Az Origón is beszámoltunk arról augusztus közepén, hogy Ádám Martinnak, a magyar válogatott csatárának kiújult a térdsérülése, és az orvosi szakvélemény szerint műteni kell a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Paks 30 éves támadóját. Még július végén jelezte a játékos, hogy elmúlt a korábban érzett térdfájdalma, és újra teljes értékű edzésmunkát végezhet. Ennek megfelelően az NB I második fordulójában, a Kisvárda elleni idegenbeli mérkőzésen Bognár György csereként pályára is küldte őt, de fájdalmai rögvest visszatértek. Ezután az újabb orvosi konzultációt követően kiderült, hogy a műtét elkerülhetetlen.

A magyar válogatott támadó, Ádám Martin kés alá feküdt

Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

A magyar válogatott játékosa a kórházból üzent

„Túl vagyok a térdműtétemen, szerencsére minden rendben ment. Nem volt könnyű időszak, de bízom benne, hogy most magam mögött hagyhatom a nehézségeket. Köszönöm a támogatást – mostantól csak előre!” – írta a bejegyzésében Ádám Martin, aki a kórházi ágyból posztolt.