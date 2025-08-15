A Premier League-ben szereplő Manchester Unitednél mindenképp szeretnének még a nyáron igazolni legalább egy játékost a középpályára, és sokáig úgy tűnt, a Brighton 21 éves tehetsége, Carlos Baleba lehet a befutó.

Carlos Baleba nem lesz a Manchester United játékosa

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

David Ornstein, a The Athletic újságírója arról számolt be, hogy bár a Unitednél előzetesen úgy gondolták, a fiatal kameruni játékos hosszú távon kulcsemberré válhat az Old Traffordon, mégis már azelőtt lemondtak róla, hogy hivatalos ajánlatot tettek volna érte. Ennek oka, hogy a Brighton több mint 100 millió fontot szeretett volna kapni Balebáért, s ugyan a szurkolók állítólag elkezdtek pénzt gyűjteni az interneten a játékosért, a manchesteri vezetőség túlságosan is soknak találta a kért összeget. A dél-angliai klubnál ráadásul nem szerettek volna mindenáron megválni egyik legjobbjuktól, hiszen a nyáron már Joao Pedro, Pervis Estupinan és Simon Adingra is távozott.

Rúben Amorim volt csapatától igazolhat a Manchester United

Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint Rúben Amorim együttese így most várhatóan más játékos leigazolásán fog dolgozni. Az egyik lehetséges érkező a portugál Sporting csapatkapitánya, Morten Hjulmand lehet.

A dán Morten Hjulmandot szemelte ki a Manchester United

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A dán válogatott játékos 2023-ban igazolt a Leccétől Lisszabonba, ahol azóta két bajnoki címet nyert és kulcsjátékossá vált, ugyanis közel 100 tétmérkőzésen lépett pályára eddig a Sporting színeiben. A 26 éves középpályás ráadásul jól ismeri Rúben Amorimot, hiszen a 2023/24-e idényben a játékosa volt.

Noha miután tavaly Manchesterbe költözött, a portugál szakember leszögezte, hogy egyetlen játékost sem fog leigazolni korábbi csapatából, a BBC értesülései szerint szívesen látnák a dánt az Old Traffordon, ráadásul Amorim korábban az egyik legkomplettebb játékosnak nevezte Hjulmandot, aki fizikálisan sokkal erősebb felépítésű, mint a United első számú kiszemeltje, Carlos Baleba. A The Sun szerint a Manchester United 50 millió fontos ajánlatot készül tenni a dán válogatott játékosért, ugyanakkor kétséges, hogy ez elegendő lesz, lévén a kivásárlási árát 68 millió fontban határozta meg a portugál klub.