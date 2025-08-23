A Manchester City edzője, Pep Guardiola száműzi a bosszúvágyat, és úgy fogalmazott: a Tottenham mindig is nehéz ellenfél volt a számukra, így ez egy új lehetőség a pontszerzésre, nem pedig múltbéli sérelmek ledolgozása.

Visszaül a Pl trónjára a Manchester City?

A Manchester City nagy dobásra készül

A Tottenham ellen elszenvedett 4-0-s vereség a 2023/24-es idény rossz sorozatának része volt, amely öt egymást követő vereséget jelentett, és gyakorlatilag véget vetett a City bajnoki címvédési reményeinek. Ebben az időszakban csupán egy győzelem született 13 mérkőzésen, kiestek a Ligakupából, és a Bajnokok Ligájában is kudarcot vallottak, ahol végül a Real Madrid búcsúztatta őket egy összesítésben 6-3-al.

A Tottenham győzelmének kulcsa a gyors kontrákban rejlett, a City védelme akadozott, míg a Spurs sztárjai, például James Maddison – aki kétszer is betalált –, Dejan Kulusevski, Szon Hung Min, Pedro Porro és Brennan Johnson mind hozzájárultak a sikerekhez.

Pep Guardiola azt is elmondta, hogy a City csapata az új szezon, új hangulat miatt optimista. Annak ellenére, hogy a korábbi sérülése miatt hiányzó Rodri ismét nem került a kezdőbe,

a nyári igazolásokkal újabb kreatív és gyors játékosok érkeztek, akik segíthetik a csapatot a megújulásban. A holland középpályás, Tijjani Reijnders például lenyűgöző teljesítményt nyújtott a Wolves elleni szezonnyitón, amelyet a City 4-0-ra nyert meg, és ő lehet az egyik kulcsfigura Kevin De Bruyne távozása után.

Szintén a nyáron érkezett Rayan Cherki, aki Guardiola csapatainak sajátosságát, azaz az „X-faktort” lesz hivatott hozni. Az Olympique Lyon egykori játékosa kreatív középpályás, szélső pozícióban is képes játszani, gólokra képes, és különleges személyiséggel rendelkezik.

A norvég Erling Haaland ismét régi tündökölt a Wolves ellen, két gólt szerzett, jelezve, hogy a csatár visszanyerte formáját.

A City a célját egyértelműen megfogalmazta: megnyerni az ötödik bajnoki címet hat szezon alatt, ami egyben negyedik lenne Guardiola irányítása alatt. A nyári felkészülés alatt ugyan akadtak kiábrándító vereségek, például a klubvilágbajnokságon az Al-hilal ellen, de a múlt szezonok tapasztalataiból kiindulva bízva várják a további mérkőzéseket.

A kérdés, hogy ez a megújult Manchester City képes lesz-e visszatérni a korábbi dominanciájához a Premier League-ben. Guardiola azt mondja, nem tudja megjósolni, mit hoz a jövő, de bízik a csapat hozzáállásában és kemény munkájában – mindannyian egy újabb sikeres évre készülnek, új energiákkal és új reményekkel.