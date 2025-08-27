A mérkőzésen a Leeds United akarata érvényesült, az egy osztállyal feljebb vitézkedő csapat nagyjából végig támadta és kontroll alatt tartotta az eseményeket, de a remekül védekező hazaiak állták a sarat, így az első félidőben nem is esett gól a találkozón. Aztán a második 45 perc derekán mint derült égből a villámcsapás érkezett meg a Sheffiled vezető gólja, igaz, egy öngól esett, amikor a vendég Jamal Lowe nullszögből leadott lövése Karl Darlow lábai között utat talált a kapuba. Itt még nem volt vége az izgalmaknak, mivel a 81. percben Jayden Bogle nagy nehezen egalizálta a meccset, így végül tizenegyespárbajba torkollt a Ligakupa összecsapás, ahol remekelt a Shefflied magyar nevű kapusa, Ethan Horvath.

A Sheffield magyar nevű kapusa, Ethan Horvath

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Sheffield magyar nevű kapusa határozottan tagadja magyarságát

Aztán a tizenegyespárbaj során a hazaiak egyszer sem hibáztak, míg a vendég lövések közül kettőt is hárított a magyar nevű amerikai válogatott kapus. Horvath egyébként még 2022-ben, a labdarúgó világbajnokság alatt nyilatkozott a magyarságáról az NSO helyszíni tudósítójának: „Nem vagyok magyar, nincsenek magyar gyökereim – válaszolta határozottan a vb-től a csapatával éppen búcsúzó kapus.