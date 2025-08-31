Live
Három forduló után továbbra is csak egyetlen győzelme van a Manchester City. Pep Guardiola sztárcsapata ezúttal Brightonban maradt alul. A Manchester City vesztét ráadásul egyik korábbi sztárja, James Milner okozta.

A Manchester City hiába vezetett Erling Haaland góljával 1-0-ra végül, 2-1-es vereséget szenvedett a Brighton & Hove Albion otthonában a Premier League 3. fordulójában.

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland reacts after the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Manchester City at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on August 31, 2025. Brighton won the game 2-1. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Erling Haaland hiába lőtt gólt, a Manchester City vereséggel távozott Brightonból
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Brightonban is kikapott a Manchester City

A City a 34. percben Erling Haaland góljával szerzett vezetést a meglehetősen sok kemény szabálytalanságot, viszont csak három sárga lapot hozó találkozón. A Brighton a 67. percben egyenlített, miután hosszas videózás után Darren England játékvezető úgy döntött, hogy Matheus Nunes beleütött kézzel egy hazai beadásba a vendégek 16-osán belül.

A büntetőt az a James Milner végezte el, aki 2010 és 2015 között 203 meccsen 18 gólt szerzett a világoskékek mezében. 

A 60. percben pályára lépő 39 éves veterán középpályásnak ez volt az első gólj a Brighton színeiben.

A találkozót és a három pont sorsát a német Brajan Gruda (ő Milnerrel együtt állt be) döntötte el el, aki a 89. percben megszerezte a hazaiak győztes gólját.

A City a Wolverhampton elleni 4-0-s győzelem után másodszor kapott ki a bajnokságban, miután a múlt héten a Tottenham Hotspur győzte le őket 2-0-ra azt Etihadban.

Eredmény, Premier League, 3. forduló:
Brighton & Hove Albion–Manchester City 2-1 (0-1)

 

