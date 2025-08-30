Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában a Manchester United 3-2-re legyőzte az újonc Burnley csapatát az Old Traffordon, ezzel Rúben Amorim együttese megszerezte első győzelmét a Premier League-ben. A Manchester United győztes gólját a portugál Bruno Fernandes lőtte egy 94. percben megítélt büntető után.

A Manchester United óriási válságban van. A tavaly novemberben kinevezett Rúben Amorim együttese még nyeretlen volt a Premier League-ben, nem mellesleg a csapatot hét közben a negyedosztályban szereplő Grimsby búcsúztatta a Ligakupából. 

Manchester United, Rúben Amorim, s Portuguese head coach Ruben Amorim gestures on the touchline during the English Premier League football match between Manchester United and West Ham United at Old Trafford in Manchester, north west England, on May 11, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Manchester United egyelőre borzalmasan néz ki Rúben Amorim irányításával
Fotó: Oli Scarf/AFP

A találkozó után Amorim arra tett célzást, hogy a játékosai akarják megbuktatni, az angol sajtóban pedig olyan pletykák is terjengeni kezdtek, hogy a Burnley elleni lehet a portugál edző utolsó meccse a Manchester United kispadján. 

​A Manchester United edzője az utolsó pillanatban megmenekült

A meccs előtt sajtótájékoztatón Amorim azt mondta, hogy néha fel akarja adni, néha meg húsz évig maradni akar az Old Traffordon. 

A Manchester United ezúttal sem játszott szemet gyönyörködtetően, a 14. percben mégis megszerezhette volna a vezetést. A nyáron igazolt Bryan Mbeumo kapott egy negyvenméteres keresztlabdát, majd egy befele cselt követően 13 méterről eltekerte a labdát a hosszú sarok irányába, de Martin Dúbravka hatalmasat védett. Két perccel később büntetőhöz juthatott volna a Manchester United. Mason Mount remekül presszingelte Kyle Walkert, az eladott labdát követően az angol válogatott védő csak lerántani tudta a kapura törő Mountot, Sam Barrott játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. Azonban a játékvezetőt az eset után kihívták videózni, Barrott pedig úgy határozott, hogy Walker nem szabálytalankodott, így mégsem kapott büntetőt a Manchester United.

Manchester United's Portuguese defender #02 Diogo Dalot (R) and others celebrate the opening goal during the English Premier League football match between Manchester United and Burnley at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 30, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Manchester United megérdemelten szerzett vezetést
Fotó: Oli Scarf/AFP

A 27. percben aztán egy nem mindennapi góllal előnybe került a Manchester United. Bruno Fernandes bal oldali szabadrúgását Casemiro fejelte a felső lécre, a levágódó labda pedig Josh Cullen hátára pattant, róla pedig vissza a kapuba (1-0).

  • A Manchester United ezzel a Premier League történetének első csapata lett, amelynek egy szezonbeli első két találata öngólból született. 

A manchesteri örömünnep azonban nem tartott sokáig, ugyanis egy perccel a gól után egy sprintet követően a 62,5 millió fontért igazolt Matheus Cunha a combjához kapott, és nem tudta folytatni a mérkőzést.

Manchester United's Brazilian striker #10 Matheus Cunha sits on the pitch after pulling up and going down injured during the English Premier League football match between Manchester United and Burnley at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 30, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Matheus Cunha elvesztése komoly érvágás a Manchester Unitednek
Fotó: Oli Scarf/AFP

A folytatásban a Manchester United irányította a játékot, és a 40. percben kis híján növelni tudta az előnyét. Egy jobb oldali szöglet után a rövid oldalon érkező Mount csúsztatta meg a labdát, de a jobb felsőbe tartó fejesét egy vendégvédő kifejelte a gólvonalról. 

A 45. percben ismét hatalmas manchesteri lehetőség maradt ki. Bruno Fernandes szögletére Amad Diallo érkezett a második hullámban, az elefántcsontparti szélső kapásból lőni tudott, de a 14 méteres bombáját Dúbravka óriási bravúrral védeni tudta. A hosszabbításban újabb ziccert puskázott el a Manchester United. Egy gyors kontratámadás végén a hosszú érkező Diallo kapott egy remek átadást, a 23 éves játékosnak csak az üres kapuba kellett volna belsőznie, de hét méterről kapu fölé lőtt. 

Manchester United's Ivorian forward #16 Amad Diallo misses the target with a shot during the English Premier League football match between Manchester United and Burnley at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 30, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Amad Diallo egyedül eldönthette volna a meccset az első félidőben
Fotó: Oli Scarf/AFP

Az első félidőben a Manchester United simán eldönthette volna a meccset is, azonban minden helyzetét kihagyta, erre pedig ráfizetett a második félidő elején. Az 55. percben egy szépen felépített támadás végén dán Jacob Bruun Larsen jobb oldali beadására a dél-afrikai Lyle Foster érkezett, aki öt méterről a kapuba kanalazott (1-1). 

A Burnley játékosai sokáig nem örülhettek az egyenlítésnek, ugyanis a Manchester United azonnal visszavette a vezetést. A középkezdés után hátrakerült a labda Altay Bayındırhez, a török kapus felívelte a labdát, amit Joshua Zirkzee megcsúsztatott, ezt követően Diogo Dalot ment el a bal szélen, a középre tett labdájára pedig Mbeumo érkezett, aki hat méterről a kapuba lőtt (2-1). 

Az újonccsapatot azonban nem fogta meg a bekapott gól, és a 67. percben másodszor is ki tudott egyenlíteni. Egy óriási bedobás után a francia Loum Tchaouna lőtt tíz méterről, Bayındır ugyan védeni tudott, de a kipattanóra Jaidon Anthony érkezett a leggyorsabban, és közelről a hálóba kotorta a labdát (2-2). 

Burnley's English striker #11 Jaidon Anthony (C) celebrates scoring their second goal during the English Premier League football match between Manchester United and Burnley at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 30, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az újonc Burnley kétszer is felállt a padóról az Old Traffordon
Fotó: Oli Scarf/AFP

A Burnley egyenlítése után a Manchester United elkezdett rohamozni a győztes gól megszerzéséért. A 86. percben meg is nyerhették volna a meccset a Vörös Ördögök, de Mbeumo beadása után a csereként beállt Benjamin Sesko hat méterről kapu fölé fejelt. 

A 92. percben aztán óriási esélyt kapott a Manchester United. Egy szép kombináció végén Diallo futott be egy mélységi indításra, Jaidon Anthony azonban hátulról visszarántotta az elefántcsontparti támadót. A játékvezető elsőre továbbot intett, azonban videózás után büntetőt ítélt a Manchester Unitednek. 

Manchester United's Cameroonian midfielder #19 Bryan Mbeumo (2L) celebrates scoring their second goal with Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes (L), Manchester United's English midfielder #37 Kobbie Mainoo (2R) and Manchester United's Ivorian forward #16 Amad Diallo (R) during the English Premier League football match between Manchester United and Burnley at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 30, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Bruno Fernandes (balra) 11-esével nyert a Manchester United 
Fotó: Oli Scarf/AFP

A labda mögé az a Bruno Fernandes állt oda, aki az előző fordulóban büntetőt hibázott a Fulham elleni mérkőzésen. A portugál középpályásnak rengeteget kellett várni a büntető elvégzése előtt, de végül magabiztosan a jobb alsó sarokba lőtt (3-2), ezzel pedig csapata megszerezte első győzelmét a Premier League idei szezonjában. 

Premier League, 3. forduló:
Manchester United-Burnley 3-2 (1-0)
Sunderland-Brentford 2-1 (0-0)
Tottenham-Bournemouth 0-1 (0-1)
Wolverhampton Wanderers-Everton 2-3 (1-2)

