Az Arsenal a legutóbbi három szezonban egyaránt a második helyen végzett a Premier League-ben, ennek szellemében az észak-londoni klub vezetősége all-int mondott, és nyáron tovább erősítette a csapatot. Leigazolták a dán válogatott Christian Norgaardot, a világ egykori legdrágább kapusát, Kepa Arrizabalagát, a spanyol válogatott Cristhian Mosquerát, a spanyol Európa-bajnok Martin Zubimendit, az angol válogatott Noni Maduekét, valamint a magyar származású svéd válogatott gólvágót, Viktor Gyökerest.

A Manchester United -Arsenal mérkőzés is egyperces gyászszünettel kezdődött Diogo Jota tragédiája miatt

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Manchester United edzőjének tavaly novemberben kinevezett Rúben Amorim finoman fogalmazva nem váltotta meg a világot. Csapatával csak a 15. helyen végzett a Premier League-ben, 27 bajnoki mérkőzésből hat döntetlen és 14 vereség mellett mindössze hetet tudott megnyerni, így a szezont egypontos átlaggal zárta a portugál szakember.

Az európai kupaszereplésről való lemaradás ellenére a Manchester United is szépen költekezett a nyáron. A támadósorba érkezett a brazil válogatott Matheus Cunha, a kameruni Bryan Mbeumo, valamint augusztusban a Vörös Ördögök 76,5 millió euróért megszerezték az RB Leipzig szlovén támadóját, Benjamin Seskót is.

​A Manchester United óriási potyagóllal kapott ki az Arsenaltól

A kezdőcsapatokat illetően a Manchester United együttesében voltak meglepetések, ugyanis a kameruni André Onana a keretbe sem került be. Rúben Amorim azt mondta, hogy a kapusa már egészséges, de a most azok kapnak lehetőséget, akik jól telesítettek az előszezonban, így a manchesteri csapat kapuját a török Altay Bayındır védte, míg az új igazolások közül Mbeumo és Cunha kerültek be a kezdőbe. Ezzel szemben az Arsenal a legerősebb kezdőjével állt fel. A nyáron szerződtetett Zubimendi foglalta el a középpályán a távozó Thomas Partey helyét, elől pedig ott volt Gyökeres, aki az érkezése után Thierry Henry legendás 14-es mezszámát választotta.

A találkozó elején szó szerint egymásnak estek a csapatok, a szép játék helyett ugyanis inkább a kemény belépőké volt a főszerep.

A mérkőzés első helyzetére a 13. percig kellett várni, ebből meg is szerezte a vezetést az Arsenal.

Declan Rice csavart kapura egy bal oldali szögletet, a meglepett Bayındır csak belekapni tudott a labdába, de pont annyira szerencsétlenül, hogy az érkező Riccardo Calafiori elé ütötte azt, az olasz védő pedig egy méterről a kapuba stukkolt (0-1).