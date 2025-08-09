Bár a Manchester United nem tette közzé, megbízható források szerint az angol egyesület 76,5 millió eurót utal át az RB Leipzignek Benjamin Sesko játékjogáért, ez az összeg bizonyos feltételek teljesülése esetén további 8,5 millióval nőhet.

Benjamin Sesko a Manchester United legújabb igazolása

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto/AFP

A Manchester United történelme nyilvánvalóan különleges, ami azonban igazán izgat, az a jövő. Amikor az itteni projektről beszéltünk, egyértelművé vált számomra, hogy itt minden adott a fejlődéshez, valamint hogy hamarosan a legnagyobb trófeákért versenyezhessünk

– idézi a Magyar Nemzet Seskót, akinek megállapodása 20230. június 30-ig szól a 20-szoros angol bajnokkal.

Gulácsi Péter és Willi Orbán korábbi csapattársa minden más 23 év alatti játékosnál több gólt szerzett az elmúlt két idényben az európai topligákban, az előző évadban 21 góllal és hat gólpasszal segítette a lipcseieket. Huszonkét esztendős kora ellenére már 41 alkalommal szerepelt a szlovén válogatottban – 2021-ben a lefiatalabb debütáló lett –, ezeken 16-szor volt eredményes.

Seskóval óriásit nyerhet a Manchester United

Benjamin Sesko nemcsak a jövő ígérete, hanem már most is komoly erősítést jelenthet a Manchester United számára. A 194 centiméter magas, gyors és kiválóan fejelő csatárt sokan Erling Haalandhoz hasonlítják – nem véletlenül: Salzburgban is hasonló utat járt be, és Lipcsében is bizonyította, hogy képes gólokat szerezni a legmagasabb szinten.

Technikás, jól mozog a védelmi vonalak között, és fiatal kora ellenére remekül érzi a kaput.

A Vörös Ördögök támadójátéka az utóbbi szezonokban gyakran akadozott, különösen, amikor a csapatnak fizikailag erősebb csatárok ellen kellett megküzdenie. Sesko dinamizmusa és sokoldalúsága új dimenziót adhat Rúben Amorim rendszerének. Ha gyorsan beilleszkedik, akár már az első idényében kulcsszereplővé válhat.