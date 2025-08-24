A múlt heti, Arsenal elleni idénynyitón (0-1) mutatottnál az első félidőben jobban futballozott a húszszoros angol bajnok Manchester United, de Bruno Fernandes a 38. percben büntetőt hibázott. Fordulás után az 58. percben megszerezte a vezetést az MU: egy szöglet után a nyáron érkezett Leny Yoro fejelte kapu jobb alsó sarka felé a labdát, ami olyan szerencsételnül változtatott irányt a Fulhamben játszó Rodrigo Muniz hátán, hogy becsapta a jó irányba mozduló Bernd Lenót.

Bruno Fernandes kihagyott büntetője két pontjába került a Manchester Unitednek

Győzelem nélkül áll a Manchester United

De az első félidőben egy rakás helyzetet kihagyó MU bukása szinte törvényszerű volt: a 71. percben pályára lépő a két perce csereként pályára lépő Emile Smith Rowe a 73. percben, jószerével az első labdaérintéséből egyenlített.

A folytatásban az eredmény már nem változott, így a City szombati, Spurs elleni veresége után a United sem bírt londoni ellenfelével. Ruben Amorim együttese pedig így két forduló után még nyeretlen, ahogy a Fulham is, amelyik második meccsén másodszor játszott döntetlent a Premier League-ben.

