A kínos Ligakupa-búcsú után egyre nagyobb nyomás nehezedik Rúben Amorimra. A portugál edző jövője erősen kérdésessé vált, miközben a Manchester United még nyeretlen a 2025/26-os szezonban. Brit sajtóhírek szerint jelenleg a legnagyobb esély arra mutatkozik, hogy Amorim helyét a csapat korábbi játékosa, Michael Carrick veszi át.

A Manchester United története legrosszabb szezonját produkálta tavaly, miután csupán 42 pontot gyűjtve a csalódást keltő 15. helyen zárt a Premier League-ben. A csapatnál abban reménykedtek a szezon előtt, hogy a blamázst gyorsan sikerül feledtetni, a nyári felkészülés során pedig még úgy tűnt, hogy ez sikerülhet is.

Idén is folytatódik a Manchester United mélyrepülése?
Idén is folytatódik a Manchester United mélyrepülése?
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az első két bajnokija után azonban még nyeretlen a MU, ugyanis a Premier League nyitófordulójában 1-0-ra kikapott az Arsenaltól, majd a Fulham otthonában játszott 1-1-es döntetlent, legutóbb pedig Turi Géza Dávid negyedosztályú csapata, a Grimsby Town búcsúztatta tizenegyespárbajban az angol labdarúgó Ligakupa második fordulójában. A kudarc után a portugál edző meglepő módon a játékosait hibáztatta, arra utalva, hogy szerinte nem bánnák, ha a jövőben már nem ő irányítaná a csapatot.

Abban a tekintetben nem nagy meglepetés a United gyenge idénykezdete, hogy a csapat már régóta önmaga árnyéka, ám a nyáron Rúben Amorim együttese jelentős összeget költött erősítésekre, főleg támadókra. Matheus Cunha és Bryan Mbuemo mellett érkezett még Benjamin Sesko, akiért 73,7 millió fontot fizettek a Willi Orbánt és Gulácsi Pétert is foglalkoztató RB Leipzignek.

Manchester United's coach Ruben Amorim gestures on the touchline during the Premier League Summer Series football match between Manchester United and AFC Bournemouth at Soldier Field in Chicago, Illinois on July 30, 2025. (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)
A Manchester United edzője Rúben Amorim nevetségesen magyarázkodott a Ligakupa-kiesés után
Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Edzőváltás az Old Traffordon? A Manchester United korábbi játékosa a legesélyesebb

Bár Rúben Amorimnak esze ágában sincs lemondani, a megalázó kupabúcsú után azonnal beszédtéma lett a jövője, az angol sajtó pedig már be is dobta a lehetséges utódjai nevét. Az Oddschecker fogadóiroda szerint a United egykori középpályása, Michael Carrick a legesélyesebb a posztra. A 44 éves angol szakember az előző idény végén távozott a másodosztályú Middlesbrough-tól, amelyet nem sikerült bejuttatnia a rájátszásba, azóta nincs csapata. 

Carrick 2006 és 2018 között 464 alkalommal szerepelt a Manchester United mezében, öt Premier League-trófeát és egy FA-kupát nyert, emellett pedig Bajnokok Ligája-, Európa-liga-, és klubvilágbajnokság-győztesnek mondhatja magát. Az edzői stábhoz 2018-ban, visszavonulása után csatalakozott, José Mourinhóval és Ole Gunnar Solskjaerrel is dolgozott, utóbbi menesztése után három találkozón megbízott menedzserként irányította a Vörös Ördögöket. A mérlege pedig igencsak jónak mondható, hiszen két győzelem mellett egy döntetlent ért el, ráadásul az Arsenal, a Chelsea, valamint a BL-csoportkörben a Villarreal volt az ellenfél.

Middlesbrough Manager Michael Carrick is present during the Sky Bet Championship match between Middlesbrough and Oxford United at the Riverside Stadium in Middlesbrough, England, on March 29, 2025. (Photo by Trevor Wilkinson/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Michael Carrick egyszer már irányította ideiglenesen a Manchester Unitedet, most ő a legesélyesebb az edzői posztra
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Carrick mellett a másik három favorit:

  • az angol válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Gareth Southgate,
  • a Fulham szintén portugál menedzsere, Marco Silva
  • és a Crystal Palace-t irányító, Oliver Glasner.

Emellett felmerült még Zinedine Zidane, Xavi Hernández, Mauricio Pochettino, Kerkez Milos korábbi edzőjének, Andoni Iraolának és az Ipswich Town trénerének, Kieran McKennának a neve is, ám nekik már jóval kevesebb esélyt jósolnak.

A Southampton korábbi csatára, Charlie Austin szintén azon a véleményen van, hogy Rúben Amorimot ki kellene rúgnia a vezetőségnek, ám egészen meglepő nevet dobott be a kalapba. A 36 éves ex-csatár szerint Zinedine Zidane mellett korábbi edzője, Sean Dyche is jó megoldás lenne a Manchester Unitednek.

„A Manchester United helyében én Zinedine Zidane-t választanám, de vajon ő a megfelelő ember a posztra? Egyáltalán nem biztos. Szerintem érdemes lenne esélyt adni Sean Dyche-nak, csak meg kell nézni milyen munkát végzett a Burnley-nél, vagy az Evertonnál. Mindenhol stabilizálta az adott klubot, legalább kiépülne egyfajta struktúra, mert az jelenleg nincs a Unitednél. Szükség lenne egy olyan emberre, aki kiépít egy rendszert és jobbá teszi a csapatot. Amit a Grimsby ellen láttunk az nem volt egy csapat” – nyilatkozta a Sky Sportsnak Charlie Austin.

