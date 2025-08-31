A Manchester City hiába vezetett Erling Haaland góljával 1-0-ra végül, 2-1-es vereséget szenvedett a Brighton & Hove Albion otthonában a Premier League 3. fordulójában.

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Brightonban is kikapott a Manchester City

A City a 34. percben Erling Haaland góljával szerzett vezetést a meglehetősen sok kemény szabálytalanságot, viszont csak három sárga lapot hozó találkozón. A Brighton a 67. percben egyenlített, miután hosszas videózás után Darren England játékvezető úgy döntött, hogy Matheus Nunes beleütött kézzel egy hazai beadásba a vendégek 16-osán belül.

A büntetőt az a James Milner végezte el, aki 2010 és 2015 között 203 meccsen 18 gólt szerzett a világoskékek mezében.

A 60. percben pályára lépő 39 éves veterán középpályásnak ez volt az első gólj a Brighton színeiben.

A találkozót és a három pont sorsát a német Brajan Gruda (ő Milnerrel együtt állt be) döntötte el el, aki a 89. percben megszerezte a hazaiak győztes gólját.

A City a Wolverhampton elleni 4-0-s győzelem után másodszor kapott ki a bajnokságban, miután a múlt héten a Tottenham Hotspur győzte le őket 2-0-ra azt Etihadban.

Eredmény, Premier League, 3. forduló:

Brighton & Hove Albion–Manchester City 2-1 (0-1)