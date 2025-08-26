Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Figyelem! Ez a nagybank hamarosan megszünteti a bankkártyáját

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ádám Martin a kórházból jelentkezett. A Paksi FC és a magyar válogatott csatára sikeres térdműtéten van túl a saját beszámolója szerint.

Az Origón is beszámoltunk arról augusztus közepén, hogy Ádám Martinnak, a magyar válogatott csatárának kiújult a térdsérülése, és az orvosi szakvélemény szerint műteni kell a labdarúgó Fizz Ligában szereplő Paks 30 éves támadóját. Még július végén jelezte a játékos, hogy elmúlt a korábban érzett térdfájdalma, és újra teljes értékű edzésmunkát végezhet. Ennek megfelelően az NB I második fordulójában, a Kisvárda elleni idegenbeli mérkőzésen Bognár György csereként pályára is küldte őt, de fájdalmai rögvest visszatértek. Ezután az újabb orvosi konzultációt követően kiderült, hogy a műtét elkerülhetetlen.

magyar válogatott, kórház
A magyar válogatott támadó, Ádám Martin kés alá feküdt
Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

A magyar válogatott játékosa a kórházból üzent

„Túl vagyok a térdműtétemen, szerencsére minden rendben ment. Nem volt könnyű időszak, de bízom benne, hogy most magam mögött hagyhatom a nehézségeket. Köszönöm a támogatást – mostantól csak előre!” – írta a bejegyzésében Ádám Martin, aki a kórházi ágyból posztolt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!