A Manchester United óriási válságban van. A tavaly novemberben kinevezett Rúben Amorim együttese még nyeretlen volt a Premier League-ben, nem mellesleg a csapatot hét közben a negyedosztályban szereplő Grimsby búcsúztatta a Ligakupából.
A találkozó után Amorim arra tett célzást, hogy a játékosai akarják megbuktatni, az angol sajtóban pedig olyan pletykák is terjengeni kezdtek, hogy a Burnley elleni lehet a portugál edző utolsó meccse a Manchester United kispadján.
A meccs előtt sajtótájékoztatón Amorim azt mondta, hogy néha fel akarja adni, néha meg húsz évig maradni akar az Old Traffordon.
A Manchester United ezúttal sem játszott szemet gyönyörködtetően, a 14. percben mégis megszerezhette volna a vezetést. A nyáron igazolt Bryan Mbeumo kapott egy negyvenméteres keresztlabdát, majd egy befele cselt követően 13 méterről eltekerte a labdát a hosszú sarok irányába, de Martin Dúbravka hatalmasat védett. Két perccel később büntetőhöz juthatott volna a Manchester United. Mason Mount remekül presszingelte Kyle Walkert, az eladott labdát követően az angol válogatott védő csak lerántani tudta a kapura törő Mountot, Sam Barrott játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. Azonban a játékvezetőt az eset után kihívták videózni, Barrott pedig úgy határozott, hogy Walker nem szabálytalankodott, így mégsem kapott büntetőt a Manchester United.
A 27. percben aztán egy nem mindennapi góllal előnybe került a Manchester United. Bruno Fernandes bal oldali szabadrúgását Casemiro fejelte a felső lécre, a levágódó labda pedig Josh Cullen hátára pattant, róla pedig vissza a kapuba (1-0).
A manchesteri örömünnep azonban nem tartott sokáig, ugyanis egy perccel a gól után egy sprintet követően a 62,5 millió fontért igazolt Matheus Cunha a combjához kapott, és nem tudta folytatni a mérkőzést.
A folytatásban a Manchester United irányította a játékot, és a 40. percben kis híján növelni tudta az előnyét. Egy jobb oldali szöglet után a rövid oldalon érkező Mount csúsztatta meg a labdát, de a jobb felsőbe tartó fejesét egy vendégvédő kifejelte a gólvonalról.
A 45. percben ismét hatalmas manchesteri lehetőség maradt ki. Bruno Fernandes szögletére Amad Diallo érkezett a második hullámban, az elefántcsontparti szélső kapásból lőni tudott, de a 14 méteres bombáját Dúbravka óriási bravúrral védeni tudta. A hosszabbításban újabb ziccert puskázott el a Manchester United. Egy gyors kontratámadás végén a hosszú érkező Diallo kapott egy remek átadást, a 23 éves játékosnak csak az üres kapuba kellett volna belsőznie, de hét méterről kapu fölé lőtt.
Az első félidőben a Manchester United simán eldönthette volna a meccset is, azonban minden helyzetét kihagyta, erre pedig ráfizetett a második félidő elején. Az 55. percben egy szépen felépített támadás végén dán Jacob Bruun Larsen jobb oldali beadására a dél-afrikai Lyle Foster érkezett, aki öt méterről a kapuba kanalazott (1-1).
A Burnley játékosai sokáig nem örülhettek az egyenlítésnek, ugyanis a Manchester United azonnal visszavette a vezetést. A középkezdés után hátrakerült a labda Altay Bayındırhez, a török kapus felívelte a labdát, amit Joshua Zirkzee megcsúsztatott, ezt követően Diogo Dalot ment el a bal szélen, a középre tett labdájára pedig Mbeumo érkezett, aki hat méterről a kapuba lőtt (2-1).
Az újonccsapatot azonban nem fogta meg a bekapott gól, és a 67. percben másodszor is ki tudott egyenlíteni. Egy óriási bedobás után a francia Loum Tchaouna lőtt tíz méterről, Bayındır ugyan védeni tudott, de a kipattanóra Jaidon Anthony érkezett a leggyorsabban, és közelről a hálóba kotorta a labdát (2-2).
A Burnley egyenlítése után a Manchester United elkezdett rohamozni a győztes gól megszerzéséért. A 86. percben meg is nyerhették volna a meccset a Vörös Ördögök, de Mbeumo beadása után a csereként beállt Benjamin Sesko hat méterről kapu fölé fejelt.
A 92. percben aztán óriási esélyt kapott a Manchester United. Egy szép kombináció végén Diallo futott be egy mélységi indításra, Jaidon Anthony azonban hátulról visszarántotta az elefántcsontparti támadót. A játékvezető elsőre továbbot intett, azonban videózás után büntetőt ítélt a Manchester Unitednek.
A labda mögé az a Bruno Fernandes állt oda, aki az előző fordulóban büntetőt hibázott a Fulham elleni mérkőzésen. A portugál középpályásnak rengeteget kellett várni a büntető elvégzése előtt, de végül magabiztosan a jobb alsó sarokba lőtt (3-2), ezzel pedig csapata megszerezte első győzelmét a Premier League idei szezonjában.
Premier League, 3. forduló:
Manchester United-Burnley 3-2 (1-0)
Sunderland-Brentford 2-1 (0-0)
Tottenham-Bournemouth 0-1 (0-1)
Wolverhampton Wanderers-Everton 2-3 (1-2)