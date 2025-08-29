A Manchester United története legrosszabb szezonját produkálta tavaly, miután csupán 42 pontot gyűjtve a csalódást keltő 15. helyen zárt a Premier League-ben. A csapatnál abban reménykedtek a szezon előtt, hogy a blamázst gyorsan sikerül feledtetni, a nyári felkészülés során pedig még úgy tűnt, hogy ez sikerülhet is.

Idén is folytatódik a Manchester United mélyrepülése?

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Az első két bajnokija után azonban még nyeretlen a MU, ugyanis a Premier League nyitófordulójában 1-0-ra kikapott az Arsenaltól, majd a Fulham otthonában játszott 1-1-es döntetlent, legutóbb pedig Turi Géza Dávid negyedosztályú csapata, a Grimsby Town búcsúztatta tizenegyespárbajban az angol labdarúgó Ligakupa második fordulójában. A kudarc után a portugál edző meglepő módon a játékosait hibáztatta, arra utalva, hogy szerinte nem bánnák, ha a jövőben már nem ő irányítaná a csapatot.

Abban a tekintetben nem nagy meglepetés a United gyenge idénykezdete, hogy a csapat már régóta önmaga árnyéka, ám a nyáron Rúben Amorim együttese jelentős összeget költött erősítésekre, főleg támadókra. Matheus Cunha és Bryan Mbuemo mellett érkezett még Benjamin Sesko, akiért 73,7 millió fontot fizettek a Willi Orbánt és Gulácsi Pétert is foglalkoztató RB Leipzignek.

A Manchester United edzője Rúben Amorim nevetségesen magyarázkodott a Ligakupa-kiesés után

Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Edzőváltás az Old Traffordon? A Manchester United korábbi játékosa a legesélyesebb

Bár Rúben Amorimnak esze ágában sincs lemondani, a megalázó kupabúcsú után azonnal beszédtéma lett a jövője, az angol sajtó pedig már be is dobta a lehetséges utódjai nevét. Az Oddschecker fogadóiroda szerint a United egykori középpályása, Michael Carrick a legesélyesebb a posztra. A 44 éves angol szakember az előző idény végén távozott a másodosztályú Middlesbrough-tól, amelyet nem sikerült bejuttatnia a rájátszásba, azóta nincs csapata.

Carrick 2006 és 2018 között 464 alkalommal szerepelt a Manchester United mezében, öt Premier League-trófeát és egy FA-kupát nyert, emellett pedig Bajnokok Ligája-, Európa-liga-, és klubvilágbajnokság-győztesnek mondhatja magát. Az edzői stábhoz 2018-ban, visszavonulása után csatalakozott, José Mourinhóval és Ole Gunnar Solskjaerrel is dolgozott, utóbbi menesztése után három találkozón megbízott menedzserként irányította a Vörös Ördögöket. A mérlege pedig igencsak jónak mondható, hiszen két győzelem mellett egy döntetlent ért el, ráadásul az Arsenal, a Chelsea, valamint a BL-csoportkörben a Villarreal volt az ellenfél.