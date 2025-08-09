Sir Jim Ratcliffe 2024. februárjában vásárolta be magát az egykor a Premier League legnagyobb klubjának tartott Manchester Unitedbe. Tizennégy hónappal voltunk az után, hogy Cristiano Ronaldo a Piers Morgannek adott hírhedt interjúval kirúgatta magát a klubtól. A portugál sztár akkor ugyanis a világ elé tárta, hogy az igazi európai top klubokkal szemben a Unitednél fényévekkel vannak lemaradva mindenben, beleértve az elavult carringoni edzőközpontot is. Ezt most már biztosan nem mondhatná el a 22 millird forintnak megfelelő összegből, okosvécével, Forma-1-es szimulátorral és borbélyhelyiségggel felszerelt luxuslétesítményről.

A Manchester United carringtoni edzőközpontja immár úgy néz ki, mint egy komoly klub létesítménye.

Fotó: X via Manchester United

Jim Ratcliffe nem hitt a szemének

Az INEOS vegyipari birodalom tuladjonosa, a BBC leírása szerint, nem hitt a szemének, amikor először járt Carringtonban. Kiderült ugyanis, hogy Ronaldónak elég sok mindenben igaza volt. A helyszín egy elhagyott szellemkórház alagsorára emlékeztette (Lar von Trier Birodalom című sorozatát tudjuk ilyennek elképzelni): sötét helyiségek, apró ablakok, kevés fény.

Sir Alex Ferguson köztudottan nem a focisták kényeztetésében látta a sikerek titkát, de azért így is sokkoló volt a látvány.

Amit Ratcliffe nem hagyhatott annyiban.

Átadták a Manchester United új edzőközpontját

Az új tulaj azonnal ígéretet tett a létesítmény teljes felújítására, amit 12 hónapnyi intenzív munka és 50 millió font (kb. 22 milliárd forint) elköltése után pénteken adtak át.

This cost-cutting aligns with the redevelopment of the Carrington training complex, completed in 2025, to create a high-performance environment. pic.twitter.com/w6DdAK1i2O — Cuz☦︎☦︎ (@_S0_KK) August 8, 2025

A megújult létesítményre rá sem lehet ismerni: mindenhol hatalmas üvegfelületek, rengeteg fény, az edzések mellett a feltöltődést és a pihenést is szolgáló kiegészítők, valamint a tudományos eszközök garmadája várja az új idényben a MU játékosait és szakmai stábját.

Forma-1-es szimulátortól az okosvécéig

A játékosok leadhatták az igényeiket a felújítás előtt, amiből végül olyan sok lett, hogy egy idő után gátat kellett szabni, mert még egyszer ennyi pénzt el lehetett volna költeni arra, hogy jól érezzék magukat a srácok. Igazán figyelmes gesztus, hogy a létesítmény vendégfogadó előterében kis emléktáblát kapott Kath Phipps, aki 2000 nem sokkal 2024 decemberében bekövetkezett haláláig fogadta a focistákat minden áldott reggel Carringtonban. Az plakettet maga Sir Alex leplezte le.