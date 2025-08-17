Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 1. fordulójának rangadóján a Manchester United 1-0-ra kikakpott az Arsenaltól az Old Traffordon. Az észak-londoni csapat győztes gólját az olasz válogatott Riccardo Calafiori szerzete, aki könnyedén használta ki a Manchester United kapusának óriási hibáját.

Az Arsenal a legutóbbi három szezonban egyaránt a második helyen végzett a Premier League-ben, ennek szellemében az észak-londoni klub vezetősége all-int mondott, és nyáron tovább erősítette a csapatot. Leigazolták a dán válogatott Christian Norgaardot, a világ egykori legdrágább kapusát, Kepa Arrizabalagát, a spanyol válogatott Cristhian Mosquerát, a spanyol Európa-bajnok Martin Zubimendit, az angol válogatott Noni Maduekét, valamint a magyar származású svéd válogatott gólvágót, Viktor Gyökerest. 

Manchester United, Arsenal, The teams perform a tribute to late Liverpool player Diogo Jota and his brother Andre Silva at the start of the English Premier League football match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 17, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Manchester United -Arsenal mérkőzés is egyperces gyászszünettel kezdődött Diogo Jota tragédiája miatt
Fotó: Paul Ellis/AFP

A Manchester United edzőjének tavaly novemberben kinevezett Rúben Amorim finoman fogalmazva nem váltotta meg a világot. Csapatával csak a 15. helyen végzett a Premier League-ben, 27 bajnoki mérkőzésből hat döntetlen és 14 vereség mellett mindössze hetet tudott megnyerni, így a szezont egypontos átlaggal zárta a portugál szakember. 

Az európai kupaszereplésről való lemaradás ellenére a Manchester United is szépen költekezett a nyáron. A támadósorba érkezett a brazil válogatott Matheus Cunha, a kameruni Bryan Mbeumo, valamint augusztusban a Vörös Ördögök 76,5 millió euróért megszerezték az RB Leipzig szlovén támadóját, Benjamin Seskót is.

​A Manchester United óriási potyagóllal kapott ki az Arsenaltól

A kezdőcsapatokat illetően a Manchester United együttesében voltak meglepetések, ugyanis a kameruni André Onana a keretbe sem került be. Rúben Amorim azt mondta, hogy a kapusa már egészséges, de a most azok kapnak lehetőséget, akik jól telesítettek az előszezonban, így a manchesteri csapat kapuját a török Altay Bayındır védte, míg az új igazolások közül Mbeumo és Cunha kerültek be a kezdőbe. Ezzel szemben az Arsenal a legerősebb kezdőjével állt fel. A nyáron szerződtetett Zubimendi foglalta el a középpályán a távozó Thomas Partey helyét, elől pedig ott volt Gyökeres, aki az érkezése után Thierry Henry legendás 14-es mezszámát választotta. 

A találkozó elején szó szerint egymásnak estek a csapatok, a szép játék helyett ugyanis inkább a kemény belépőké volt a főszerep.

 A mérkőzés első helyzetére a 13. percig kellett várni, ebből meg is szerezte a vezetést az Arsenal. 

Declan Rice csavart kapura egy bal oldali szögletet, a meglepett Bayındır csak belekapni tudott a labdába, de pont annyira szerencsétlenül, hogy az érkező Riccardo Calafiori elé ütötte azt, az olasz védő pedig egy méterről a kapuba stukkolt (0-1). 

Arsenal's English midfielder #41 Declan Rice (L) and Arsenal's Italian defender #33 Riccardo Calafiori (2L) celebrate scoring the opening goal credited to Calafiori during the English Premier League football match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 17, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Declan Rice és Riccardo Calafiori ünneplik az Arsenal vezetőgólját
Fotó: Paul Ellis/AFP
  • Az Arsenal a legutóbbi négy Manchester United elleni góljából hármat szögletből szerzett. Érdekesség, hogy mindhármat egy védő hozta össze: Jurriën Timber, William Saliba és Riccardo Calafiori.
  • Az Arsenal a 2023/24-es szezon kezdete óta már a 31. gólját szerezte szögletből, 11-gyel többet mint a Liverpool, amely 20-at szerzett ebben az időszakban. 

A bekapott gól után az Arsenal átadta a területet a Manchester Unitednek, de komoly helyzete sokáig nem volt a hazai csapatnak. A 30. percben aztán majdnem összejött az egyenlítés. A dán válogatott Patrick Dorgu futott fel a bal oldalon, majd 25 méterről megeresztett egy bombát, de balszerencséjére a lövése a bal kapufán csattant. Ezt követően támadásban maradt a Manchester United, a brazil Matheus Cunhának volt is három nagy lehetősége, de a Wolverhamptontól igazolt támadó két esetben David Raya kezébe lőtte a labdát, a harmadiknál pedig bravúrral védett a spanyol válogatott kapus. 

Manchester United's Brazilian striker #10 Matheus Cunha (L) shoots but sees the shot saved during the English Premier League football match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 17, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A brazil Matheus Cunha volt a Manchester United legjobbja az első félidőben
Fotó: Paul Ellis/AFP

A fordulás után ugyanúgy a Manchester United birtokolta többet a labdát, azonban az Arsenal védekezése jól működött, így Rúben Amorim csapata hiába játszott mezőnyfölényben, nem tudott ziccerig eljutni. A 65. percben a Manchester United portugál edzője be is küldte a Lipcséből igazolt Benjamin Seskót, akit óriási vastapssal köszöntöttek az Old Traffordon. 

A második félidő első helyzetére egészen a 69. percig kellett várni. Ekkor egy jobb oldali beadás után Bryan Mbeumo 11 méterről próbálkozott egy ollózással, a lövése azonban elkerülte az Arsenal kapuját. 

Manchester United's Cameroonian midfielder #19 Bryan Mbeumo (L) crosses the ball under pressure from Arsenal's Brazilian midfielder #11 Gabriel Martinelli (R) during the English Premier League football match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 17, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Brentfordtól igazolt Bryan Mbeumo rengeteget dolgozott 
Fotó: Paul Ellis/AFP

Négy perccel később ismét a kameruni támadó villant. A jobb szélen felfutó Dorgu remek labdát tálalt középre, a berobbanó Mbeumo pedig kilenc méterről kapura fejelt, de Raya egy óriási bravúrral ki tudta ütni a labdát. Az utolsó húsz percben a Manchester United rohamozott az egyenlítésért, az Arsenal pedig csak a védekezéssel foglalkozott, úgy tűnt, az észak-londoni csapat játékosai teljesen elkészültek az erejükkel.

A hatperces hosszabbításban az Arsenal már jól menedzselte az időt, folyamatosan tördelte a játékot, így a Manchester United már nem tudott újabb ziccer kialakítani, így Mikel Arteta csapata nagy nehezen, de behúzta a három pontot. 

 

