A Manchester United óriási válságban van. A tavaly novemberben kinevezett Rúben Amorim együttese még nyeretlen volt a Premier League-ben, nem mellesleg a csapatot hét közben a negyedosztályban szereplő Grimsby búcsúztatta a Ligakupából.

A Manchester United egyelőre borzalmasan néz ki Rúben Amorim irányításával

Fotó: Oli Scarf/AFP

A találkozó után Amorim arra tett célzást, hogy a játékosai akarják megbuktatni, az angol sajtóban pedig olyan pletykák is terjengeni kezdtek, hogy a Burnley elleni lehet a portugál edző utolsó meccse a Manchester United kispadján.

​A Manchester United edzője az utolsó pillanatban megmenekült

A meccs előtt sajtótájékoztatón Amorim azt mondta, hogy néha fel akarja adni, néha meg húsz évig maradni akar az Old Traffordon.

A Manchester United ezúttal sem játszott szemet gyönyörködtetően, a 14. percben mégis megszerezhette volna a vezetést. A nyáron igazolt Bryan Mbeumo kapott egy negyvenméteres keresztlabdát, majd egy befele cselt követően 13 méterről eltekerte a labdát a hosszú sarok irányába, de Martin Dúbravka hatalmasat védett. Két perccel később büntetőhöz juthatott volna a Manchester United. Mason Mount remekül presszingelte Kyle Walkert, az eladott labdát követően az angol válogatott védő csak lerántani tudta a kapura törő Mountot, Sam Barrott játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott. Azonban a játékvezetőt az eset után kihívták videózni, Barrott pedig úgy határozott, hogy Walker nem szabálytalankodott, így mégsem kapott büntetőt a Manchester United.

A Manchester United megérdemelten szerzett vezetést

Fotó: Oli Scarf/AFP

A 27. percben aztán egy nem mindennapi góllal előnybe került a Manchester United. Bruno Fernandes bal oldali szabadrúgását Casemiro fejelte a felső lécre, a levágódó labda pedig Josh Cullen hátára pattant, róla pedig vissza a kapuba (1-0).

A Manchester United ezzel a Premier League történetének első csapata lett, amelynek egy szezonbeli első két találata öngólból született.

A manchesteri örömünnep azonban nem tartott sokáig, ugyanis egy perccel a gól után egy sprintet követően a 62,5 millió fontért igazolt Matheus Cunha a combjához kapott, és nem tudta folytatni a mérkőzést.

Matheus Cunha elvesztése komoly érvágás a Manchester Unitednek

Fotó: Oli Scarf/AFP

A folytatásban a Manchester United irányította a játékot, és a 40. percben kis híján növelni tudta az előnyét. Egy jobb oldali szöglet után a rövid oldalon érkező Mount csúsztatta meg a labdát, de a jobb felsőbe tartó fejesét egy vendégvédő kifejelte a gólvonalról.