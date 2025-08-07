A Manchester United kapcsán folyamatosan azt lehetett hallani, hogy sportszakmailag és pénzügyileg is romokban van, ennek ellenére Európa egyik sztárcsatára is Ruben Amorim csapatába kerül. Benjamin Sesko eddig öt profi szezont teljesített, Salzburgban majd Lipcsében is mindig minimum 10 gólt szerzett, így nem csoda, hogy a hírek szerint 80-85 millió eurót kap érte Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig. A United így könnyedén 200 millió euró, de fontban is efölött az összeg fölött költ. Adódik a kérdés, hogy miből. Erre kereste a választ a BBC is.

A Manchester United 80 millió körül fizethet Benjamin Seskóért

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A Manchester United alaposan bevásárol

„Ez a legnagyobb márka az angol futballban. A leépítés és a játékosok elküldése valóban drámainak tűnik, de ez az Ineos üzleti modellje, más vállalatoknál is így jártak el. Hogy a labdarúgásban is működni fog-e, azt meg kell várnunk" – mondta egy szakértő a kialakult helyzetről. A nagy költekezés azért is érdekes, mert Sir Jim Ratcliffe, az Ineos és a United társtulajdonosa az év elején csődről és költségcsökkentésekről beszélt.

A nyáron a Wolvestól Matheus Cunha és a Brentfordtól Bryan Mbeumo érkezett, értük öt év alatt kel kifizetni összesen 130 millió fontot, vélhetően Sesko esetében is ilyen üzletet kötnének az angolok. Ezen felül a United „nyert” heti 325 ezer fontot, ami Marcus Rashford fizetése, ezt pedig a Barcelona állja. A United kapott még ötmillió fontot, amiért Chelsea visszaküldte Jadon Sanchót a kölcsönszerződés után.

A Manchester United emellett több mint 15 millió fontot kapott Anthony Elanga, Alvaro Carreras és Maxi Oyedele eladásából, lévén korábban mind a United focistái voltak. Emellett előző nyáron eladták Mason Greenwoodot és Scott McTominay-t, idén pedig többek között vráhatóan Alejandro Garnacho is a távozók között lesz.

A United a tavalyi szezonban az Európa Liga-döntőbe jutással is gyűjtött pénzt, igaz a Premier League-ben csak 12. lett. Ennek ellenére a klub 180-190 millió fontos éves alapnyereség-előrejelzést tett közzé, szemben a korábbi 145-160 millió fontos előrejelzéssel.