A Manchester United újabb megalázó vereséget szenvedett el, miután a 2-2-es döntetlent követően tizenegyespárbajban alulmaradt a negyedosztályú Grimsby Town ellen, így már a 64 között kiesett a Ligakupából. A Premier League-sztárcsapat története során először kapott ki negyedosztályú csapat ellen, így nem csoda, hogy a gyenge teljesítménye mellett a szurkolók különösen menedzserük, Rúben Amorimot bírálták, akit sokan egyenesen „gyávának” neveztek.

A Manchester United edzője Rúben Amorim nevetségesen magyarázkodott a Ligakupa-kiesés után

Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

A Manchester United edzője szerint a játékosok megakarják buktatni

Noha a lefújás után több száz ujjongó Grimsby Town-szurkoló azzal gúnyolta Amorimot, hogy „reggelre kirúgják”, a portugál edzőnek esze ágában sincs lemondani. A kínos eredmény után így magyarázkodott a vezetőedző:

„Azt hiszem, a játékosaim nagyon hangosan beszélnek arról, hogy mit akarnak, szóval nagyon sajnálom a szurkolóinkat, nincs több mondanivalóm. Valamit változni kell, de nem fogunk újra lecserélni 22 játékost. Nehéz szembenézni most mindezzel, de a következő mérkőzésre kell figyelnünk, aztán lesz időnk eldönteni, hogyan tovább” – nyilatkozta a brit ITV-nek.

A The Athletic beszámolója szerint Amorim a tavalyi szezonban többször is átgondolta a helyzetét, amit erősen kétségesnek érzett, de biztos volt abban, hogy a csapat fejlődni fog az irányítása alatt. Bár a csapat a nyári felkészülés alatt még pozitívnak és egységesnek tűnt, ennek augusztus végére már nyoma sincs.

„Intenzitás nélkül kezdtük a meccset, még csak gondolatban sem helyeztünk nyomást az ellenfélre, ezért is hiszem azt, hogy a játékosok csak beszélnek a tettek helyett” – mondta Amorim, hozzátéve, hogy nem lett volna igazságos, ha a MU jutott volna tovább.

A portugál edző szavai burkoltan arra engednek következtetni, hogy szerinte a játékosai nem bánnák, ha a jövőben már nem ő irányítaná a csapatot.

Bár a United régóta csak árnyéka önmagának, a korai kupakudarc most újabb nagy port kavart. Nagy kérdés lesz, hogy a vezetőség hogyan reagál majd a blamázsra, esetleg újabb erősítéseket eszközöl még a nyári átigazolási időszak utolsó napjaiban, vagy drasztikus lépésekre szánja el magát és kirúgja Amorimot?