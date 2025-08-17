Az Arsenal a legutóbbi három szezonban egyaránt a második helyen végzett a Premier League-ben, ennek szellemében az észak-londoni klub vezetősége all-int mondott, és nyáron tovább erősítette a csapatot. Leigazolták a dán válogatott Christian Norgaardot, a világ egykori legdrágább kapusát, Kepa Arrizabalagát, a spanyol válogatott Cristhian Mosquerát, a spanyol Európa-bajnok Martin Zubimendit, az angol válogatott Noni Maduekét, valamint a magyar származású svéd válogatott gólvágót, Viktor Gyökerest.
A Manchester United edzőjének tavaly novemberben kinevezett Rúben Amorim finoman fogalmazva nem váltotta meg a világot. Csapatával csak a 15. helyen végzett a Premier League-ben, 27 bajnoki mérkőzésből hat döntetlen és 14 vereség mellett mindössze hetet tudott megnyerni, így a szezont egypontos átlaggal zárta a portugál szakember.
Az európai kupaszereplésről való lemaradás ellenére a Manchester United is szépen költekezett a nyáron. A támadósorba érkezett a brazil válogatott Matheus Cunha, a kameruni Bryan Mbeumo, valamint augusztusban a Vörös Ördögök 76,5 millió euróért megszerezték az RB Leipzig szlovén támadóját, Benjamin Seskót is.
A kezdőcsapatokat illetően a Manchester United együttesében voltak meglepetések, ugyanis a kameruni André Onana a keretbe sem került be. Rúben Amorim azt mondta, hogy a kapusa már egészséges, de a most azok kapnak lehetőséget, akik jól telesítettek az előszezonban, így a manchesteri csapat kapuját a török Altay Bayındır védte, míg az új igazolások közül Mbeumo és Cunha kerültek be a kezdőbe. Ezzel szemben az Arsenal a legerősebb kezdőjével állt fel. A nyáron szerződtetett Zubimendi foglalta el a középpályán a távozó Thomas Partey helyét, elől pedig ott volt Gyökeres, aki az érkezése után Thierry Henry legendás 14-es mezszámát választotta.
A találkozó elején szó szerint egymásnak estek a csapatok, a szép játék helyett ugyanis inkább a kemény belépőké volt a főszerep.
A mérkőzés első helyzetére a 13. percig kellett várni, ebből meg is szerezte a vezetést az Arsenal.
Declan Rice csavart kapura egy bal oldali szögletet, a meglepett Bayındır csak belekapni tudott a labdába, de pont annyira szerencsétlenül, hogy az érkező Riccardo Calafiori elé ütötte azt, az olasz védő pedig egy méterről a kapuba stukkolt (0-1).
A bekapott gól után az Arsenal átadta a területet a Manchester Unitednek, de komoly helyzete sokáig nem volt a hazai csapatnak. A 30. percben aztán majdnem összejött az egyenlítés. A dán válogatott Patrick Dorgu futott fel a bal oldalon, majd 25 méterről megeresztett egy bombát, de balszerencséjére a lövése a bal kapufán csattant. Ezt követően támadásban maradt a Manchester United, a brazil Matheus Cunhának volt is három nagy lehetősége, de a Wolverhamptontól igazolt támadó két esetben David Raya kezébe lőtte a labdát, a harmadiknál pedig bravúrral védett a spanyol válogatott kapus.
A fordulás után ugyanúgy a Manchester United birtokolta többet a labdát, azonban az Arsenal védekezése jól működött, így Rúben Amorim csapata hiába játszott mezőnyfölényben, nem tudott ziccerig eljutni. A 65. percben a Manchester United portugál edzője be is küldte a Lipcséből igazolt Benjamin Seskót, akit óriási vastapssal köszöntöttek az Old Traffordon.
A második félidő első helyzetére egészen a 69. percig kellett várni. Ekkor egy jobb oldali beadás után Bryan Mbeumo 11 méterről próbálkozott egy ollózással, a lövése azonban elkerülte az Arsenal kapuját.
Négy perccel később ismét a kameruni támadó villant. A jobb szélen felfutó Dorgu remek labdát tálalt középre, a berobbanó Mbeumo pedig kilenc méterről kapura fejelt, de Raya egy óriási bravúrral ki tudta ütni a labdát. Az utolsó húsz percben a Manchester United rohamozott az egyenlítésért, az Arsenal pedig csak a védekezéssel foglalkozott, úgy tűnt, az észak-londoni csapat játékosai teljesen elkészültek az erejükkel.
A hatperces hosszabbításban az Arsenal már jól menedzselte az időt, folyamatosan tördelte a játékot, így a Manchester United már nem tudott újabb ziccer kialakítani, így Mikel Arteta csapata nagy nehezen, de behúzta a három pontot.