Sajtóhírek szerint a Vörös Ördögök lemondtak arról, hogy szerződtessék a Brighton kameruni középpályását, Carlos Balebát. A Manchester Unitednél azonban máris kiszemeltek egy egy másik játékost a posztra.

A Premier League-ben szereplő Manchester Unitednél mindenképp szeretnének még a nyáron igazolni legalább egy játékost a középpályára, és sokáig úgy tűnt, a Brighton 21 éves tehetsége, Carlos Baleba lehet a befutó.

Manchester United Carlos Baleba of Brighton & Hove Albion plays during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Brighton & Hove Albion at the Tottenham Hotspur Stadium in London, England, on May 25, 2025. (Photo by David Watts | MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Carlos Baleba nem lesz a Manchester United játékosa
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

David Ornstein, a The Athletic újságírója arról számolt be, hogy bár a Unitednél előzetesen úgy gondolták, a fiatal kameruni játékos hosszú távon kulcsemberré válhat az Old Traffordon, mégis már azelőtt lemondtak róla, hogy hivatalos ajánlatot tettek volna érte. Ennek oka, hogy a Brighton több mint 100 millió fontot szeretett volna kapni Balebáért, s ugyan a szurkolók állítólag elkezdtek pénzt gyűjteni az interneten a játékosért, a manchesteri vezetőség túlságosan is soknak találta a kért összeget. A dél-angliai klubnál ráadásul nem szerettek volna mindenáron megválni egyik legjobbjuktól, hiszen a nyáron már Joao Pedro, Pervis Estupinan és Simon Adingra is távozott.

Rúben Amorim volt csapatától igazolhat a Manchester United

Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint Rúben Amorim együttese így most várhatóan más játékos leigazolásán fog dolgozni. Az egyik lehetséges érkező a portugál Sporting csapatkapitánya, Morten Hjulmand lehet. 

Sporting Lisbon's Danish midfielder #42 Morten Hjulmand (C) celebrates scoring a goal during the Portuguese League football match between Casa Pia AC and Sporting CP at Municipal Stadium in Rio Maior on August 8, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
A dán Morten Hjulmandot szemelte ki a Manchester United
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A dán válogatott játékos 2023-ban igazolt a Leccétől Lisszabonba, ahol azóta két bajnoki címet nyert és kulcsjátékossá vált, ugyanis közel 100 tétmérkőzésen lépett pályára eddig a Sporting színeiben. A 26 éves középpályás ráadásul jól ismeri Rúben Amorimot, hiszen a 2023/24-e idényben a játékosa volt. 

Noha miután tavaly Manchesterbe költözött, a portugál szakember leszögezte, hogy egyetlen játékost sem fog leigazolni korábbi csapatából, a BBC értesülései szerint szívesen látnák a dánt az Old Traffordon, ráadásul Amorim korábban az egyik legkomplettebb játékosnak nevezte Hjulmandot, aki fizikálisan sokkal erősebb felépítésű, mint a United első számú kiszemeltje, Carlos Baleba. A The Sun szerint a Manchester United 50 millió fontos ajánlatot készül tenni a dán válogatott játékosért, ugyanakkor kétséges, hogy ez elegendő lesz, lévén a kivásárlási árát 68 millió fontban határozta meg a portugál klub.

