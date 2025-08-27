A Manchester United az előző szezonban csak a 15. helyen végzett a Premier League-ben, majd miután elbukta a Tottenham Hotspur elleni Európa-liga-döntőt, biztossá vált, hogy Rúben Amorim csapata az idei szezonban nem indulhat egyik európai kupasorozatban sem.

Rúban Amorim borzalmasan teljesít a Manchester United kispadján

Fotó: Darren Staples/AFP

A tavaly novemberben kinevezett portugál edző azonban nem bánta a történteket, véleménye szerint a Manchester United játékosainak jót fog tenni, hogy nem kell hét közben futballozniuk, mert így több időt tölthetnek majd az edzőpályán, ami a csapat javára válik majd.

A Manchester United óriási pofont kapott

Rúben Amorim látszólag komolyan vette a Grimsby elleni találkozót, ugyanis rendkívül erős csapatot küldött pályára, ráadásul először kezdett az RB Leipzig csapatától igazolt gólvágó, a szlovén Benjamin Sesko. A mérkőzés azonban nem róla szólt, hanem a negyedosztályú csapat szenzációjáról. A 22. percben egy gyors kontratámadás végén a bal oldalon felfutó Charles Vernam kapott egy keresztlabdát, majd egy pattanás után tíz méterről a rövid sarokba bombázott (1-0). Itt azonban nem ért vége a gólok sora, ugyanis hét perccel később egy bal oldali beadásra a kameruni potyakapus, a szezonban először kezdő André Onana jött ki borzalmas ütemben, mellé bokszolt a labdának, a lecsorgót pedig Tyrell Warren az üres kapuba kanalazta (2-0).

Rúben Amorim először adott lehetőséget André Onanának az idei szezonban

Fotó: Darren Staples/AFP

A folytatásban a United többet birtokolta a labdát, de szépíteni nem tudott, így a Turi Géza Dávidot foglalkoztató negyedosztályú csapat kétgólos előnnyel mehetett a szünetre. A fordulásra Rúben Amorim hármat is cserélt. Behozta Bruno Fernandest, Matthijs de Ligtet és a Brentfordtól igazolt Bryan Mbeumót is.

A második félidőben hatalmas eső zúdult a pályára, a Manchester United pedig ahogy várható volt, beszorította a negyedosztályú csapatot. A 63. percben összejöhetett volna a szépítés, de Bruno Fernandes bombáját Christy Pym óriási bravúrral kiszedte a bal alsó sarokból.

A 64. percben aztán eljött a mérkőzés magyar vonatkozása is, ugyanis a Grimsby együttesébe becserélték a 23 éves Turi Géza Dávidot, aki a Zalaegerszeg korábbi kapusának, a Feröer-szigeteken legendának számító Turi Géza fia.

A 75. percben aztán nagy nehezen összejött a Manchester United szépítőgólja. Bryan Mbeumo kapott labdát a félpályán, elcipelte egészen a Grimsby tizenhatosáig, majd 17 méterről rendkívül okos gólt tekert a jobb alsó sarokba (2-1).