Sir Jim Ratcliffe 2024. februárjában vásárolta be magát az egykor a Premier League legnagyobb klubjának tartott Manchester Unitedbe. Tizennégy hónappal voltunk az után, hogy Cristiano Ronaldo a Piers Morgannek adott hírhedt interjúval kirúgatta magát a klubtól. A portugál sztár akkor ugyanis a világ elé tárta, hogy az igazi európai top klubokkal szemben a Unitednél fényévekkel vannak lemaradva mindenben, beleértve az elavult carringoni edzőközpontot is. Ezt most már biztosan nem mondhatná el a 22 millird forintnak megfelelő összegből, okosvécével, Forma-1-es szimulátorral és borbélyhelyiségggel felszerelt luxuslétesítményről.
Az INEOS vegyipari birodalom tuladjonosa, a BBC leírása szerint, nem hitt a szemének, amikor először járt Carringtonban. Kiderült ugyanis, hogy Ronaldónak elég sok mindenben igaza volt. A helyszín egy elhagyott szellemkórház alagsorára emlékeztette (Lar von Trier Birodalom című sorozatát tudjuk ilyennek elképzelni): sötét helyiségek, apró ablakok, kevés fény.
Sir Alex Ferguson köztudottan nem a focisták kényeztetésében látta a sikerek titkát, de azért így is sokkoló volt a látvány.
Amit Ratcliffe nem hagyhatott annyiban.
Az új tulaj azonnal ígéretet tett a létesítmény teljes felújítására, amit 12 hónapnyi intenzív munka és 50 millió font (kb. 22 milliárd forint) elköltése után pénteken adtak át.
A megújult létesítményre rá sem lehet ismerni: mindenhol hatalmas üvegfelületek, rengeteg fény, az edzések mellett a feltöltődést és a pihenést is szolgáló kiegészítők, valamint a tudományos eszközök garmadája várja az új idényben a MU játékosait és szakmai stábját.
A játékosok leadhatták az igényeiket a felújítás előtt, amiből végül olyan sok lett, hogy egy idő után gátat kellett szabni, mert még egyszer ennyi pénzt el lehetett volna költeni arra, hogy jól érezzék magukat a srácok. Igazán figyelmes gesztus, hogy a létesítmény vendégfogadó előterében kis emléktáblát kapott Kath Phipps, aki 2000 nem sokkal 2024 decemberében bekövetkezett haláláig fogadta a focistákat minden áldott reggel Carringtonban. Az plakettet maga Sir Alex leplezte le.
Helyet kapott egy, a jól ismert kék, fehér, piros forgó oszloppal ellátott borbélyhelyiség, ahol az urak formára nyírathatják a szakállt és megigazíttathatják a sérót a rangadók előtt. Borbélyt viszont nem fizet a klub, aki vágatni akar, az hozhatja a saját emberét. Mason Mount és Ayden Heaven sikeresen kampányolt egy Forma-1-es szimulátorért.
Ruben Amorim vezetőedzőnek van saját irodája, asszisztense, Omar Berrada viszont nem részesült ebben a kegyben. A videós felkészülések helyszínéül szolgálaó „moziteremben” olasz bőrrel behúzott fotelekből tanulmányozhatják a játékosok az ellenfeleket.
A konditerem melletti központban az edzők, fiziósok és csapatorvosok élőben figyelhetik az összes játékos adatait, akár a futópadon, akár a bicikliken vannak éppen. De még a mosdóba is okosvécék kerültek, amelyek azonnali adatokkal szolgálnak a játékosok hidratációs állapotáról.
Az öltözőben pedig annyira nagyvonalú volt a vezetőség, hogy az eladásra váró négyesnek, azaz Alejandro Garnachónak, Antonynak, Tyrrell Malaciának és Jadon Sanchónak is megvan a névre szóló helye. Minden játékosnak külön érintkőpernyős üzenőfelülete van, amelyen elolvashatja az edző stáb utasításait. Az orvosi szobákban van MRI, CT, teljes testszkenner, az uszodai részben pedig négy medence várja a fiúkat: egy úszómedence, egy hideg- és egy melegvizes medence, valamint egy, amelyikben vízalatti futópadon lehet erősíteni. Van úgynevezett magaslati szoba is kerékpárokkal és evezőpadokkal, ahol úgy készülhetnek a játékosok, mintha magaslati edzőtáborban lennének, mondjuk a svájci Alpokban.
„Biztos vagyok benne, hogy tetszene neki, ha látná” – mondta Ronaldóról és az elhíresült interjúról Diogo Dalot, a portugál sztár barátja és válogatottbeli csapattársa.