél védekezését, ami a Liverpool játékában kulcsfontosságú fegyver.

Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister celebrates after scoring the opening goal during the English Premier League football match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage in London on April 6, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A szintén a Liverpoolt erősítő, világbajnok Alexis Mac Allister 16. a listán
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Szoboszlai számára azonban komoly a verseny a középpályán: közvetlen posztvetélytársai között van Ryan Gravenberch (23. a listán), a kreatív mélységi irányító Alexis Mac Allister (16.), valamint a friss igazolásként érkező német csillag, Florian Wirtz (15.). Stabil kezdőként megmaradni ebben a társaságban önmagában is komoly fegyvertény.

Top 10: a liga urai, liverpooli győztessel

A lista élén a Liverpool szupersztárja, Mohamed Szalah végzett, aki a 2024-25-ös idényben egyszerre lett gól- és gólpasszkirály, miközben a legtöbb labdát juttatta a tizenhatoson belülre.

A második helyre a Chelsea üdvöskéje, Cole Palmer került, aki minden támadási mutatóban az élmezőnyben végzett. Harmadik a Manchester City norvég gólgyárosa, Erling Haaland, akinek „gyengébb” szezonja is 19 bajnoki gólt hozott.

A negyedik helyen az Arsenal ifjú titánja, Bukayo Saka szerepel, ötödikként pedig a Newcastle svéd támadója, a Liverpool által is megkörnyékezett Alexander Isak került be a legjobbak közé. A további helyezettek: Virgil van Dijk (6., Liverpool), Declan Rice (7., Arsenal), Bruno Guimaraes (8., Newcastle), Bruno Fernandes (9., Manchester United) és William Saliba (10., Arsenal).

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah celebrates with the Premier League trophy at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Crystal Palace at Anfield in Liverpool, north west England on May 25, 2025. Liverpool equalises 1 - 1 against Crystal Palace. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az első helyen végzett Mohamed Szalah 33 évesen is ellenállhatatlan
Fotó: Paul Ellis/AFP

A listából kiderül, hogy a Liverpool játékosállománya kiemelkedő erőt képvisel: Szalah (1.), Van Dijk (6.), Wirtz (15.), Mac Allister (16.), Konaté (18.), Alisson (22.), Gravenberch (23.), Szoboszlai (26.) és Kerkez (49.) mind bekerültek a legjobb 50 közé. Ez jól mutatja, hogy

a magyar válogatott csapatkapitánya egy olyan klub kulcsembere, amely a bajnoki címért és a Bajnokok Ligája-trófeáért egyaránt versenyben lehet.

Hogyan készült a lista?

Az ESPN rangsora nem pusztán szubjektív benyomásokra épült: a Michael Imburgio által kidolgozott Davies-modellt használták, amely minden labdával végzett tevékenységet számszerűsít, és korrigál az életkor és a poszt sajátosságai szerint. A játékidő és a teljesítmény egyaránt számított, a lista pedig tudatosan a támadó játékosok felé tolódott, hiszen a gólhelyzetek közelében végzett munka a legértékesebb. Az új érkezők esetében óvatosan ítéltek, a sérülések pedig lefelé módosították a helyezéseket.

  • A teljes 50-es lista itt tekinthető meg
