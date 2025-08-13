Kerkez a megosztott 49. helyen nyitja az idényt, Antonee Robinsonnal holtversenyben. A 21 éves balhátvéd idén nyáron érkezett a Mersey-partiakhoz, és az ESPN szerint fiatal kora, sebessége és állóképessége miatt óriási fejlődési potenciál rejlik benne. Már most kiemelkedő fizikális paraméterekkel rendelkezik, és ha gyorsan beilleszkedik, hosszú távon is meghatározó lehet a Liverpool védelmében.
A magyar szempontból azonban a legnagyobb figyelem természetesen Szoboszlai Dominikra irányul, aki a rangsor 26. helyén szerepel.
Az ESPN értékelése szerint Szoboszlai kulcsszerepet játszott a Liverpool előző idénybeli fejlődésében Arne Slot irányítása alatt.
Szalah mellett az egyik legnagyobb hatású játékos volt: 40 alkalommal törte át labdacipeléssel az ellenfél védelmi vonalát (holtversenyben a legtöbb a ligában), és 221 olyan passzt kapott, amely átlépte az ellenfél támadósorát — ez 50-nel több, mint bárki másnál. A magyar középpályás különlegessége, hogy képes egyszerre lassítani és gyorsítani a játékot: ez lehetővé tette, hogy a Liverpool türelmesebb labdabirtoklást valósítson meg, miközben megőrizte a Klopp-érában megszokott, nagy tempójú átmeneti támadásokat is.
A „labdás előretörések” mutatóban Szoboszlai Dominik a Premier League teljes mezőnyének az élén áll, holtversenyben az Arsenal sztárjával, Bukayo Sakával: mindketten 40 alkalommal törtek át a védelmi vonalon az előző idényben. Ez a szám kiemelkedő, hiszen közvetlen mögöttük olyan szélsők következnek, mint Kaoru Mitoma (38) és Jack Grealish (35), akik kifejezetten az egy az egy elleni helyzetekre és a támadóterület feltörésére specializálódtak.
Szoboszlai esetében az érték különösen figyelemre méltó, mivel ő alapvetően középpályásként játszik, és nem szélsőként, mégis a liga legjobbjai közé tartozik ebben a támadásépítést döntően befolyásoló mutatóban.
Ez jól mutatja, hogy képes egyéni megoldásokkal felborítani az ellenfél védekezését, ami a Liverpool játékában kulcsfontosságú fegyver.
Szoboszlai számára azonban komoly a verseny a középpályán: közvetlen posztvetélytársai között van Ryan Gravenberch (23. a listán), a kreatív mélységi irányító Alexis Mac Allister (16.), valamint a friss igazolásként érkező német csillag, Florian Wirtz (15.). Stabil kezdőként megmaradni ebben a társaságban önmagában is komoly fegyvertény.
A lista élén a Liverpool szupersztárja, Mohamed Szalah végzett, aki a 2024-25-ös idényben egyszerre lett gól- és gólpasszkirály, miközben a legtöbb labdát juttatta a tizenhatoson belülre.
A második helyre a Chelsea üdvöskéje, Cole Palmer került, aki minden támadási mutatóban az élmezőnyben végzett. Harmadik a Manchester City norvég gólgyárosa, Erling Haaland, akinek „gyengébb” szezonja is 19 bajnoki gólt hozott.
A negyedik helyen az Arsenal ifjú titánja, Bukayo Saka szerepel, ötödikként pedig a Newcastle svéd támadója, a Liverpool által is megkörnyékezett Alexander Isak került be a legjobbak közé. A további helyezettek: Virgil van Dijk (6., Liverpool), Declan Rice (7., Arsenal), Bruno Guimaraes (8., Newcastle), Bruno Fernandes (9., Manchester United) és William Saliba (10., Arsenal).
A listából kiderül, hogy a Liverpool játékosállománya kiemelkedő erőt képvisel: Szalah (1.), Van Dijk (6.), Wirtz (15.), Mac Allister (16.), Konaté (18.), Alisson (22.), Gravenberch (23.), Szoboszlai (26.) és Kerkez (49.) mind bekerültek a legjobb 50 közé. Ez jól mutatja, hogy
a magyar válogatott csapatkapitánya egy olyan klub kulcsembere, amely a bajnoki címért és a Bajnokok Ligája-trófeáért egyaránt versenyben lehet.
Az ESPN rangsora nem pusztán szubjektív benyomásokra épült: a Michael Imburgio által kidolgozott Davies-modellt használták, amely minden labdával végzett tevékenységet számszerűsít, és korrigál az életkor és a poszt sajátosságai szerint. A játékidő és a teljesítmény egyaránt számított, a lista pedig tudatosan a támadó játékosok felé tolódott, hiszen a gólhelyzetek közelében végzett munka a legértékesebb. Az új érkezők esetében óvatosan ítéltek, a sérülések pedig lefelé módosították a helyezéseket.