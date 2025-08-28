Live
Alig hogy elkezdődött az új szezon, máris kongatják a vészharangot a Manchester Unitednél. Rúben Amorim csapata legutóbb a negyedosztályú Grimsby Town ellen szenvedett történelmi vereséget. A Manchester United portugál edzője a lefújás után a játékosai hozzáállásával próbálta magyarázni a kínos eredményt.

A Manchester United újabb megalázó vereséget szenvedett el, miután a 2-2-es döntetlent követően tizenegyespárbajban alulmaradt a negyedosztályú Grimsby Town ellen, így már a 64 között kiesett a Ligakupából. A Premier League-sztárcsapat története során először kapott ki negyedosztályú csapat ellen, így nem csoda, hogy a gyenge teljesítménye mellett a szurkolók különösen menedzserük, Rúben Amorimot bírálták, akit sokan egyenesen „gyávának” neveztek

Manchester United's coach Ruben Amorim gestures on the touchline during the Premier League Summer Series football match between Manchester United and AFC Bournemouth at Soldier Field in Chicago, Illinois on July 30, 2025. (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)
A Manchester United edzője Rúben Amorim nevetségesen magyarázkodott a Ligakupa-kiesés után
Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

A Manchester United edzője szerint a játékosok megakarják buktatni

Noha a lefújás után több száz ujjongó Grimsby Town-szurkoló azzal gúnyolta Amorimot, hogy „reggelre kirúgják”, a portugál edzőnek esze ágában sincs lemondani. A kínos eredmény után így magyarázkodott a vezetőedző:

„Azt hiszem, a játékosaim nagyon hangosan beszélnek arról, hogy mit akarnak, szóval nagyon sajnálom a szurkolóinkat, nincs több mondanivalóm. Valamit változni kell, de nem fogunk újra lecserélni 22 játékost. Nehéz szembenézni most mindezzel, de a következő mérkőzésre kell figyelnünk, aztán lesz időnk eldönteni, hogyan tovább” – nyilatkozta a brit ITV-nek.

A The Athletic beszámolója szerint Amorim a tavalyi szezonban többször is átgondolta a helyzetét, amit erősen kétségesnek érzett, de biztos volt abban, hogy a csapat fejlődni fog az irányítása alatt. Bár a csapat a nyári felkészülés alatt még pozitívnak és egységesnek tűnt, ennek augusztus végére már nyoma sincs.

„Intenzitás nélkül kezdtük a meccset, még csak gondolatban sem helyeztünk nyomást az ellenfélre, ezért is hiszem azt, hogy a játékosok csak beszélnek a tettek helyett” – mondta Amorim, hozzátéve, hogy nem lett volna igazságos, ha a MU jutott volna tovább.

A portugál edző szavai burkoltan arra engednek következtetni, hogy szerinte a játékosai nem bánnák, ha a jövőben már nem ő irányítaná a csapatot.

Bár a United régóta csak árnyéka önmagának, a korai kupakudarc most újabb nagy port kavart. Nagy kérdés lesz, hogy a vezetőség hogyan reagál majd a blamázsra, esetleg újabb erősítéseket eszközöl még a nyári átigazolási időszak utolsó napjaiban, vagy drasztikus lépésekre szánja el magát és kirúgja Amorimot? 

A Manchester United szombaton az újonc Burnley ellen köszörülheti ki a csorbát az Old Traffordon, majd a kéthetes válogatott szünet után, vagyis szeptember 14-én a Manchester City elleni rangadó következik.

