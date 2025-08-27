A Manchester United az előző szezonban csak a 15. helyen végzett a Premier League-ben, majd miután elbukta a Tottenham Hotspur elleni Európa-liga-döntőt, biztossá vált, hogy Rúben Amorim csapata az idei szezonban nem indulhat egyik európai kupasorozatban sem.
A tavaly novemberben kinevezett portugál edző azonban nem bánta a történteket, véleménye szerint a Manchester United játékosainak jót fog tenni, hogy nem kell hét közben futballozniuk, mert így több időt tölthetnek majd az edzőpályán, ami a csapat javára válik majd.
Rúben Amorim látszólag komolyan vette a Grimsby elleni találkozót, ugyanis rendkívül erős csapatot küldött pályára, ráadásul először kezdett az RB Leipzig csapatától igazolt gólvágó, a szlovén Benjamin Sesko. A mérkőzés azonban nem róla szólt, hanem a negyedosztályú csapat szenzációjáról. A 22. percben egy gyors kontratámadás végén a bal oldalon felfutó Charles Vernam kapott egy keresztlabdát, majd egy pattanás után tíz méterről a rövid sarokba bombázott (1-0). Itt azonban nem ért vége a gólok sora, ugyanis hét perccel később egy bal oldali beadásra a kameruni potyakapus, a szezonban először kezdő André Onana jött ki borzalmas ütemben, mellé bokszolt a labdának, a lecsorgót pedig Tyrell Warren az üres kapuba kanalazta (2-0).
A folytatásban a United többet birtokolta a labdát, de szépíteni nem tudott, így a Turi Géza Dávidot foglalkoztató negyedosztályú csapat kétgólos előnnyel mehetett a szünetre. A fordulásra Rúben Amorim hármat is cserélt. Behozta Bruno Fernandest, Matthijs de Ligtet és a Brentfordtól igazolt Bryan Mbeumót is.
A második félidőben hatalmas eső zúdult a pályára, a Manchester United pedig ahogy várható volt, beszorította a negyedosztályú csapatot. A 63. percben összejöhetett volna a szépítés, de Bruno Fernandes bombáját Christy Pym óriási bravúrral kiszedte a bal alsó sarokból.
A 64. percben aztán eljött a mérkőzés magyar vonatkozása is, ugyanis a Grimsby együttesébe becserélték a 23 éves Turi Géza Dávidot, aki a Zalaegerszeg korábbi kapusának, a Feröer-szigeteken legendának számító Turi Géza fia.
A 75. percben aztán nagy nehezen összejött a Manchester United szépítőgólja. Bryan Mbeumo kapott labdát a félpályán, elcipelte egészen a Grimsby tizenhatosáig, majd 17 méterről rendkívül okos gólt tekert a jobb alsó sarokba (2-1).
Az utolsó negyedórában a Manchester United játékosai rohamoztak ez egyenlítésért, a Grimsby focistái pedig érezhetően elkészültek az erejükkel, többen is görcsöt kaptak. A 86. percben egy szöglet után kavarodásból majdnem egyenlített a United, Harry Magurie közeli lövésébe Christy Pym önfeláldozó módon belevetődött, így megmentette csapatát. Két perccel később viszont már nem volt ekkor szerencséje a Grimsby kapusának. Egy bal oldali szögletre Maguire robbant be, a három méteres fejesébe Pym bele tudott kapni, de a labda így is utat talált a rövid sarokba (2-2).
Az ötperces hosszabbításban a Manchester United mindent megtett a győzelemért, a 95. percben ez össze is jöhetett volna, de a holland Matthijs de Ligt kapu fölé bombázott ordító helyzetben, így maradt a döntetlen és jöhetett a tizenegyespárbaj.
Az első körben Jaze Kabia és Bruno Fernandes sem hibázott, majd Darragh Burns és Bryan Mbeumo is magabiztosan értékesítette a tizenegyesét. A harmadik körben a kenyai Clarke Oduor lövését André Onana óriási bravúrral a felső lécre tolta, míg a Manchester Unitedben Mason Mount a kapu bal oldalába lőtt, így előnybe került a sztárcsapat (2-3). A negyedik sorozatban Reece Staunton a jobb alsóba lőtt, míg a manchesteri Diogo Dalot a bal alsóba helyezett. Az utolsó körben a Grimsbyből a 18 éves Henry Brown érkezett, aki a jobb alsóba lőtt, majd a Manchester Unitedből jött a brazil Matheus Cunha, akinek a bal alsóba tartó borzalmas lövését Pym védeni tudta, így jöhetett a szétlövés.
A hatodik körben Cameron McJannett magabiztosan lőtt a bal alsóba, míg a holland Joshua Zirkzee a kapu jobb oldalába bombázott. A hetedik körben érkezett Turi Géza Dávid, aki a jobb alsóba bombázott, őt a Manchester United angol válogatott középpályása, Kobbie Mainoo követte, aki magabiztosan a bal felsőbe lőtt (6-6). A nyolcadik körben Jayden Sweeney a kapu jobb oldalába helyezett, míg a Unitedet a rendesen játékidőben megmentő Harry Maguire a jobb felső sarokba bombázott. Ezt követően jött Evan Khouri, akinek a lövésébe Onana beleért, de védeni nem tudott, a Unitedból De Ligt érkezett, aki magabiztosan a bal alsóba lőtt (8-8). A tizedik körben Tyrell Warren a bal alsóba lőtt, míg a szlovén Benjamin Sesko is ugyanoda helyezett, így jöhettek a kapusok. A negyedosztályú csapatból Pym elküldte Onanát, és a bal alsóba helyezett, majd jött a United kameruni kapusa, aki szintén a bal alsóba lőtt (10-10), így kezdődhetett minden előre.
A Grimsbyből jött Jaze Kabia, aki nem hibázott, majd Bruno Fernandes is higgadtan a kapu közepébe gurított. Ezt követően Burns bal felsőbe tartó lövésébe Onana bele tudott kapni, de hárítani nem tudott, a manchesteri Mbeumo pedig a felső lécre lőtt, így a negyedosztályú csapat 12-11-re megnyerte a tizenegyespárbajt, a Manchester United pedig kiesett a Ligakupából. Az utolsó tizenegyes után Grimsbyben megkezdődött a fieszta, a szurkolók ellepték a pályát, a Manchester United játékosai pedig ismét megszégyenültek.