Új szezon, új esélyek. Kilenc hónappal ezelőtt, amikor a Tottenham 4-0-ra kiütötte a Manchester Cityt az Etihad Stadionban, Pep Guardiola csapata taktikai értelemben szétszedve, a menedzser pedig letört állapotban volt. Pedig akkoriban épp új, két évre szóló szerződést kötött a klubbal, és azt mondta: „Nem mehetek el.” Aznap a zuhogó esőben elért vereség mély nyomot hagyott, most viszont új energiákkal készül nagy dobásra a katalán menedzser.

A Manchester City edzője, Pep Guardiola száműzi a bosszúvágyat, és úgy fogalmazott: a Tottenham mindig is nehéz ellenfél volt a számukra, így ez egy új lehetőség a pontszerzésre, nem pedig múltbéli sérelmek ledolgozása.

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland warms up ahead of the English Premier League football match between Manchester City and Tottenham Hotspur at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on August 23, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Visszaül a Pl trónjára a Manchester City? 
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Manchester City nagy dobásra készül

A Tottenham ellen elszenvedett 4-0-s vereség a 2023/24-es idény rossz sorozatának része volt, amely öt egymást követő vereséget jelentett, és gyakorlatilag véget vetett a City bajnoki címvédési reményeinek. Ebben az időszakban csupán egy győzelem született 13 mérkőzésen, kiestek a Ligakupából, és a Bajnokok Ligájában is kudarcot vallottak, ahol végül a Real Madrid búcsúztatta őket egy összesítésben 6-3-al.

A Tottenham győzelmének kulcsa a gyors kontrákban rejlett, a City védelme akadozott, míg a Spurs sztárjai, például James Maddison – aki kétszer is betalált –, Dejan Kulusevski, Szon Hung Min, Pedro Porro és Brennan Johnson mind hozzájárultak a sikerekhez.

Pep Guardiola azt is elmondta, hogy a City csapata az új szezon, új hangulat miatt optimista. Annak ellenére, hogy a korábbi sérülése miatt hiányzó Rodri ismét nem került a kezdőbe, 

a nyári igazolásokkal újabb kreatív és gyors játékosok érkeztek, akik segíthetik a csapatot a megújulásban. A holland középpályás, Tijjani Reijnders például lenyűgöző teljesítményt nyújtott a Wolves elleni szezonnyitón, amelyet a City 4-0-ra nyert meg, és ő lehet az egyik kulcsfigura Kevin De Bruyne távozása után.

Szintén a nyáron érkezett Rayan Cherki, aki Guardiola csapatainak sajátosságát, azaz az „X-faktort” lesz hivatott hozni. Az Olympique Lyon egykori játékosa kreatív középpályás, szélső pozícióban is képes játszani, gólokra képes, és különleges személyiséggel rendelkezik.

A norvég Erling Haaland ismét régi tündökölt a Wolves ellen, két gólt szerzett, jelezve, hogy a csatár visszanyerte formáját.

A  City a célját egyértelműen megfogalmazta: megnyerni az ötödik bajnoki címet hat szezon alatt, ami egyben negyedik lenne Guardiola irányítása alatt. A nyári felkészülés alatt ugyan akadtak kiábrándító vereségek, például a klubvilágbajnokságon az Al-hilal ellen, de a múlt szezonok tapasztalataiból kiindulva bízva várják a további mérkőzéseket.

A kérdés, hogy ez a megújult Manchester City képes lesz-e visszatérni a korábbi dominanciájához a Premier League-ben. Guardiola azt mondja, nem tudja megjósolni, mit hoz a jövő, de bízik a csapat hozzáállásában és kemény munkájában – mindannyian egy újabb sikeres évre készülnek, új energiákkal és új reményekkel. 

