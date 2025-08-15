A Premier League-ben szereplő Manchester Unitednél mindenképp szeretnének még a nyáron igazolni legalább egy játékost a középpályára, és sokáig úgy tűnt, a Brighton 21 éves tehetsége, Carlos Baleba lehet a befutó.
David Ornstein, a The Athletic újságírója arról számolt be, hogy bár a Unitednél előzetesen úgy gondolták, a fiatal kameruni játékos hosszú távon kulcsemberré válhat az Old Traffordon, mégis már azelőtt lemondtak róla, hogy hivatalos ajánlatot tettek volna érte. Ennek oka, hogy a Brighton több mint 100 millió fontot szeretett volna kapni Balebáért, s ugyan a szurkolók állítólag elkezdtek pénzt gyűjteni az interneten a játékosért, a manchesteri vezetőség túlságosan is soknak találta a kért összeget. A dél-angliai klubnál ráadásul nem szerettek volna mindenáron megválni egyik legjobbjuktól, hiszen a nyáron már Joao Pedro, Pervis Estupinan és Simon Adingra is távozott.
Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint Rúben Amorim együttese így most várhatóan más játékos leigazolásán fog dolgozni. Az egyik lehetséges érkező a portugál Sporting csapatkapitánya, Morten Hjulmand lehet.
A dán válogatott játékos 2023-ban igazolt a Leccétől Lisszabonba, ahol azóta két bajnoki címet nyert és kulcsjátékossá vált, ugyanis közel 100 tétmérkőzésen lépett pályára eddig a Sporting színeiben. A 26 éves középpályás ráadásul jól ismeri Rúben Amorimot, hiszen a 2023/24-e idényben a játékosa volt.
Noha miután tavaly Manchesterbe költözött, a portugál szakember leszögezte, hogy egyetlen játékost sem fog leigazolni korábbi csapatából, a BBC értesülései szerint szívesen látnák a dánt az Old Traffordon, ráadásul Amorim korábban az egyik legkomplettebb játékosnak nevezte Hjulmandot, aki fizikálisan sokkal erősebb felépítésű, mint a United első számú kiszemeltje, Carlos Baleba. A The Sun szerint a Manchester United 50 millió fontos ajánlatot készül tenni a dán válogatott játékosért, ugyanakkor kétséges, hogy ez elegendő lesz, lévén a kivásárlási árát 68 millió fontban határozta meg a portugál klub.