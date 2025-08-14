„Nehéz erről a meccsről bármit mondani. Alig öt-hat napja edzünk. Hihetetlen, hogy így is nyertünk. Néha a futball igazságtalan. Azt kell mondjam, szerencsések vagyunk, hogy az utolsó tíz percben sikerült két gólt szereznünk, de a játékosaim és a szurkolóink az utolsó pillanatig hittek a sikerben” – mondta az udinei találkozó után Luis Enrique arra utalva, hogy egy hónapja még az egyesült államokbeli klubvilágbajnokság döntőjében szerepelt a Bajnokok Ligájában címvédő együttes, amely ezért csupán nemrég kezdte meg a felkészülést az új idényre.

Luis Enrique szerint öt-hat nap edzéssel nyert a PSG

Fotó: MATTIA RADONI / NurPhoto

Luis Enrique Donnarumma utódját méltatta

Luis Enrique külön beszélt az összecsapás egyik hőséről, a párizsiak új kapusáról, Lucas Chevalier-ről. Kiemelte, alighogy vasárnap a klubhoz érkezett a Lille-től, máris meg kell mutatnia magát, a jutalma pedig rögtön egy trófea lett. A 23 éves hálóőrnek a rendes játékidőben is volt néhány remek védése, majd a idegek csatájában hárította Micky van de Ven lövését, ami kulcsfontosságúnak bizonyult.

Ez a PSG, tudni kell kezelni a nyomást. Ő egy klasszis kapus, aki képes rá. Mindenki a kapushelyzetről beszélt, ezért a helyzete nem volt könnyű, de megmutatta milyen nagyszerű karaktere van

– idézte az MTI Luis Enriquét, aki arra utalt, hogy négy idény után távozik a PSG eddigi elsőszámú kapusa, az olasz válogatottal Európa-bajnok Gianluigi Donnarumma.

Lucas Chevalier máris hőssé vált

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

„Hihetetlen így nyerni, ez a csapat ismét megmutatta a karakterét” – utalt Marquinhos arra, hogy a PSG a hajrában kétgólos hátrányból mentette 2-2-es döntetlenre és tizenegyesekre az összecsapást. A védő külön kiemelte, hogy a csereként beszállt játékosok segítségével sikerült egyenlíteniük.

A Tottenham kispadján ezen a találkozón debütáló dán szakember, Thomas Frank úgy vélekedett, tanítványai közel tökéletesen játszottak.

Önmagában a 2-2-es eredmény jó. Érdemes megnézni a teljesítményt, a játékosok mérkőzésbe fektetett energiáját és a fantasztikus mentalitást, amivel játszottak.

Sok mindennel lehetünk elégedettek. Ennek kell az alapnak lennie a folytatásban.”