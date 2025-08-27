Live
Szerdán este a legjobb 32 közé jutásért rendeztek meccseket az angol labdarúgó Ligakupában, a Manchester United pedig ismét nevetség tárgyává vált. Rúben Amorim együttese ezúttal a negyedosztályban szereplő Grimsby otthonában játszott 2-2-es döntetlent, majd a büntetőpárbajt 12-11-re elbukta, ezzel a Manchester United kiesett a sorozatból. A mérkőzésen a negyedosztályú csapatban pályára lépett a 23 éves Turi Géza Dávid is, aki a Zalaegerszeg egykori legendás kapusának, Turi Gézának a fia.

A Manchester United az előző szezonban csak a 15. helyen végzett a Premier League-ben, majd miután elbukta a Tottenham Hotspur elleni Európa-liga-döntőt, biztossá vált, hogy Rúben Amorim csapata az idei szezonban nem indulhat egyik európai kupasorozatban sem. 

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim speaks to supporters after the English Premier League football match between Manchester United and Aston Villa at Old Trafford in Manchester, north west England, on May 25, 2025. United won the game 2-0. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rúban Amorim borzalmasan teljesít a Manchester United kispadján
Fotó: Darren Staples/AFP

A tavaly novemberben kinevezett portugál edző azonban nem bánta a történteket, véleménye szerint a Manchester United játékosainak jót fog tenni, hogy nem kell hét közben futballozniuk, mert így több időt tölthetnek majd az edzőpályán, ami a csapat javára válik majd. 

A Manchester United óriási pofont kapott

Rúben Amorim látszólag komolyan vette a Grimsby elleni találkozót, ugyanis rendkívül erős csapatot küldött pályára, ráadásul először kezdett az RB Leipzig csapatától igazolt gólvágó, a szlovén Benjamin Sesko. A mérkőzés azonban nem róla szólt, hanem a negyedosztályú csapat szenzációjáról. A 22. percben egy gyors kontratámadás végén a bal oldalon felfutó Charles Vernam kapott egy keresztlabdát, majd egy pattanás után tíz méterről a rövid sarokba bombázott (1-0). Itt azonban nem ért vége a gólok sora, ugyanis hét perccel később egy bal oldali beadásra a kameruni potyakapus, a szezonban először kezdő André Onana jött ki borzalmas ütemben, mellé bokszolt a labdának, a lecsorgót pedig Tyrell Warren az üres kapuba kanalazta (2-0). 

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim (L) shakes hands with Manchester United's Cameroonian goalkeeper #24 Andre Onana (R) at the end of the English Premier League football match between Ipswich Town and Manchester United at Portman Road in Ipswich, eastern England on November 24, 2024. Ipswich Town and Manchester United equalised 1 - 1. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rúben Amorim először adott lehetőséget André Onanának az idei szezonban
Fotó: Darren Staples/AFP

A folytatásban a United többet birtokolta a labdát, de szépíteni nem tudott, így a Turi Géza Dávidot foglalkoztató negyedosztályú csapat kétgólos előnnyel mehetett a szünetre. A fordulásra Rúben Amorim hármat is cserélt. Behozta Bruno Fernandest, Matthijs de Ligtet és a Brentfordtól igazolt Bryan Mbeumót is.

A második félidőben hatalmas eső zúdult a pályára, a Manchester United pedig ahogy várható volt, beszorította a negyedosztályú csapatot. A 63. percben összejöhetett volna a szépítés, de Bruno Fernandes bombáját Christy Pym óriási bravúrral kiszedte a bal alsó sarokból. 

A 64. percben aztán eljött a mérkőzés magyar vonatkozása is, ugyanis a Grimsby együttesébe becserélték a 23 éves Turi Géza Dávidot, aki a Zalaegerszeg korábbi kapusának, a Feröer-szigeteken legendának számító Turi Géza fia. 

A 75. percben aztán nagy nehezen összejött a Manchester United szépítőgólja. Bryan Mbeumo kapott labdát a félpályán, elcipelte egészen a Grimsby tizenhatosáig, majd 17 méterről rendkívül okos gólt tekert a jobb alsó sarokba (2-1).

Az utolsó negyedórában a Manchester United játékosai rohamoztak ez egyenlítésért, a Grimsby focistái pedig érezhetően elkészültek az erejükkel, többen is görcsöt kaptak. A 86. percben egy szöglet után kavarodásból majdnem egyenlített a United, Harry Magurie közeli lövésébe Christy Pym önfeláldozó módon belevetődött, így megmentette csapatát. Két perccel később viszont már nem volt ekkor szerencséje a Grimsby kapusának. Egy bal oldali szögletre Maguire robbant be, a három méteres fejesébe Pym bele tudott kapni, de a labda így is utat talált a rövid sarokba (2-2). 

Az ötperces hosszabbításban a Manchester United mindent megtett a győzelemért, a 95. percben ez össze is jöhetett volna, de a holland Matthijs de Ligt kapu fölé bombázott ordító helyzetben, így maradt a döntetlen és jöhetett a tizenegyespárbaj. 

Az első körben Jaze Kabia és Bruno Fernandes sem hibázott, majd Darragh Burns és Bryan Mbeumo is magabiztosan értékesítette a tizenegyesét. A harmadik körben a kenyai Clarke Oduor lövését André Onana óriási bravúrral a felső lécre tolta, míg a Manchester Unitedben Mason Mount a kapu bal oldalába lőtt, így előnybe került a sztárcsapat (2-3). A negyedik sorozatban Reece Staunton a jobb alsóba lőtt, míg a manchesteri Diogo Dalot a bal alsóba helyezett. Az utolsó körben a Grimsbyből a 18 éves Henry Brown érkezett, aki a jobb alsóba lőtt, majd a Manchester Unitedből jött a brazil Matheus Cunha, akinek a bal alsóba tartó borzalmas lövését Pym védeni tudta, így jöhetett a szétlövés. 

A hatodik körben Cameron McJannett magabiztosan lőtt a bal alsóba, míg a holland Joshua Zirkzee a kapu jobb oldalába bombázott. A hetedik körben érkezett Turi Géza Dávid, aki a jobb alsóba bombázott, őt a Manchester United angol válogatott középpályása, Kobbie Mainoo követte, aki magabiztosan a bal felsőbe lőtt (6-6). A nyolcadik körben Jayden Sweeney a kapu jobb oldalába helyezett, míg a Unitedet a rendesen játékidőben megmentő Harry Maguire a jobb felső sarokba bombázott. Ezt követően jött Evan Khouri, akinek a lövésébe Onana beleért, de védeni nem tudott, a Unitedból De Ligt érkezett, aki magabiztosan a bal alsóba lőtt (8-8). A tizedik körben Tyrell Warren a bal alsóba lőtt, míg a szlovén Benjamin Sesko is ugyanoda helyezett, így jöhettek a kapusok. A negyedosztályú csapatból Pym elküldte Onanát, és a bal alsóba helyezett, majd jött a United kameruni kapusa, aki szintén a bal alsóba lőtt (10-10), így kezdődhetett minden előre. 

A Grimsbyből jött Jaze Kabia, aki nem hibázott, majd Bruno Fernandes is higgadtan a kapu közepébe gurított. Ezt követően Burns bal felsőbe tartó lövésébe Onana bele tudott kapni, de hárítani nem tudott, a manchesteri Mbeumo pedig a felső lécre lőtt, így a negyedosztályú csapat 12-11-re megnyerte a tizenegyespárbajt, a Manchester United pedig kiesett a Ligakupából. Az utolsó tizenegyes után Grimsbyben megkezdődött a fieszta, a szurkolók ellepték a pályát, a Manchester United játékosai pedig ismét megszégyenültek. 

 

