Nem volt jó hétvégéjük a manchesteri szurkolóknak. A Manchester United 1-1-es döntetlent ért el a Fulham az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának vasárnapi játéknapján, úgy, hogy Bruno Fernandes büntetőt hibázott az első félidőben.

A múlt heti, Arsenal elleni idénynyitón (0-1) mutatottnál az első félidőben jobban futballozott a húszszoros angol bajnok Manchester United, de Bruno Fernandes a 38. percben büntetőt hibázott. Fordulás után az 58. percben megszerezte a vezetést az MU: egy szöglet után a nyáron érkezett Leny Yoro fejelte kapu jobb alsó sarka felé a labdát, ami olyan szerencsételnül változtatott irányt a Fulhamben játszó Rodrigo Muniz hátán, hogy becsapta a jó irányba mozduló Bernd Lenót. 

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes shoots from the penalty spot but fails to score during the English Premier League football match between Fulham and Manchester United at Craven Cottage in London on August 24, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Bruno Fernandes kihagyott büntetője két pontjába került a Manchester Unitednek
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Győzelem nélkül áll a Manchester United

De az első félidőben egy rakás helyzetet kihagyó MU bukása szinte törvényszerű volt: a 71. percben pályára lépő  a két perce csereként pályára lépő Emile Smith Rowe a 73. percben, jószerével az első labdaérintéséből egyenlített. 

A folytatásban az eredmény már nem változott, így a City szombati, Spurs elleni veresége után a United sem bírt londoni ellenfelével. Ruben Amorim együttese pedig így két forduló után még nyeretlen, ahogy a Fulham is, amelyik második meccsén másodszor játszott döntetlent a Premier League-ben.

(MTI)

 

